«Бэкстейдж с подводной фотосессии». Трусова показала съемки для шоу «Русалочка»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала съемки для анонса ледового шоу «Русалочка».
Ранее Евгений Плющенко представил афишу с фигуристкой: «Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!»
«Бэкстейдж с подводной фотосессии», – написала Трусова в телеграм-канале.
Шоу «Русалочка» будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве.
В это премя принц может танцевать. Принцем будет Плющенко, наверное ))
А дальше шоу «Дюймовочка» и Саня под землей?
Это если что не к Сане претензии, на нее как раз образ Ариэль сел идеально, но шоу с водой??🤪
Ну и с Марком Саше комфортнее наверное