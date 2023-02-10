«Бэкстейдж с подводной фотосессии». Трусова показала съемки для шоу «Русалочка»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала съемки для анонса ледового шоу «Русалочка».

Ранее Евгений Плющенко представил афишу с фигуристкой: «Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!»

«Бэкстейдж с подводной фотосессии», – написала Трусова в телеграм-канале.

Шоу «Русалочка» будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве.