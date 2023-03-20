Гончаренко о ЧМ: «Нет соперниц, которые на голову сильнее Губановой. Если она покажет стабильное катание – все может быть»

Инна Гончаренко считает, что фигуристка Анастасия Губанова может стать призером ЧМ.

В январе Губанова, которая выступает за Грузию, завоевала золото чемпионата Европы в Эспоо.

«Буду пытаться следить за чемпионатом мира, хочется быть в курсе. Интересны будут соревнования у мужчин. У девушек все примерно ровно в плане состава, все зависит от прокатов.

Посмотрю Луну Хендрикс, которая показывает женское катание со стороны эстетики, прокаты японских и южнокорейских спортсменок, чтобы проанализировать, что покажут, к чему идут.

Настя Губанова немного подняла себе рейтинг, мечтается и о тройке сильнейших, соперниц, которые на голову сильнее, нет, если она покажет стабильное катание – все может быть», – сказала заслуженный тренер России.

ЧМ пройдет с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.

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