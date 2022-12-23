Александра Степанова опубликовала фото со льда с Иваном Букиным и тренерами

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с , опубликовала фото с партнером и тренерами и .

В сентябре фигуристы объявили о паузе в карьере из-за обострения у Степановой травмы спины. Букин осенью принимал участие в проекте «Ледниковый период», а сейчас выступает в шоу Ильи Авербуха в паре с Екатериной Бобровой.