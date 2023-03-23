Рику Миура: «После проката произвольной я была просто разбита. Пока ждали оценок, я неистово молилась»

Японская фигуристка Рику Миура рассказала, как молилась после проката на ЧМ-2023.

Миура в паре с Рюичи Кихарой завоевали золото на чемпионате мира в Сайтаме.

«После чемпионата четырех континентов мы хорошо тренировались, все в подготовке шло штатно, надеюсь, это было видно по тому, как мы откатали короткую программу. Поэтому еще обиднее, что далеко не все получилось в произвольной.

После проката я была просто разбита, понимала, что мы могли упустить золото. Мы слышали по шуму и овациям в зале, что предыдущие пары выступили хорошо – и поэтому нам оставалось только молиться, только надеяться.

Когда вы вышли со льда, тренер (Бруно Маркотт – Sports.ru) мне сказал: не надо убиваться, насладись этим моментом, запомни эти ощущения – кто знает, ждет ли тебя что-то подобное в будущем. Но все равно, все время, пока мы ждали оценок, я неистово молилась», – приводит слова Миуры корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.