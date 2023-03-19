Алена Леонова: «Алиев талантлив и может кататься на разрыв аорты, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор»
Алена Леонова осталась недовольна судейством на турнире шоу-программ.
«Хочется в первую очередь отметить Алексея Ягудина, это было очень круто, по-актерски здорово и до мурашек. Это действительно был лучший номер в шоу.
Что касается турнира, то это отличная идея и ее воплощение прошло на высоком уровне, хочется, чтобы такие турниры проводились каждый сезон. Формат очень интересный — зрители это оценили.
Единственное, у меня были вопросы по судейству. Такое ощущение, что некоторых спортсменов засудили. Они выжимали из себя все, но оценки были занижены. В основном это касается Димы Алиева.
Этот спортсмен талантлив и может кататься на разрыв аорты просто, что он и сделал. Но оценки… Я, если честно, хотела выключить телевизор после этого, но досмотрела, потому что были интересны другие номера.
Такая же история с Бобровой и Соловьевым, пронизывающий до костей номер не был оценен в полную силу судьями. Если даже они смотрели на актерское мастерство, то там все было сделано отлично и тронуло зрителей. Так что некоторые оценки оставили плохое впечатление.
Но в целом все номера понравились, шоу прошло на ура, все удалось. Это очень яркое зрелище, было бы здорово, если бы такие турниры проводились на регулярной основе», – сказала Леонова.
У Димы, повторюсь, косяк был не один. И для меня он Есениным не стал, несмотря на штаны и берёзы.
Абсолютно всем ребятам, принявшим участие - спасибо. Был интересный субботний вечер, новые проги.
Честно говоря, мне только два номера абсолютно не понравились - ХБ с допотопным яблочком и морячком и СК с неуместным хайпом на больничной теме.
🤣🤣🤣 Хотелось бы знать, кто остался доволен))) Подозреваю, что даже те, кто распределял призы, могли остаться недовольными - мы же не знаем, насколько результат совпал с запланированным - где-то мог произойти сбой)) Впрочем, судя по всему, если и есть несоответствия, то минимальные)))
У Акатьевой рука два раза застряла в петле: когда она Соня спрыгивала с месяца и когда садилась на него. Мозалев сделал "бабочку". У Туктамышевой юбка задралась и довольно долго висела на спине. Гуменник ошибся на прыжке. Худайбердиева и Базин поддержку не очень хорошо сделали.
Дима может лучше, умеет лучше. В этот раз не получилось. Бывает.
Вот оценки БС не поняла, тут поддержу Алёну. Шикарный был номер у ребят.