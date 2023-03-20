Гончаренко о ЧМ: «Нет соперниц, которые на голову сильнее Губановой. Если она покажет стабильное катание – все может быть»
Инна Гончаренко считает, что фигуристка Анастасия Губанова может стать призером ЧМ.
В январе Губанова, которая выступает за Грузию, завоевала золото чемпионата Европы в Эспоо.
«Буду пытаться следить за чемпионатом мира, хочется быть в курсе. Интересны будут соревнования у мужчин. У девушек все примерно ровно в плане состава, все зависит от прокатов.
Посмотрю Луну Хендрикс, которая показывает женское катание со стороны эстетики, прокаты японских и южнокорейских спортсменок, чтобы проанализировать, что покажут, к чему идут.
Настя Губанова немного подняла себе рейтинг, мечтается и о тройке сильнейших, соперниц, которые на голову сильнее, нет, если она покажет стабильное катание – все может быть», – сказала заслуженный тренер России.
ЧМ пройдет с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.
Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом
http://www.isuresults.com/results/season2223/wc2023/data0200.htm
Но только одна конкурентоспособная.
Хорошо, если Настя попадёт в десятку.
Ни то что бы на пьеде, но и в шестёрке лучших её не вижу. Луне не хватает стабильности. Вот японкам удачи.
Просто этими словами она поддерживает Губанову и это хорошо.
Но объективно шансы на пьедестал почти нулевые.
Японки, кореянки, Хендрикс явно с этим не согласны... И для этого есть всё основания.