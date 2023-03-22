Маи Михара: «Чемпионат мира – это моя мечта, поэтому хочу показать лучшее выступление. Не хочется приезжать на турнир только ради участия»

Японская фигуристка Маи Михара рассчитывает показать свое лучшее выступление на ЧМ.

Чемпионат мира проходит в Сайтаме с 22 по 26 марта. В этом сезоне Михара побеждала в финале Гран-при по фигурному катанию.

«Чемпионат мира – это моя мечта, поэтому я хочу показать свое лучшее выступление. Все-таки не хочется приезжать на турнир только ради участия. И в короткой, и в произвольной программах я хочу показать лучшее, что у меня было в нынешнем сезоне.

Думаю, в этом сезоне мне удалось проявить себя так, чтобы найти отклик у зрителей и судей, но я хотела бы повышать уровень программ», – сказала Михара.

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