Елена Чайковская: «Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю, заявления о переходе не было»

высказалась о переходе Степановой и Букина в группу Жулина.

Сегодня стало известно, что и перешли в группу . Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю. Никакого заявления о переходе не было», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.