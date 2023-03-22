Елена Чайковская: «Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю, заявления о переходе не было»
Елена Чайковская высказалась о переходе Степановой и Букина в группу Жулина.
Сегодня стало известно, что Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.
«Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю. Никакого заявления о переходе не было», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.
Руководитель узнает о переходах из прессы.
Какое неуважение.