Рику Миура: «После проката произвольной я была просто разбита. Пока ждали оценок, я неистово молилась»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии пары Рюичи Кихара Бруно Маркотт Рику Миура Фигурное катание

Японская фигуристка Рику Миура рассказала, как молилась после проката на ЧМ-2023.

Миура в паре с Рюичи Кихарой завоевали золото на чемпионате мира в Сайтаме.

«После чемпионата четырех континентов мы хорошо тренировались, все в подготовке шло штатно, надеюсь, это было видно по тому, как мы откатали короткую программу. Поэтому еще обиднее, что далеко не все получилось в произвольной.

После проката я была просто разбита, понимала, что мы могли упустить золото. Мы слышали по шуму и овациям в зале, что предыдущие пары выступили хорошо – и поэтому нам оставалось только молиться, только надеяться.

Когда вы вышли со льда, тренер (Бруно Маркотт – Sports.ru) мне сказал: не надо убиваться, насладись этим моментом, запомни эти ощущения – кто знает, ждет ли тебя что-то подобное в будущем. Но все равно, все время, пока мы ждали оценок, я неистово молилась», – приводит слова Миуры корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina Chut
Тот случай, когда "родные стены" придавливают, особенно учитывая японский менталитет с его гипертрофированным чувством ответственности. Рика в КиКе сидела отрешенная и как-будто каменевшая, явно терзаясь чувством вины за допущенные в прокате ошибки.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий