Анастасия Губанова: «После чемпионата Европы было тяжеловато, но победа придала уверенности. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь»

оценила старт чемпионата мира по фигурному катанию.

После короткой программы грузинская фигуристка занимает 11-е место (65,40).

«Прокат получился неидеальным – видимо, я перестаралась на прыжке. Перекрутила немного, оттолкнулась сильнее, чем надо – и вывалилась. Но довольна, что поборолась за вторую половину программы.

Мне тут пока тяжело приходится со сном – из-за разницы во времени до пяти утра уснуть не могу, никак в себя не приду.

Хорошо, что тут со мной тренер – впервые в сезоне Евгений Владимирович Рукавицын рядом, такая поддержка от этого чувствуется, здорово.

После чемпионата Европы было тяжеловато, так много эмоций было, было некое опустошение. Почувствовала ли себя знаменитой? Не думаю, но уверенности мне победа точно придала. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь», – сказала Губанова в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли