Алексей Железняков: «Губанова может столкнуться с предвзятым судейством на ЧМ, так как все знают, что она русская»

считает, что может столкнуться с предвзятым судейством на чемпионате мира.

«Губанова вполне может побороться за медали мирового первенства. Красиво, чистенько катайся и будет результат. Единственное, она может столкнуться с предвзятым судейством, так как все равно все знают, что она русская. Впрочем, предвзятого судейства может и не быть.

Определить это наперед непросто. Каждый судья — это человек. У каждого человека есть свое какое-то мнение, сложившиеся стереотипы. Заглянуть им в головы не могу.

Что касается перспектив учеников , то, знаю, они все поехали подготовленные, а дальше как у них пойдет. Обязательно буду следить за их выступлениями», — сказал Железняков.

Губанова после короткой программы занимает 11-е место с результатом 65,40 балла.