Издательство «Эксмо» выпускает фанбук от Александры Трусовой.

Информация о фанбуке фигуристки появилась на сайте издательства, но пока его нет в наличии.

«Этот фанбук Саша Трусова приготовила для самых верных болельщиков. Он поможет больше узнать о ней и интересно провести время.

Саша расскажет о своих спортивных сезонах, покажет, как выполняются прыжки, и подскажет, как ухаживать за собой и тренироваться, чтобы идти к своей цели.

А еще ты сможешь придумать для нее новый образ, и – кто знает? – может, он вдохновит хореографов и тренеров на новую программу», – говорится в описании фанбука.

Фанбук выйдет в серии «Фигурное катание. Главные лица». Также в этой серии представлен блокнот с Трусовой и книга о фигуристке.

Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула