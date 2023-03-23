Татьяна Тарасова: «Трусова ставит перед собой задачи и выполняет их, так было всегда. Если она хочет стать журналисткой – это хорошее дело»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Татьяна Тарасова пожелала Александре Трусовой удачи в журналистике. 

По информации «Чемпионат.сom», фигуристка зачислена на факультет журналистики в МГУ. 

«Это решение Саши, мне сложно тут что-то комментировать. Странно, что это произошло именно в марте, а не летом.

Если она хочет стать журналисткой, писать статьи на разные темы, то это хорошее дело.

Саша одна из тех девочек, которая ставит перед собой задачи и выполняет их. Так было всегда. Желаю ей удачи в этом начинании», – сказала Тарасова.

Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

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8 комментариев

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Марина Юрьевна
ТАТ разве можно уже упоминать фамилию Трусовой?))Мало ли...вдруг бате не зайдет коммент-опять скандал))
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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Особенно её истерика украсила эту победу.
При чем тут истерика? Каким образом истерика отменяет выполненные 5 квадов?
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Алексей Токарев
Ответ tanya_1111
Серебро ОИ - это не совсем проиграла. Задача - 5 квадов была успешно решена.
Особенно её истерика украсила эту победу.
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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Какие она задачи выполнила? Проиграла везде где только могла.
Серебро ОИ - это не совсем проиграла. Задача - 5 квадов была успешно решена.
+1
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Алена Иванова
Ну Саша будет ответ Вайцеховской. Будет строчить статьи про прыжки в воду.
+3
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tanya_1111
Сейчас набегут "всезнающие" и объяснят, что Саша не умеет ни писать, ни читать и вообще ей надо было пойти на плотника.
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-3
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Алексей Токарев
Какие она задачи выполнила? Проиграла везде где только могла.
+3
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Katerina Sunny
У меня тоже вызывает вопрос именно время перехода. Ей этот год зачтётся или просто поступила на первый курс?
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