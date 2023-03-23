Татьяна Тарасова: «Трусова ставит перед собой задачи и выполняет их, так было всегда. Если она хочет стать журналисткой – это хорошее дело»

пожелала удачи в журналистике.

По информации «Чемпионат.сom», фигуристка зачислена на факультет журналистики в МГУ.

«Это решение Саши, мне сложно тут что-то комментировать. Странно, что это произошло именно в марте, а не летом.

Если она хочет стать журналисткой, писать статьи на разные темы, то это хорошее дело.

Саша одна из тех девочек, которая ставит перед собой задачи и выполняет их. Так было всегда. Желаю ей удачи в этом начинании», – сказала Тарасова.

Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)