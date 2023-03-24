Каори Сакамото: «То, что случилось в произвольной, было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира. 

«В прошлом году я выиграла золото чемпионата мира и бронзу Олимпиады. И чувствовала после этого огромное давление. Наверное, поэтому начало сезона у меня не задалось.

Я довольно сильно переживала, я просто не узнавала себя – и не могу сказать, что были приятные эмоции. Я была очень разочарована – собой, в первую очередь.

Но мне кажется, это все было не зря – зато я смогла собраться и хорошо выступить на чемпионате Японии.

Мое главное преимущество – мой опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной, сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала.

Но значит теперь моя главная задача – прокатать обе программы в следующем сезоне чисто», – сказала японская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

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18 комментариев

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I. Bryzgalov
Ответ sasha0872
за каскад с бабочкой дали положительное гое)Каори, ничего страшного не случилось)
И что? Разве она его плохо исполнила? Можно за одиночный получить гоэ, а за четверной много снять.
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Артур Петров
Ответ sasha0872
приведите пример, когда в жо на международных стартах за каскад с бабочкой ставили положительное гое. я такого не помню
Алина Загитова каскад 3Lz+1T GOE 0.34

https://www.skatingscores.com/1819/gpf/sr/women/i/long/rus/alina_zagitova/

Елизавета Туктамышева каскад 1A+3T GOE 0.20

https://www.skatingscores.com/1112/yog/jr/women/i/long/rus/elizaveta_tuktamysheva/

У многих, если искать. У той же Хендрикс каскад 2A+1Lo в Будапеште в 2020 году.
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AllaS
Ответ Sevgi
А вы посмотрите этот 1 F в повторе! И вы увидите обыкновенную бабочку, и ее плюсуют на + 2 . И в программе ни одного каскада 3+3. Откуда такие баллы!? Ну понятно, ЧМ же в Японии, и конечно же никто другой не должен был победить.
Каори и нагрибовали и нагоели. Прокат чемпионки у Ли.
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galik55
Ответ Алиса без миелофона
4 года назад Сакамото показала в произвольной 14 базовую стоимость дня. Сегодня она показала 18ю базовую стоимость. Четыре года назад она осталась пятой. Сегодня она победила. Еще раз. 18 базовая стоимость. У Софьи Степченко и Линдси ван Зундерт база выше. У Маи Михары со сдвоенным прыжком и "репой" на недокрученном лутце база выше!!! Вот она - их победительница.
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Gemma157
Ответ sasha0872
за каскад с бабочкой дали положительное гое)Каори, ничего страшного не случилось)
так бабочки и не минусуют по правилам. коляде как-то бабочку на трикселе тоже плюсанули. тем более, что в каскадах гое начисляют за один более дорогой прыжок и в этом случае это будет 3т по логике вещей
так что никакого преступления в этом нет
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шампион
Ответ Маргарита В Сафронова
Каори очень некрасиво себя повела, в еӗ поведение было какое-то нелепое актӗрство. Зачем постоянно бубнить об ошибке и говорить о страшном сне, когда выиграла золото. Откатала хорошо, на свой уровень.
Да она сразу после проката расстроенная была
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Поговорим
Ответ Sevgi
А вы посмотрите этот 1 F в повторе! И вы увидите обыкновенную бабочку, и ее плюсуют на + 2 . И в программе ни одного каскада 3+3. Откуда такие баллы!? Ну понятно, ЧМ же в Японии, и конечно же никто другой не должен был победить.
Отчего же, четыре года назад Кихире постеснялись итоговую бронзу присудить. Сегодня не хватило благородства отдать победу кореянке-дебютантке, видимо запас таки не бесконечен.
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Наталья Грабовская
Ответ sasha0872
за каскад с бабочкой дали положительное гое)Каори, ничего страшного не случилось)
Наверно за "уникальность"....)) Каскад, начинающийся с флипа-бабочки, - такое ещё поискать.
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Sevgi
Ответ FSUA2408
Уточните пункт правил, в котором запрещено ставить плюсовые гое за одинарный прыжок
А вы посмотрите этот 1 F в повторе! И вы увидите обыкновенную бабочку, и ее плюсуют на + 2 . И в программе ни одного каскада 3+3. Откуда такие баллы!? Ну понятно, ЧМ же в Японии, и конечно же никто другой не должен был победить.
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Беглый*
Ответ Алиса без миелофона
4 года назад Сакамото показала в произвольной 14 базовую стоимость дня. Сегодня она показала 18ю базовую стоимость. Четыре года назад она осталась пятой. Сегодня она победила. Еще раз. 18 базовая стоимость. У Софьи Степченко и Линдси ван Зундерт база выше. У Маи Михары со сдвоенным прыжком и "репой" на недокрученном лутце база выше!!! Вот она - их победительница.
Стыд!
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sasha0872
Ответ FSUA2408
Уточните пункт правил, в котором запрещено ставить плюсовые гое за одинарный прыжок
приведите пример, когда в жо на международных стартах за каскад с бабочкой ставили положительное гое. я такого не помню
+5
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Маргарита В Сафронова
Каори очень некрасиво себя повела, в еӗ поведение было какое-то нелепое актӗрство. Зачем постоянно бубнить об ошибке и говорить о страшном сне, когда выиграла золото. Откатала хорошо, на свой уровень.
+4
-7
-3
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Elena Grishanova
Только 4 года назад было , кого бояться и поэтому бабочковать, а сегодня не перед кем было трепетать)))
+7
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FSUA2408
Ответ sasha0872
за каскад с бабочкой дали положительное гое)Каори, ничего страшного не случилось)
Уточните пункт правил, в котором запрещено ставить плюсовые гое за одинарный прыжок
+4
-2
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FSUA2408
Ответ Алиса без миелофона
4 года назад Сакамото показала в произвольной 14 базовую стоимость дня. Сегодня она показала 18ю базовую стоимость. Четыре года назад она осталась пятой. Сегодня она победила. Еще раз. 18 базовая стоимость. У Софьи Степченко и Линдси ван Зундерт база выше. У Маи Михары со сдвоенным прыжком и "репой" на недокрученном лутце база выше!!! Вот она - их победительница.
Базовою стоимость надо ещё и выкатывать хорошо
+6
-2
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Наталья Грабовская
Один в один ситуация с японскими парниками - медаль благодаря чисто прокатанной КП - "вау-эффекта" не случилось, поэтому и чувство неудовлетворённости. Кореянка была технически сильнее в ПП. Но прокаты забываются, а медали остаются.
+8
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sasha0872
за каскад с бабочкой дали положительное гое)Каори, ничего страшного не случилось)
+18
-3
+15
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Алиса без миелофона
4 года назад Сакамото показала в произвольной 14 базовую стоимость дня.
Сегодня она показала 18ю базовую стоимость.

Четыре года назад она осталась пятой. Сегодня она победила.

Еще раз. 18 базовая стоимость. У Софьи Степченко и Линдси ван Зундерт база выше. У Маи Михары со сдвоенным прыжком и "репой" на недокрученном лутце база выше!!!

Вот она - их победительница.
+25
-7
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