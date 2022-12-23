Александра Степанова опубликовала фото со льда с Иваном Букиным и тренерами
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, опубликовала фото с партнером и тренерами Ириной Жук и Александром Свининым.
В сентябре фигуристы объявили о паузе в карьере из-за обострения у Степановой травмы спины. Букин осенью принимал участие в проекте «Ледниковый период», а сейчас выступает в шоу Ильи Авербуха в паре с Екатериной Бобровой.
Хотелось бы увидеть их на соревнованиях, но думаю, что скорее всего, речь идёт о подготовке к очередному туру Авера "Чемпионы на льду". В спорт они уже не вернутся. :(
Очень скучаем и вынуждены наблюдать дикий беспредел в танцах ((