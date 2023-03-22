Алексей Железняков: «Губанова может столкнуться с предвзятым судейством на ЧМ, так как все знают, что она русская»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию женское катание Этери Тутберидзе Анастасия Губанова сборная Грузии Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков считает, что Анастасия Губанова может столкнуться с предвзятым судейством на чемпионате мира. 

«Губанова вполне может побороться за медали мирового первенства. Красиво, чистенько катайся и будет результат. Единственное, она может столкнуться с предвзятым судейством, так как все равно все знают, что она русская. Впрочем, предвзятого судейства может и не быть.

Определить это наперед непросто. Каждый судья — это человек. У каждого человека есть свое какое-то мнение, сложившиеся стереотипы. Заглянуть им в головы не могу.

Что касается перспектив учеников Этери Тутберидзе, то, знаю, они все поехали подготовленные, а дальше как у них пойдет. Обязательно буду следить за их выступлениями», — сказал Железняков.

Губанова после короткой программы занимает 11-е место с результатом 65,40 балла. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
А он прокат смотрел вообще?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Polkina
Ответ Kon Shem
ну там Луна тоже наворотила делов в прокате, но её отгрибовали.
У Луны сильнее прокат - выше скорость, мощнее прыги итд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kon Shem
Ответ На Пекин
Если бы Луна не ошиблась на каскаде, она, была бы в тройке, в остальном, все было хорошо, с настроением каталась, и у неё пятое место пока.
по-хорошему, Луна должна была меньше 70 точно получить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Благодаря чтению по её губам, сегодня уже все догадались, что она русская
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tzaichiha
Комментаторы только заголовок читают? В тексте говорится, что Губанова может столкнуться с предвзятым судейством, а может и не столкнуться. Пока она неважно откатала короткую, так что засуживать и не понадобилось. А вот в прошлом году у нее были удачные прокаты, но оценки не очень. Какие-либо шансы на мире у Анастасии могли быть при чистых прокатах плюс! при условии очевидных провалов у соперниц, что собственно и произошло на ЧЕ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Если бы Луна не ошиблась на каскаде, она, была бы в тройке, в остальном, все было хорошо, с настроением каталась, и у неё пятое место пока.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Когда наши анечки щербаковы выступали, то на оценки Губановой Железяке было все равно.
А теперь ух ты ж, смотрите какой блюститель справедливости выискался тут. Иди спроси с деда Лаки- бизнес партнера гоговны, почему Губанова всегда была с низкими оценками даже при хороших прокатах.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнетист*
Есть русские грузинки
А есть грузинки - русские
Тебе ли об этом не знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Kon Shem
ну там Луна тоже наворотила делов в прокате, но её отгрибовали.
Луна "наше все" .
Уже второй год не смотрю ЧМ (девушек ). бедненько.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MariNika
Никакой предвзятости. Оценили очень даже лояльно, как ЧЕ. Там много спортсменов с русскими фамилиями и корнями. Никто не будет по этому поводу заморачиваться. Делай, что должен, и будь, что будет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Ну повезло один раз Губановой на ЧЕ .Но ее баллы постоянны в пределах 185 до 200 .
В КП было нормальное судейство , отметили ошибки ее.
К чему эти придумки . Войдёт в десятку и это будет хорошо для неё .В мире достаточно фигуристок сильнее ее на много.
Другое дело у всех бывают не удачи на то и соревнования .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина С
Думаю, чтобы не было предвзятого судейства, надо кататься так, чтобы не к чему было придраться. Сегодня Настя наошибалась - и не судьи в этом виноваты. Но с другой стороны, компоненты Насте всегда зажимали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sportsfan
Как откатала, то и получила
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kon Shem
Ответ Lapo Elkann
Ну , Русская и к тому же, не из блатной федры , плюс каталась плохо, как пишут. У Эгадзе и Мориса почти та же ситуация. Грассль хотя бы из другой федры. Удачи всем.
ну там Луна тоже наворотила делов в прокате, но её отгрибовали.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
ой Господи, началось... На ЧЕ с предвзятым судейством не столкнулась, а здесь столкнется? Просто катать надо нормально и не косячить, еще нормально баллов дали ей
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kon Shem
Не нужно про судейство говорить, когда свои же Титову обдирают в баллах. Ничего не смущает?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ну , Русская и к тому же, не из блатной федры , плюс каталась плохо, как пишут. У Эгадзе и Мориса почти та же ситуация. Грассль хотя бы из другой федры. Удачи всем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Хоть бы прокат глянул прежде, чем стращать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Судьям нет смысла занижать Губановой оценки. Она сама в КП наошибалась, поэтому вряд ли сможет вернуться в тройку лидеров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetikfox
Как они надоели с этой Губановой! Как будто она чисто откатала. Ее вообще щедро отсудили за такой прокат, а могли еще меньше поставить. Губанова в своих интервью постоянно признается в любви к Грузии, так что за ее российское происхождение никто ей оценки занижать не будет. Выступать нужно нормально, а не судей обвинять.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<vella>
ну да, на ЧЕ не столкнулась, а на ЧМ столкнется..ага...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Можно подумать, что Настя блестяще откаталась. Еле передвигалась, да ещё с массой ошибок, нормально ее оценили.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий