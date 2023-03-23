Соловьев о показательном номере: «Это история о переживаниях, провалах, которые порой случаются в жизни, и с этим нужно справляться, не поддаваться отчаянию»

Теги танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рассказали о своем показательном номере.

Танцевальный дуэт выступил на турнире шоу-программ с номером под песню Can’t Help Falling In Love.

«Программа и начинается с того, что у нас за плечами долгий и тяжелый путь, и Дима несет меня на руках, потому что я не могу уже идти. Но и он изможден, он падает на колени, и тогда я собираюсь из последних сил и тяну его, потому что нам надо идти, мы не должны сдаваться.

И на протяжении всего номера я поддерживаю его: «Давай, еще чуть-чуть, еще немножко». И в концовке, когда звучит пронзительная сильная музыка, он оживает, подхватывает обессиленную меня, но сам падает на колени, и даже ползком продолжает двигаться вперед.

Поэтому и костюмы для программы подобраны так, чтобы они подчеркивали тему. Они напоминают больше лохмотья, потому что мы прошли долгий путь. В красивом нарядном платье, в смокинге или пиджаке это бы точно не смотрелось», – сказала Боброва.

«Каждый прочтет наш номер по-своему. Для меня это история о некой растерянности, безысходности, переживаниях, провалах, которые порой случаются в жизни, и с этим нужно справляться, не поддаваться отчаянию, хотя в жизни хотелось бы таких потрясений избежать.

Лучше, если они останутся в программах, на сцене, и мы сможем выразить это актерски. Но искусство, а фигурное катание – тоже искусство для того и создано, чтобы людям показать какие-то внутренние переживания.

Чтобы, посмотрев этот номер, человек понимал, что такое бывает, случается, и надо вставать с коленей и, несмотря ни на что, идти дальше. Потому что есть любимые люди, которые всегда рядом, люди, которые поддерживают тебя, и это дает силы находить что-то новое, новые пути и новые решения», – добавил Соловьев.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступили с шоу-номером под песню Can’t Help Falling In Love. Видео

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4 комментария

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AMS
Очень понравился их номер. Спасибо вам Катя и Дима.
Получили огромное удовольствие от вашего выступления.
+3
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AllaS
Выступление было замечательным. А Дмитрий, как партнер открывается на шоу все ярче и ярче.Он бы еще мог выступать и выступать в танцах на льду и дать фору всем нынешним нашим танцорам. Долго ждал , обещающую вроде как вернуться к соревнованиям Ильиных, года два.А уж , как встретила Полунина , более ее не ждали и Дмитрий ушел в шоу.
Этот номер на пьедестал. Он крутой, наполнен смыслом , гармонией жизни и самого ФК . Очень понравился!
+2
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Бузина
мне понравился их номер. Больше чем у СК
+5
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orlitza
Выступление было очень хорошее. Вообще эту пару недооценивали. По разным причинам.
+3
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