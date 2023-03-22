Маи Михара: «Чемпионат мира – это моя мечта, поэтому хочу показать лучшее выступление. Не хочется приезжать на турнир только ради участия»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии женское катание Маи Михара Фигурное катание

Японская фигуристка Маи Михара рассчитывает показать свое лучшее выступление на ЧМ.

Чемпионат мира проходит в Сайтаме с 22 по 26 марта. В этом сезоне Михара побеждала в финале Гран-при по фигурному катанию.

«Чемпионат мира – это моя мечта, поэтому я хочу показать свое лучшее выступление. Все-таки не хочется приезжать на турнир только ради участия. И в короткой, и в произвольной программах я хочу показать лучшее, что у меня было в нынешнем сезоне.

Думаю, в этом сезоне мне удалось проявить себя так, чтобы найти отклик у зрителей и судей, но я хотела бы повышать уровень программ», – сказала Михара.

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2 комментария

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Нурсултан Хамзаев
Ей оказывается 23 получается любовь к фк так же как у Туктамышевой)
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Нурсултан Хамзаев
Честно я надеюсь что она в этот раз займет первое место))
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