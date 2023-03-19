Алена Леонова: «Алиев талантлив и может кататься на разрыв аорты, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор»

осталась недовольна судейством на турнире шоу-программ.

«Хочется в первую очередь отметить , это было очень круто, по-актерски здорово и до мурашек. Это действительно был лучший номер в шоу.

Что касается турнира, то это отличная идея и ее воплощение прошло на высоком уровне, хочется, чтобы такие турниры проводились каждый сезон. Формат очень интересный — зрители это оценили.

Единственное, у меня были вопросы по судейству. Такое ощущение, что некоторых спортсменов засудили. Они выжимали из себя все, но оценки были занижены. В основном это касается Димы Алиева.

Этот спортсмен талантлив и может кататься на разрыв аорты просто, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор после этого, но досмотрела, потому что были интересны другие номера.

Такая же история с и , пронизывающий до костей номер не был оценен в полную силу судьями. Если даже они смотрели на актерское мастерство, то там все было сделано отлично и тронуло зрителей. Так что некоторые оценки оставили плохое впечатление.

Но в целом все номера понравились, шоу прошло на ура, все удалось. Это очень яркое зрелище, было бы здорово, если бы такие турниры проводились на регулярной основе», – сказала Леонова.