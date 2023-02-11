Чемпионат четырех континентов. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Чан и Хоу выступят с произвольными программами

12 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 0.50 по московскому времени (12 февраля). Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.

Первая разминка

1. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

2. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай)

3. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

Вторая разминка

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер ( )

6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

Третья разминка

7. – Трент Мишо (Канада)

8. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

9. -Дудек – Максим Дешам (Канада)

10. Рику Миура – (Япония)

После короткой программы

1. – Рюичи Кихара (Япония) – 71,19

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 68,39

3. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 66,96

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 65,16

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 60,07

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 59,12

7. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 57,49

8. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай) – 56,10

9. Ван Хуэйди – Цзя Цзыги (Китай) – 53,65

10. Изабелла Гамес – (Филиппины) – 39,69