Каори Сакамото: «То, что случилось в произвольной, было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад»
Каори Сакамото поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира.
«В прошлом году я выиграла золото чемпионата мира и бронзу Олимпиады. И чувствовала после этого огромное давление. Наверное, поэтому начало сезона у меня не задалось.
Я довольно сильно переживала, я просто не узнавала себя – и не могу сказать, что были приятные эмоции. Я была очень разочарована – собой, в первую очередь.
Но мне кажется, это все было не зря – зато я смогла собраться и хорошо выступить на чемпионате Японии.
Мое главное преимущество – мой опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной, сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала.
Но значит теперь моя главная задача – прокатать обе программы в следующем сезоне чисто», – сказала японская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.
https://www.skatingscores.com/1819/gpf/sr/women/i/long/rus/alina_zagitova/
Елизавета Туктамышева каскад 1A+3T GOE 0.20
https://www.skatingscores.com/1112/yog/jr/women/i/long/rus/elizaveta_tuktamysheva/
У многих, если искать. У той же Хендрикс каскад 2A+1Lo в Будапеште в 2020 году.
так что никакого преступления в этом нет
Сегодня она показала 18ю базовую стоимость.
Четыре года назад она осталась пятой. Сегодня она победила.
Еще раз. 18 базовая стоимость. У Софьи Степченко и Линдси ван Зундерт база выше. У Маи Михары со сдвоенным прыжком и "репой" на недокрученном лутце база выше!!!
Вот она - их победительница.