Каори Сакамото: «То, что случилось в произвольной, было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад»

поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира.

«В прошлом году я выиграла золото чемпионата мира и бронзу Олимпиады. И чувствовала после этого огромное давление. Наверное, поэтому начало сезона у меня не задалось.

Я довольно сильно переживала, я просто не узнавала себя – и не могу сказать, что были приятные эмоции. Я была очень разочарована – собой, в первую очередь.

Но мне кажется, это все было не зря – зато я смогла собраться и хорошо выступить на чемпионате Японии.

Мое главное преимущество – мой опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной, сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала.

Но значит теперь моя главная задача – прокатать обе программы в следующем сезоне чисто», – сказала японская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.