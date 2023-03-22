Анастасия Губанова: «После чемпионата Европы было тяжеловато, но победа придала уверенности. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова оценила старт чемпионата мира по фигурному катанию.

После короткой программы грузинская фигуристка занимает 11-е место (65,40).

«Прокат получился неидеальным – видимо, я перестаралась на прыжке. Перекрутила немного, оттолкнулась сильнее, чем надо – и вывалилась. Но довольна, что поборолась за вторую половину программы.

Мне тут пока тяжело приходится со сном – из-за разницы во времени до пяти утра уснуть не могу, никак в себя не приду.

Хорошо, что тут со мной тренер – впервые в сезоне Евгений Владимирович Рукавицын рядом, такая поддержка от этого чувствуется, здорово.

После чемпионата Европы было тяжеловато, так много эмоций было, было некое опустошение. Почувствовала ли себя знаменитой? Не думаю, но уверенности мне победа точно придала. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь», – сказала Губанова в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

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6 комментариев

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Vasily Ivanov
Тяжело .медленно и неуверенно -пока такое впечатление от катания Губановой.
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asusp527
Ответ oleg
Анастасия Губанова: "После чемпионата Европы было тяжеловато, но победа придала уверенности." Поэтому после КП я на 11 месте.
Ох уж эти перебежчики...Все хорошо, прекрасная маркиза😄
+2
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oleg
Анастасия Губанова: "После чемпионата Европы было тяжеловато, но победа придала уверенности."

Поэтому после КП я на 11 месте.
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pashkka
Хочется пожелать Настеньке справиться с волнением, преодолеть джетлаг и откатать ПП на драйве, как она может!
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askarik1992
Только вот на ЧМ пролетела мимо пьедестала
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Elena Savanuk
Евгений Рукавицын рядом со свой спортсменкой , плюс завтра не надо катать произволку . Будем надеяться, что Настя сможет войти в нужный режим и послезавтра сможет реабилитироваться, тем более отставание от группы сильнейших у нее не катастрофическое .
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