Рику Миура: «Не знала, что оценки за короткую видим только мы, а зал не в курсе. Так что пришлось дважды попрыгать от счастья»

Японская фигуристка Рику Миура рада лидерству на домашнем чемпионате мира.

Пара Рику Миура – выиграла короткую программу на турнире в Сайтаме с результатом 80,72 балла.

«Мы довольны, что удалось сегодня показать все, что мы готовили на тренировках.

Когда я увидела оценки на мониторе в КиКе, я не смогла удержаться и запрыгала от счастья. Это был настоящий взрыв эмоций.

Но я не знала, что оценки пока видим только мы одни – а зал не в курсе. Так что пришлось попрыгать дважды, хаха», – рассказала Миура, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.