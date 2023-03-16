Издательство «Эксмо» выпускает фанбук от Александры Трусовой

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Издательство «Эксмо» выпускает фанбук от Александры Трусовой.

Информация о фанбуке фигуристки появилась на сайте издательства, но пока его нет в наличии. 

«Этот фанбук Саша Трусова приготовила для самых верных болельщиков. Он поможет больше узнать о ней и интересно провести время.

Саша расскажет о своих спортивных сезонах, покажет, как выполняются прыжки, и подскажет, как ухаживать за собой и тренироваться, чтобы идти к своей цели.

А еще ты сможешь придумать для нее новый образ, и – кто знает? – может, он вдохновит хореографов и тренеров на новую программу», – говорится в описании фанбука.

Фанбук выйдет в серии «Фигурное катание. Главные лица». Также в этой серии представлен блокнот с Трусовой и книга о фигуристке. 

Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула

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37 комментариев

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vanessa2021
Болельщики Щербаковой- латен.тные болельщики Саши Трусовой))) с веток Саши не вылезают. Саша- яркая девушка, на ее ветках все сидят.
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Raphanus
Ответ PerfectSvendsen
Трусова же уже выпускала какую-то хрень типа биографии (хотя это автобиография была, разумеется). Китайские тряпки под названием «мерч», книжки и фанбуки какие-то, колонка на матче.. какое посмешище 😂 лучше бы веником своим на голове занялась, привела в порядок. И зубы отбелила
Вы сначала в терминах биография/автобиография разберитесь
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Пользователь Гугла
уже на озоне выставлен невозможное возможно, блокнот трусовой, 192 страницы, эта эксмо выпускала и первую книгу о саше
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Залина Малина
В отличие от всяких бесполезных вещей фанбук действительно неплохая идея. В детстве, думаю, у многих были разные книжки для девчонок. Я бы такое купила, если честно, даже с Сашей. В зависимости от количества полезной в книжке, конечно. Про прыжки было бы интересно.
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Orange carrot
И собак, собак побольше🐶🐶🐶
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pele_kan
автограф-сессия планируется в Мегаспорте 18-го числа?)
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PerfectSvendsen
Трусова же уже выпускала какую-то хрень типа биографии (хотя это автобиография была, разумеется). Китайские тряпки под названием «мерч», книжки и фанбуки какие-то, колонка на матче.. какое посмешище 😂 лучше бы веником своим на голове занялась, привела в порядок. И зубы отбелила
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EmperorNazer
Ответ Зямлянин
Пусть упоминаются почаще. Трусова демонстрирует прекрасное отношение к братьям нашим меньшим. Это учит доброте и чуткости. Поэтому то ее так любят дети. Они чувствуют, что настоящее, а что фальшь.
Прекрасное отношение к братьям нашим меньшим - это делать кантилевер с собакой, попутно задевая ее мордой об лед? Или таскать этих собак везде и всюду, в том числе на шумные торжественные мероприятия? Саша относится к своим животным как к мягким игрушкам.
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
Пока не знаю, вместе с вами прочитала новость)))
Ага... спасибо.
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vanessa2021
Ответ NataliaB.3003
Ванесса, сколько будет стоить фанбук, те. книжка? 🤑 Это ведь будет всё в книжном формате? Или я не до конца поняла что-то? Может разъяснить? :)
Пока не знаю, вместе с вами прочитала новость)))
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закрыт по беспределу
Ответ vanessa2021
Я всем хетэйтерам отвечу так- пусть ВСЕ фигуристки монетизируют свою фк карьеру как могут. И пусть у них это получится. Очень обидно, что многие из них уходят из фк с пустыми руками, и с травмами на всю жизнь, как Усачева, Хромых и пр. . Пусть выступают в шоу, продают мерч, участвуют в тв программах, выпускают книги. У кого как получится. Ничего в этом плохого нет.
Золотые слова!
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vanessa2021
Я всем хетэйтерам отвечу так- пусть ВСЕ фигуристки монетизируют свою фк карьеру как могут. И пусть у них это получится.

Очень обидно, что многие из них уходят из фк с пустыми руками, и с травмами на всю жизнь, как Усачева, Хромых и пр. . Пусть выступают в шоу, продают мерч, участвуют в тв программах, выпускают книги. У кого как получится. Ничего в этом плохого нет.
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NataliaB.3003
Ответ vanessa2021
У Щербаковой видимо дела совсем тух.лые, раз все ее болельщики на ветке Саши дежурят)))
Ванесса, сколько будет стоить фанбук, те. книжка? 🤑
Это ведь будет всё в книжном формате? Или я не до конца поняла что-то? Может разъяснить? :)
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AlexFed
Ответ Ezhevika33
Сами себе противоречите. То говорите медалей нет. То через автографы что то "впаривает". Если спортсменка неинтересна публике, то и автографы мало кому были бы нужны.
Какие могут быть противоречия, если даже она сама сказала на ОИ, что у всех есть золото, а у неё нет. Увы, за раздачу автографов ей только медаль "чемпионки сердец" могут у подъезда вручить))
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шампион
Хорошо, когда для фанатов выпускаются такие "вещественные" вещи.
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NataliaB.3003
Это же всё платно? На сайте просто нельзя будет почитать (на сайте E-book) ??.
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vanessa2021
У Щербаковой видимо дела совсем тух.лые, раз все ее болельщики на ветке Саши дежурят)))
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Alexander X
давай, Саш, старт продаж 18 марта, автограф сессия в Мегаспорте во время цирка шоу программ👍😂
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Heopsa
И это наверняка только ПЕРВЫЙ том фанбука. Дальше наш ждет "Война и мир"))
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Товарищ Майор.
Была фигуристка, стала торгашкой
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Vasily Ivanov
К . г -от великой до смешной - один шаг....
+8
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Ezhevika33
Ответ AlexFed
На вора похож - рязанский самбист, которому все мало и мало, это же не я впариваю шмотки в обмен на автографы и ни к кому на работу с ними не таскаюсь))
Сами себе противоречите. То говорите медалей нет. То через автографы что то "впаривает".
Если спортсменка неинтересна публике, то и автографы мало кому были бы нужны.
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lenapan
Ответ AlexFed
Единственная фигуристка у которой всякого ширпотреба для впаривания фанатам больше чем золотых медалей.
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Alexey Belskiy
Обложки временно нет.Давайте уже обложку
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ЮИ
Саша из человека с большим талантом стала девочкой-аниме. Очень жаль, но у каждого свой путь. Только этот уже не про фигурное катание.
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