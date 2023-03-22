Каори Сакамото: «Сегодня я оставила всю себя на льду. В прошлом году на чемпионате мира мне было сложнее»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира.

Японская фигуристка заняла первое место.

«В первой половине сезона мне никак не удавалось справиться с короткой программой, поэтому я немного нервничала. Но я много тренировалась – чтобы показать тут все, что я могу. И я оставила всю себя сегодня на льду.

В прошлом году на чемпионате мира мне было сложнее. Я была не в лучшей форме, оставив все силы на Олимпиаде. А в этом году – да, я действующая чемпионка мира, но я не смотрю на это под таким углом.

Я держу в голове прошлый чемпионат мира в Сайтаме, 4 года назад – и вспоминаю разочарование от того своего выступления. Поэтому сегодня я здесь для того, чтобы переписать тут страницу своей истории заново», – передает слова Сакамото корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.