Татьяна Тарасова: «Трусова ставит перед собой задачи и выполняет их, так было всегда. Если она хочет стать журналисткой – это хорошее дело»
Татьяна Тарасова пожелала Александре Трусовой удачи в журналистике.
По информации «Чемпионат.сom», фигуристка зачислена на факультет журналистики в МГУ.
«Это решение Саши, мне сложно тут что-то комментировать. Странно, что это произошло именно в марте, а не летом.
Если она хочет стать журналисткой, писать статьи на разные темы, то это хорошее дело.
Саша одна из тех девочек, которая ставит перед собой задачи и выполняет их. Так было всегда. Желаю ей удачи в этом начинании», – сказала Тарасова.
Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)
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