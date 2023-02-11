Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Чан и Хоу выступят с произвольными программами
12 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 0.50 по московскому времени (12 февраля). Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.
Первая разминка
1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
2. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай)
3. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
Вторая разминка
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
Третья разминка
7. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
8. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
9. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
10. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,19
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 68,39
3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 66,96
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,16
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 60,07
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 59,12
7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 57,49
8. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай) – 56,10
9. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 53,65
10. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 39,69
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