Алексей Железняков: «Губанова может столкнуться с предвзятым судейством на ЧМ, так как все знают, что она русская»
Алексей Железняков считает, что Анастасия Губанова может столкнуться с предвзятым судейством на чемпионате мира.
«Губанова вполне может побороться за медали мирового первенства. Красиво, чистенько катайся и будет результат. Единственное, она может столкнуться с предвзятым судейством, так как все равно все знают, что она русская. Впрочем, предвзятого судейства может и не быть.
Определить это наперед непросто. Каждый судья — это человек. У каждого человека есть свое какое-то мнение, сложившиеся стереотипы. Заглянуть им в головы не могу.
Что касается перспектив учеников Этери Тутберидзе, то, знаю, они все поехали подготовленные, а дальше как у них пойдет. Обязательно буду следить за их выступлениями», — сказал Железняков.
Губанова после короткой программы занимает 11-е место с результатом 65,40 балла.
А теперь ух ты ж, смотрите какой блюститель справедливости выискался тут. Иди спроси с деда Лаки- бизнес партнера гоговны, почему Губанова всегда была с низкими оценками даже при хороших прокатах.
А есть грузинки - русские
Тебе ли об этом не знать
Уже второй год не смотрю ЧМ (девушек ). бедненько.
В КП было нормальное судейство , отметили ошибки ее.
К чему эти придумки . Войдёт в десятку и это будет хорошо для неё .В мире достаточно фигуристок сильнее ее на много.
Другое дело у всех бывают не удачи на то и соревнования .