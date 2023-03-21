ISU перенес российский этап Гран-при сезона-2023/24 в Финляндию, финал пройдет в Китае.

перенес российский этап Гран-при сезона-2023/24 в Финляндию, финал пройдет в Китае.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в финском Эспоо с 17 по 19 ноября 2023 года. Изначально он должен был проходить в России, но в январе ISU заявил, что этап будет перенесен в другую страну.

пройдет в китайском Пекине с 7 по 10 декабря.