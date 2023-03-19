Алена Леонова: «Алиев талантлив и может кататься на разрыв аорты, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор»

Теги сборная России Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев Алена Леонова мужское катание Дмитрий Алиев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алена Леонова осталась недовольна судейством на турнире шоу-программ. 

«Хочется в первую очередь отметить Алексея Ягудина, это было очень круто, по-актерски здорово и до мурашек. Это действительно был лучший номер в шоу.

Что касается турнира, то это отличная идея и ее воплощение прошло на высоком уровне, хочется, чтобы такие турниры проводились каждый сезон. Формат очень интересный — зрители это оценили.

Единственное, у меня были вопросы по судейству. Такое ощущение, что некоторых спортсменов засудили. Они выжимали из себя все, но оценки были занижены. В основном это касается Димы Алиева.

Этот спортсмен талантлив и может кататься на разрыв аорты просто, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор после этого, но досмотрела, потому что были интересны другие номера.

Такая же история с Бобровой и Соловьевым, пронизывающий до костей номер не был оценен в полную силу судьями. Если даже они смотрели на актерское мастерство, то там все было сделано отлично и тронуло зрителей. Так что некоторые оценки оставили плохое впечатление.

Но в целом все номера понравились, шоу прошло на ура, все удалось. Это очень яркое зрелище, было бы здорово, если бы такие турниры проводились на регулярной основе», – сказала Леонова. 

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17 комментариев

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Регина Артёмова
О чем можно говорить , что судей которые засудили даже прокаты не смотрели , а болтали. Очень жалко было вчера ребят Диму и Матвея Марка и Камилу и Мишек они так старались причем ребята все действующие спортсмены только недавно вернулись из Питера. Вложились с душой в номер .
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Татьяна Жеребцова
Мне очень понравился номер Димы Алиева,я обиделась на судей,вроде такие профи,а так обсудили сиранно
+2
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Katerina Sunny
Ответ Zhuuuzhik
А я не согласна с комментарием про оценки Алиева... Дима косячил... Смазал прыжок, свёз скамейку, это очень сильно испортило впечатление от номера. Да и не вот прям много находок у него было. Дима может лучше, умеет лучше. В этот раз не получилось. Бывает. Вот оценки БС не поняла, тут поддержу Алёну. Шикарный был номер у ребят.
У Бобровой в целом были хорошие баллы, две 20 и 19,25. Им всю малину испортил Юдашкин с 13,5.
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lisa I.
Дима очень понравился. Для показательного тура отличный номер.
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Александр Иванов
Правильно ли я понял, что первая оценка от судей - это оценка за "композицию" номера, то есть в этой оценке и костюм, и замысел, и оригинальность, и спецэффекты, а вторая оценка - это уже оценка за реализацию этого замысла, то есть во второй оценке судьи должны были оценить артистичность и спортивное мастерство фигуриста?
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Zhuuuzhik
Ответ Алексей Токарев
Скамейку он специально снёс, под песню "хулиган я, хулиган"
Мне показалось, что нет. Должен был под ней просто проехать, но зацепил.
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Санитар-волк
Потому что судить должны профи из мира ФК, а не артисты с доярками.
+3
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Алексей Токарев
Ответ Zhuuuzhik
А я не согласна с комментарием про оценки Алиева... Дима косячил... Смазал прыжок, свёз скамейку, это очень сильно испортило впечатление от номера. Да и не вот прям много находок у него было. Дима может лучше, умеет лучше. В этот раз не получилось. Бывает. Вот оценки БС не поняла, тут поддержу Алёну. Шикарный был номер у ребят.
Скамейку он специально снёс, под песню "хулиган я, хулиган"
+1
0
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Zhuuuzhik
Ответ Kareglazaya
У многих были недочеты, однако на баллы это почему-то не у всех повлияло. У Акатьевой рука два раза застряла в петле: когда она Соня спрыгивала с месяца и когда садилась на него. Мозалев сделал "бабочку". У Туктамышевой юбка задралась и довольно долго висела на спине. Гуменник ошибся на прыжке. Худайбердиева и Базин поддержку не очень хорошо сделали.
У Акатьевой помимо руки всё-таки поменьше косяков было, для меня она лучше Димы откаталась. Ну и заметьте, никто из перечисленных не в топе. У большинства оценки не радуют. Алина тоже прыжок бабочканула, Женя с прыжком накосячила. И да, это всё портит впечатление от номера.

У Димы, повторюсь, косяк был не один. И для меня он Есениным не стал, несмотря на штаны и берёзы.
+1
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Залина Малина
Согласна, Диму вообще не оценили. Русский номер ТАКИМ судьям, видимо, не зашел
+6
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Лучшее_враг_хорошего
Всем давно пора забить на эти оценки. Они там, очевидно, во многом по указке для призеров и с потолка для всех остальных. Ну и любая прога, где нет жесткой спортивной составляющей, может быть легко названа, как гениальной, так и провальной. Дело вкуса.
Абсолютно всем ребятам, принявшим участие - спасибо. Был интересный субботний вечер, новые проги.
Честно говоря, мне только два номера абсолютно не понравились - ХБ с допотопным яблочком и морячком и СК с неуместным хайпом на больничной теме.
+9
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Anna Stefan
===Алена Леонова осталась недовольна судейством на турнире шоу-программ.===
🤣🤣🤣 Хотелось бы знать, кто остался доволен))) Подозреваю, что даже те, кто распределял призы, могли остаться недовольными - мы же не знаем, насколько результат совпал с запланированным - где-то мог произойти сбой)) Впрочем, судя по всему, если и есть несоответствия, то минимальные)))
0
-2
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Kareglazaya
Ответ Zhuuuzhik
А я не согласна с комментарием про оценки Алиева... Дима косячил... Смазал прыжок, свёз скамейку, это очень сильно испортило впечатление от номера. Да и не вот прям много находок у него было. Дима может лучше, умеет лучше. В этот раз не получилось. Бывает. Вот оценки БС не поняла, тут поддержу Алёну. Шикарный был номер у ребят.
У многих были недочеты, однако на баллы это почему-то не у всех повлияло.
У Акатьевой рука два раза застряла в петле: когда она Соня спрыгивала с месяца и когда садилась на него. Мозалев сделал "бабочку". У Туктамышевой юбка задралась и довольно долго висела на спине. Гуменник ошибся на прыжке. Худайбердиева и Базин поддержку не очень хорошо сделали.
+4
0
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Наталия Лапина
там несколько нетрадиционной как бы это сказать... в жюри, им не понравилась песня мужчины, обращённая к женщине...
+4
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Zhuuuzhik
А я не согласна с комментарием про оценки Алиева... Дима косячил... Смазал прыжок, свёз скамейку, это очень сильно испортило впечатление от номера. Да и не вот прям много находок у него было.

Дима может лучше, умеет лучше. В этот раз не получилось. Бывает.

Вот оценки БС не поняла, тут поддержу Алёну. Шикарный был номер у ребят.
+4
-7
-3
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РИ-Ната
У меня, как и у Алёны, тоже испортилось настроение, когда увидела оценки👎 Никогда не видела такого вдохновенного катания у Алиева, действительно, катался на разрыв аорты!
+9
-2
+7
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vika27
Вот Дима лучше б не участвовал в этом турнире, такое у него классное настроение было после финала гран-при, а тут сидел такой поникший вместе с Марком.Не знаю чем уж настолько номер не понравился судьям
+14
-1
+13
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