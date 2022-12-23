Александра Степанова опубликовала фото со льда с Иваном Букиным и тренерами

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, опубликовала фото с партнером и тренерами Ириной Жук и Александром Свининым

В сентябре фигуристы объявили о паузе в карьере из-за обострения у Степановой травмы спины. Букин осенью принимал участие в проекте «Ледниковый период», а сейчас выступает в шоу Ильи Авербуха в паре с Екатериной Бобровой. 

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кошка Матраскина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Loliloo
Я думала Саша ушла в декрет
тоже такое слышала, но фото может быть старое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Иванова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ждем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марта_М
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша, Ваня, возвращайтесь скорей!!! Очень ждём!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toplady
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Степашка такая красотка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sivl
Ну судя по фото очень похоже, что она в положении.
Похоже, что так: на втором фото, Ваня так аккуратно Сашу прикрывает спиной. У Ильиных были похожие фотки в своё время)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ekaterina Katina
Эти вряд ли, их и в России то нет
Вы Букиных с Дэвис случайно не перепутали? Так-то Ваня сегодня ходил на матч Авангарда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
letochka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень не хватает Букиных..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ходили слухи, что Саша того, в положении.

Хотелось бы увидеть их на соревнованиях, но думаю, что скорее всего, речь идёт о подготовке к очередному туру Авера "Чемпионы на льду". В спорт они уже не вернутся. :(
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekaterina Katina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garovatat
Приступили к тренировкам? Отлично. А Загорски/Гурейро не желают вернуться?)) а то в танцах какой-то трешак
Эти вряд ли, их и в России то нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галина Александрова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На кого вы нас оставили ...😢)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekaterina Katina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ tanya_1111
Да ладно вам КА, ХЧ и ПН у нас есть, всё не плохо, вот убрали бы блатных всех это да.
Эти еще юниоры по сути и новоделы, им нужен ориентир, чтобы двигаться и тянуться за лучшими, а не за ковырялками типа ХБ. Так что Саша и Ваня, Вика и Никита, возвращайтесь, мы вас ждем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ garovatat
Приступили к тренировкам? Отлично. А Загорски/Гурейро не желают вернуться?)) а то в танцах какой-то трешак
Да где приступили, Букин с Бобровой пока на ёлках выступает(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это после увиденного на ЧР? Спасибо, дорогие! Возвращайтесь!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже просто фото посмотришь и заряд позитива идёт, всё-таки классные они Саша с Ваней. На соревнованиях их хотелось бы увидеть, но боюсь, что это практически нереально.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Loliloo
Я думала Саша ушла в декрет
Ну судя по фото очень похоже, что она в положении.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После того, что мы видели на этом ЧР в танцах, хочется скорей увидеть всех кто по разным причинам отсутствовал. Падающие чемпионы совсем неинтересны.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ tanya_1111
Да ладно вам КА, ХЧ и ПН у нас есть, всё не плохо, вот убрали бы блатных всех это да.
Две пары молодых у нас хороших остальные к сожалению нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhuuuzhik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша, Ваня, возвращайтесь!!! Без вас прям совсем печально..
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Шульгин
Пора возвращаться смотреть на наши танцы без слез невозможно и Кацалаповых тоже ждём обратно в следующем году
Да ладно вам КА, ХЧ и ПН у нас есть, всё не плохо, вот убрали бы блатных всех это да.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ева Майская
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоть бы вернулись!
Очень скучаем и вынуждены наблюдать дикий беспредел в танцах ((
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо скорее на лед. А то тут, липовые чемпионы ваше место занимают.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vera Goncharova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Возвращаетесь поскорее, наведите порядок!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raduga
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Посмотрели танцы на нынешнем ЧР и бегом на лед? Самое верное решение).
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора возвращаться смотреть на наши танцы без слез невозможно и Кацалаповых тоже ждём обратно в следующем году
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я думала Саша ушла в декрет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий