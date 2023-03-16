Издательство «Эксмо» выпускает фанбук от Александры Трусовой
Издательство «Эксмо» выпускает фанбук от Александры Трусовой.
Информация о фанбуке фигуристки появилась на сайте издательства, но пока его нет в наличии.
«Этот фанбук Саша Трусова приготовила для самых верных болельщиков. Он поможет больше узнать о ней и интересно провести время.
Саша расскажет о своих спортивных сезонах, покажет, как выполняются прыжки, и подскажет, как ухаживать за собой и тренироваться, чтобы идти к своей цели.
А еще ты сможешь придумать для нее новый образ, и – кто знает? – может, он вдохновит хореографов и тренеров на новую программу», – говорится в описании фанбука.
Фанбук выйдет в серии «Фигурное катание. Главные лица». Также в этой серии представлен блокнот с Трусовой и книга о фигуристке.
Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула
Очень обидно, что многие из них уходят из фк с пустыми руками, и с травмами на всю жизнь, как Усачева, Хромых и пр. . Пусть выступают в шоу, продают мерч, участвуют в тв программах, выпускают книги. У кого как получится. Ничего в этом плохого нет.
Это ведь будет всё в книжном формате? Или я не до конца поняла что-то? Может разъяснить? :)
Если спортсменка неинтересна публике, то и автографы мало кому были бы нужны.