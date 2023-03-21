ISU перенес российский этап Гран-при сезона-2023/24 в Финляндию, финал пройдет в Китае

Теги ISU Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию Гран-при России этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

ISU перенес российский этап Гран-при сезона-2023/24 в Финляндию, финал пройдет в Китае.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию состоится в финском Эспоо с 17 по 19 ноября 2023 года. Изначально он должен был проходить в России, но в январе ISU заявил, что этап будет перенесен в другую страну.

Финал Гран-при пройдет в китайском Пекине с 7 по 10 декабря.

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3 комментария

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Katerina Sunny
Рискованно проводить в Китае. Надеюсь, что китайцы ничего не будут в новом сезоне отменять.
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olvl
Похоже, это всё надолго. Надо своё придумывать и реализовывать. Приглашать к нам иностранцев. Многие захотят посоревноваться с нашими, и опыт перенять.
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Sky Smoker
Кто-то сомневался, что нас допустят на международную арену (или к нам - международных спортсменов) в следующем году?.. 🤷‍♀️
Наших спортсменов, претендовавших на международные соревнования, бесконечно жаль.
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