Гончаренко о ЧМ: «Нет соперниц, которые на голову сильнее Губановой. Если она покажет стабильное катание – все может быть»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Бельгии мужское катание женское катание Инна Гончаренко Луна Хендрикс Фигурное катание

Инна Гончаренко считает, что фигуристка Анастасия Губанова может стать призером ЧМ.

В январе Губанова, которая выступает за Грузию, завоевала золото чемпионата Европы в Эспоо.

«Буду пытаться следить за чемпионатом мира, хочется быть в курсе. Интересны будут соревнования у мужчин. У девушек все примерно ровно в плане состава, все зависит от прокатов.

Посмотрю Луну Хендрикс, которая показывает женское катание со стороны эстетики, прокаты японских и южнокорейских спортсменок, чтобы проанализировать, что покажут, к чему идут.

Настя Губанова немного подняла себе рейтинг, мечтается и о тройке сильнейших, соперниц, которые на голову сильнее, нет, если она покажет стабильное катание – все может быть», – сказала заслуженный тренер России.

ЧМ пройдет с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.

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29 комментариев

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Olga.t
Ответ private dancer
Хендрикс уже на ЧЕ согласилась )
Хендрикс жаждет реванша, это сильная мотивация)
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Маргарита В Сафронова
Сакомото не отдаст ЧМ, да ешё в Японии. Она на голову сильнее всех, если форма будет норм.
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Miro 2018
А Сакамото будет?
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Зулфира Мухаметшина
Конечно Японки выиграют
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Светлана Менова
Там ещё и Левито есть.
Да и Брейди не мимо проходила)
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Anatiana
Японки не отдадут. Тем более, что Настя - русская.
Она грузинка по документам, это раз. Второе - она просто наааамного слабее японок и кореянок
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Юра Плисецкий
Просто следим и болеем за Настю.
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Iuliia Timofeyeva
Кореянки с японками такие щас - да-да, пошли мы нафиг, сама великая Губанидзе едет!
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private dancer
Ответ Olga.t
Мне кажется, что ожидания и надежда Гончаренко сильно завышены. Просто этими словами она поддерживает Губанову и это хорошо. Но объективно шансы на пьедестал почти нулевые. Японки, кореянки, Хендрикс явно с этим не согласны... И для этого есть всё основания.
Хендрикс уже на ЧЕ согласилась )
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Irina Kistler
Ответ Olga.t
Мне кажется, что ожидания и надежда Гончаренко сильно завышены. Просто этими словами она поддерживает Губанову и это хорошо. Но объективно шансы на пьедестал почти нулевые. Японки, кореянки, Хендрикс явно с этим не согласны... И для этого есть всё основания.
Хендрикс самой бы в 6 попасть, согласна " драка" будет между японками и кореянками, ну если падать не будут, может 1 американка попасть и то только благодаря названию сборной.
+2
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Лека-Лека
Азиатки весело посмеются.
+6
-1
+5
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Татьяна Семёновна
Ответ ccc6srcv2n
Гончаренко права, все может быть. У Губановой есть и скольжение и красота. Но если Губанова с своим очень медленным Боливудом станет еще и ЧМ, то будущего у этого спорта я не вижу. Там и так все на ниточке держится, но с такими победителями интерес упадет на дно.
Если Губанова выиграет ЧМ, то Грузия станет "законодательницей моды" в ЖО ФК!
+1
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Kovka Gnutik
Ответ Алеся Ткаченко
И бельгийка.
Будете смяться, но бельгиек тоже три.
http://www.isuresults.com/results/season2223/wc2023/data0200.htm
Но только одна конкурентоспособная.
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xlegend
Ответ Anatiana
Японки не отдадут. Тем более, что Настя - русская.
Причем тут русская? Она ниже их по уровню и все.
+3
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+3
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AllaS
Ну с баллами Насти, хорошо бы попасть в десятку. Конечно всяко случается на то и соревнования . Но Настя стабильно катает на 180 - 200 б. Вроде есть достаточно большее количество фигуристок, с более высоким средним баллом в мире. Ведь и на ЧЕ соперницы просто накосячили, но все бывает и на ЧМ.
+2
-2
0
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Алеся Ткаченко
Ответ Kovka Gnutik
+Три японки+три кореянки+три американки Хорошо, если Настя попадёт в десятку.
И бельгийка.
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-3
-2
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Kovka Gnutik
+Три японки+три кореянки+три американки
Хорошо, если Настя попадёт в десятку.
+4
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+4
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Александр Шульгин
Гончаренко вообще не в курсе что происходит в фигурном катании. Зачем ее спрашивают непонятно
+7
0
+7
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asusp527
Не смешите мои тапки. Губанова и японки😁
+12
0
+12
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Блинчик
Главное, чтобы у женщин победила какая-нибудь здоровая фигуристка, а не Михара.
+1
-5
-4
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imaxim
В 6 если попадёт, будет хорошо
+4
-1
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Светлана Менова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Японки и кореянки:"что?" 😂
Там ещё и Левито есть.
+4
0
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Ridl
Губанова показывает фигурное катание прошлого.
Ни то что бы на пьеде, но и в шестёрке лучших её не вижу. Луне не хватает стабильности. Вот японкам удачи.
+12
-1
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Olga.t
Ответ ccc6srcv2n
Гончаренко права, все может быть. У Губановой есть и скольжение и красота. Но если Губанова с своим очень медленным Боливудом станет еще и ЧМ, то будущего у этого спорта я не вижу. Там и так все на ниточке держится, но с такими победителями интерес упадет на дно.
Мне кажется, что ожидания и надежда Гончаренко сильно завышены.
Просто этими словами она поддерживает Губанову и это хорошо.
Но объективно шансы на пьедестал почти нулевые.
Японки, кореянки, Хендрикс явно с этим не согласны... И для этого есть всё основания.
+7
-1
+6
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Самая цитируемая и вообще недура
Японки и кореянки:"что?" 😂
+19
-1
+18
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