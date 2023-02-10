«Бэкстейдж с подводной фотосессии». Трусова показала съемки для шоу «Русалочка»

Теги сборная России видео фото женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала съемки для анонса ледового шоу «Русалочка».

Ранее Евгений Плющенко представил афишу с фигуристкой: «Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!»

«Бэкстейдж с подводной фотосессии», – написала Трусова в телеграм-канале.

Шоу «Русалочка» будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве.

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56 комментариев

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И это все о нем
Интересная задумка ,посмотрим ,что получится в реальности,Саша молодец не боится пробовать новое , красиво смотрится,очень хорошо ,что она идёт вперёд своей дорогой.
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И это все о нем
Ответ Inka90
Согласна с вами. Кадры потрясающие. В Сашу верю. В Рудковских нет.
Но не Саша ставит шоу,она только исполнитель,так что если у вас нет веры в постановщика,то Саше надо самой покупать для себя инвентарь и т.д. ,глупости не надо писать.
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Ekoplane
Ответ Йоу)
Ихтиандр-2
Кто как обзывается, тот так и называется. ©
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Йоу)
Ихтиандр-2
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Залина Малина
Ответ fewral
Шоу тоже под водой будет?
Водой с температурой 0 градусов
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Verysia
Оригинальная идея! Интересно, как воплощать на льду будут.
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lanfqk
Красота! Очень рада видеть множествт позитивных комментариев про Сашу. Мне, кстати, кажется, что эти фотографии были сделаны просто для обложки шоу, не будет никто на самом мероприятии плавать. Не понимаю, почему многие (включая меня, если честно) решили, что бассейн будет как-то присутствовать на самом шоу.
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Inka90
Ответ Gilonjon862
Выглядит шикарно, но честно говоря пока не понимаю как эту красоту совместить с ледовым шоу
Согласна с вами. Кадры потрясающие. В Сашу верю. В Рудковских нет.
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Natalia Solomakha
Ответ Sat397
Надо признать, что Рукдковские хорошо стараются пропиарить Трусову, а не забивают на неё. На счет успешности или не успешности такого продвижения, это другой вопрос, но то что они уделяют ей много внимания, это похвально. Думаю с пиар компанией такой интенсивности любая более-менее известная фигуристка может стать мега звездой, особенно если обойдется без явных ляпов, чего пока не избежали Рудковские.
Только у них фигуристка с уже изначально сумасшедшей популярностью. Там, где я живу, за ФК не следят от слова совсем, но кто такая Трусова, знают. Я говорю в контексте именно популярности, речь не идёт о других аспектах.
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Ekoplane
Ответ Natalia Solomakha
Ну, наконец-то догадались, не прошло и 100 лет, что Саша - идеальная Ариэль даже внешне.
Я тоже нетерпеливая болельщица, хочу шоу уже здесь и сейчас 😉 Справедливости ради, такое подготовить очень большая работа, придется ждать ))
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Полина Лесик
Очень круто работает под водой, сразу видно атлетичного человека
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Ekoplane
Ответ Свет19
Если по сказке или мультику, то начать должна с бассейна. Образ, конечно, красивый получился, но пока сложно представить как это будет.
Да, если уважать историю, должны начать с бассейна, а потом на лед. Думаю, проблема только с волосами: их быстро не высушишь, а с мокрыми волосами катать на холодном льду нельзя. Но с плавательной шапочкой и париком должно получится. Как раз перед шоу есть время, чтобы все хорошо подготовить, а потом остается только вынырнуть из воды, быстро переодется и на лед!
В это премя принц может танцевать. Принцем будет Плющенко, наверное ))
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Natalia Solomakha
Ну, наконец-то догадались, не прошло и 100 лет, что Саша - идеальная Ариэль даже внешне.
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Lёna
это вообще законно- такую красоту снимать? 🥰
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Katrin_Sur_0709
Санечка! очень красивая)) обожаю эту фигуристку!))
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Свет19
Ответ Ekoplane
Или наоборот: Саша будет в аквариуме в самом начале, но с плавательной шапочкой и париком (чтобы волосы не намокли). А потом выйдет на сушу (на лед) и откатает шоу уже на льду.
Если по сказке или мультику, то начать должна с бассейна. Образ, конечно, красивый получился, но пока сложно представить как это будет.
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Orange carrot
Поплывет?🤪Новый креатив от Яны?
А дальше шоу «Дюймовочка» и Саня под землей?

Это если что не к Сане претензии, на нее как раз образ Ариэль сел идеально, но шоу с водой??🤪
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Orange carrot
Ответ Kareglazaya
Даже удивительно, что Трусова ушла от Плющенко сначала к Тутберидзе, потом к Соколовской. Раз им так нравится работать вместе, логичнее было бы и тренироваться у него.
Там папа решает с кем лучше😀
Ну и с Марком Саше комфортнее наверное
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supepper
Круто. Русская Русалка.
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Ekoplane
Ответ Vladimir Arutin
Интересно как совместят воду и лед ?И в какой одежде должна быть русалочка на льду ?Не замерзнет?
Воду в аквариуме нужно греть, конечно.
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Ekoplane
Ответ Vladimir Arutin
Интересно как совместят воду и лед ?И в какой одежде должна быть русалочка на льду ?Не замерзнет?
Или наоборот: Саша будет в аквариуме в самом начале, но с плавательной шапочкой и париком (чтобы волосы не намокли). А потом выйдет на сушу (на лед) и откатает шоу уже на льду.
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Kareglazaya
Даже удивительно, что Трусова ушла от Плющенко сначала к Тутберидзе, потом к Соколовской. Раз им так нравится работать вместе, логичнее было бы и тренироваться у него.
+7
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Ekoplane
Ответ Vladimir Arutin
Интересно как совместят воду и лед ?И в какой одежде должна быть русалочка на льду ?Не замерзнет?
Думаю поставят аквариум на сцену. На сцене будут танцоры, в воде профессиональные синхронистки. Саша будет выступать на льду, а под конец шоу окажется в аквариуме, чтобы потом можно было быстро в теплую раздевалку с мокрыми волосами.
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Бильм@н
Класс. Саша всегда пробует что-то новое, непохожее на других, даже в шоу. Сейчас хейтеров от зависти порвёт.
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Lennuci
"Я ни ..ра не поняла". Про без ног и в коньках тема не раскрыта. Или на льду в одном коньке будет?
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