Елена Чайковская: «Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю, заявления о переходе не было»

Теги Елена Чайковская танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Елена Чайковская высказалась о переходе Степановой и Букина в группу Жулина.

Сегодня стало известно, что Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Что могу сказать о переходе Степановой и Букина в группу к Жулину? Пока не знаю. Никакого заявления о переходе не было», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

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14 комментариев

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Екатерина Ивановская
О, Горшков ушел, упокой Господь его душу, а формулировки такие же. Никто ничего об этом не слышал!
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Ирина С
Ответ Ir_rish
A руководство обязано делиться с почтеннейшей публикой рабочей информацией? Из каких соображений вы ожидали подобное новшество?
Не ожидаю. Не обязано, но поделилось: мол, знать ничего не знаю, сказать ничего не могу. Могло бы просто не комментировать.
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Rush
Не порядок.
Руководитель узнает о переходах из прессы.
Какое неуважение.
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Ir_rish
Ответ Ирина С
Руководство сменилось, а формулировки остались прежними!
A руководство обязано делиться с почтеннейшей публикой рабочей информацией? Из каких соображений вы ожидали подобное новшество?
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Лариса Стародубцева
С 1 апреля по 1 мая оформляется переход .Вот тогда и посмотрим в курсе главный тренер сборной Чайковская или как во времена Горшкова ..Ни чего не вижу ни чего не знаю Никому ничего не скажу .
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Irina Kistler
Ответ Ирина С
Руководство сменилось, а формулировки остались прежними!
А какие должны быть заявления! это спортсмены объявляют публично о переходе, а формальности не соблюдены: знают же сначала заявление на стол, а потом интервью.
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Marya Y
А причём здесь она, главный тренер сборной? Заявление, было оно или пока нет, ей на подпись никто не принесёт и одобрения не попросит.
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Tania09**
Ну наконец-то стабильность.
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Залина Малина
У меня дежавю
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Евгения Гринева
Ответ Ирина С
Руководство сменилось, а формулировки остались прежними!
Ну, так если правда не было заявления
+4
-1
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Katerina Sunny
Так и сезон пока не закончен. Раз Саша пост написала, то решение окончательное. Да и Букин всё больше с Сашей Трусовой занимался, а не у себя на катке.
+4
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Ирина С
Руководство сменилось, а формулировки остались прежними!
+29
-1
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imaxim
Елена Анатольевна заменила похоже своего ученика в роли главного Незнайки российского ФК
+16
-2
+14
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блОК
Как обычно
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-1
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