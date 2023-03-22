Рику Миура: «Не знала, что оценки за короткую видим только мы, а зал не в курсе. Так что пришлось дважды попрыгать от счастья»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии пары Рюичи Кихара Рику Миура Фигурное катание

Японская фигуристка Рику Миура рада лидерству на домашнем чемпионате мира.

Пара Рику Миура  – Рюичи Кихара выиграла короткую программу на турнире в Сайтаме с результатом 80,72 балла.

«Мы довольны, что удалось сегодня показать все, что мы готовили на тренировках.

Когда я увидела оценки на мониторе в КиКе, я не смогла удержаться и запрыгала от счастья. Это был настоящий взрыв эмоций.

Но я не знала, что оценки пока видим только мы одни – а зал не в курсе. Так что пришлось попрыгать дважды, хаха», – рассказала Миура, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурсултан Хамзаев
была смешно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий