Ромашина о номере Загитовой: «Не могу сказать, что прям очень понравилось. Хотелось бы видеть Монро более дерзкой, кокетливой, Алине этого не хватило»

Теги Светлана Ромашина Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Светлана Ромашина сказала, чего Алине Загитовой не хватило в образе Мэрилин Монро.

Загитова выступила с этим номером на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Мне очень понравился такой формат соревнований в фигурном катании. Мне кажется, такое возможно было бы сделать и в нашем виде спорта. Действительно, это что-то яркое и запоминающееся зрителю. Думаю, в дальнейшем это наберет ход не только в фигурном катании, но и в других видах спорта.

Что касается образа Мэрилин Монро, то стоит отметить, что в фигурном катании гораздо легче воссоздать образ, потому что можно взять платье Монро и парик — сделать то, что невозможно в нашем виде спорта.

За это время успела прочитать комментарии в адрес Загитовой и других спортсменов. Одним понравилось, другим — нет. На самом деле здесь самое главное, что Алина не побоялась и взяла именно тот образ, который хотела попробовать.

Не могу сказать, что мне прям очень понравилось. Мне хотелось бы видеть Мэрилин Монро более дерзкой, кокетливой. Алине немного этого не хватило. В целом номер получился целостный.

Когда я готовилась к выступлению в образе Мэрилин Монро, читала ее биографию, книги и смотрела различные фильмы. У меня была программа не для одного раза — с ней выступала два года.

Мне даже кажется, второй год программы пошел гораздо лучше, потому что я набралась опыта и повзрослела. Лично мне этого не хватило у Алины. Повторюсь: она не боится критики и пробовать что-то новое. Публика сама выбирает, нравится ей или нет. И каждый остается при своем мнении», – рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы  

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56 комментариев

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mtoo
Ответ Lana-shu
Ага, вот у ромашиной только на второй год получилось.
😂👍
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Lukeria
Ответ Анна Беляева
Слушайте, ну, это уж совсем смешно, вам русским по белому в тексте постанаписали, что речь идет о семикратной олимпийской чемпионке. Вы же вроде имеете доступ к интернету, неужели так трудно понитересоваться, кто это такая, тем более с учетом того, что она высказывается не так уж плохо и даже в поддержку вашей любимицы. И явно не просто прохожий? Неужели вы полагаете нормальным оправдание в духе: мы тут говорим о литературе, зачем нам знать историю? Это вопрос банального спортивного кругозора. Я вообще не понимаю, как спортивный болельщик фигурного катания может не интересоваться художественной гимнастикой и синхронным плаванием? Это же дисциплины одного порядка? Я понимаю, что фанаты Загитовой могут не интересоваться ничем и некем, но тогда и надо гвоорить: "люблю Алину, больше ничего и никто мне неинтересен", а не "люблю фигурное катание".
Ну а я причем если вы что-то не понимаете, это ваши проблемы. Она вчем спец, в плаванье ,вот и пусть плавает и не сует свой нос туда , где она профан. Экспертов развелось ,скоро будет больше чем фигуристов
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Анна Беляева
Ответ Eva2426
Алина часто высказыаается о чьих то выступлениях? Тем более в негативном ключе
Алину много о чьих выступлениях спрашивали? О смежных дисциплинах? Вам бы порадоваться, что люди из других видов смотрят программы фигурного катания, болеют за спортсменов. Кроме того, ничего плохого об Алине она и не сказала. Попробовала, молодец. Для ракрытия образа может понадобиться время. Где тут негатив? "Стена" Загитовой видит негатив во всем, что не восхваление. Ну, не накатала Алина на восхваление в этот раз. Горе что ли? Конь о четырех ногах и то оступается. Это во-первых.

А во-вторых, я ответила на комментарий в духе Плющенко "дайте мне лупу". Так вот, против медалей Ромашиной лупа нужна, чтобы рассматривать достижения Загнитовой. И фанатам Алины стоило бы быть поскромнее, открывая все то, что уних открывается на семикратную олимпийскую чемпионку, 21-кратную чемпионку мира, 13-кратную чемпионку Европы. Вы меня простите, но Алиня рядом не валялась с заслугами Светланы, чтобы высказывваться вдухе "Кто это?!"
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Pentrak
Схожу-ка я за сельдереем, а то это, попкорн уж слишком калориен для таких опросов.
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Kareglazaya
Ответ именименя
А всех кто когда либо использовал образ ММ обзвонят? Кто следующий, как считаете?
Не знаю. Я кроме Ромашиной ни в чьем исполнении этот образ не видела. Я имею в виду именно в спорте.
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Девушка Безимени
точно
в бассейн ей пора
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Анна Беляева
Ответ Lukeria
Так мы вроде бы фигуристов обсуждаем и здесь ИХ болельщики, с какой стати кто-то должен знать других спортсмеов. А совать нос в чужие сферы это такое ...Ну сплавала бы образ Монро более кокетливо что ли )))
Слушайте, ну, это уж совсем смешно, вам русским по белому в тексте постанаписали, что речь идет о семикратной олимпийской чемпионке. Вы же вроде имеете доступ к интернету, неужели так трудно понитересоваться, кто это такая, тем более с учетом того, что она высказывается не так уж плохо и даже в поддержку вашей любимицы. И явно не просто прохожий?

Неужели вы полагаете нормальным оправдание в духе: мы тут говорим о литературе, зачем нам знать историю? Это вопрос банального спортивного кругозора. Я вообще не понимаю, как спортивный болельщик фигурного катания может не интересоваться художественной гимнастикой и синхронным плаванием? Это же дисциплины одного порядка? Я понимаю, что фанаты Загитовой могут не интересоваться ничем и некем, но тогда и надо гвоорить: "люблю Алину, больше ничего и никто мне неинтересен", а не "люблю фигурное катание".
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Eva2426
Ответ Анна Беляева
У Ромашиной-то регалий побольше, чем у Зангитовой, так что тут правильнее сказать со стороны поклонников Ромашиной: "Кто такая Загитова?"- однако же, им не приходит в голову подобная бестактность даже в отношение всего лишь однократной олимпийской чемпионки. Почему поклонники Алины, так гордящиеся ее титулами, настолько бестактны в отнощшени гораздо более титулованных спортсменов в своих дисциплинах? Это очень некрасиво.
Алина часто высказыаается о чьих то выступлениях? Тем более в негативном ключе
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Лидия Развозжаева
Ромашина выступала два года с программой ,а ее никто не знает и не видел ,и не обсуждал!Алина выступила один раз -все на ушах !!!!!! Вот это популярность !!!
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именименя
Ответ Kareglazaya
Семикратная олимпийская чемпионка вообще-то, многократная чемпионка мира и Европы. И у нее была программа в образе Монро и очень удачная. Так что она-то как раз имеет право высказаться.
А всех кто когда либо использовал образ ММ обзвонят? Кто следующий, как считаете?
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anyen
Ответ zzz-j
Уже бы распяли и сожгли бы , как ведьмочку)))
Ну, анафему бы точно уже наложили :)
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Оле-Лукойе
Ответ zzz-j
Топчутся только по Алине, однако... а весёлая песенка от щ в машине прошла тихо и незаметно))) Зато команда дана была потоптаться по Загитовой хорошенько, чтобы весёлые песенки правильной девочки вообще не вспоминали))) а мы помним, нас зацепило великое преодоленческое пение, которое ни разу не вяжется с теми нудлями, что щ поставили для образа супер правильной девочки, в рамках химчистки её весёлых неинтеллигентных шалостей))
Понятно: журналисты не могут без Алины, а вы не можете без Ани. Вам, видимо, тоже команда была дана)))
Вот вы правда не замечаете, что делаете то же самое?)
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именименя
Ответ Анна Беляева
Может быть, потмоу что Ромашина тоже брала образ Монро на свою произвольную? Более того, выигрывала золотые медали в этом образе? Почему бы комментаторам ветки ФК хоть для разнообразия не пользоваться Гуголм и не обогащать свои познания в области спортивных дисциплин,а не светских сплетен?
Тогда ждем комментариев от Кимусика и Де Армас
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Kareglazaya
Ответ Лека-Лека
Представила себе Ромашину в роли Монро. Ха-ха
Можно не представлять, а посмотреть видео ее выступления. Она чемпионат мира с этим номером выиграла.
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Тайга86
Ответ Лека-Лека
Представила себе Ромашину в роли Монро. Ха-ха
А Алину в роли семикратной олимпийской Чемпионки?
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Kareglazaya
Ответ Lukeria
ААААААААА...Ромашина- кто это? А баба Яга против!!!!
Семикратная олимпийская чемпионка вообще-то, многократная чемпионка мира и Европы. И у нее была программа в образе Монро и очень удачная. Так что она-то как раз имеет право высказаться.
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zzz-j
Ответ anyen
Кто заказывал обзвон?) Даже страшно представить, что бы тут творилось, если бы Алина изобразила Монро еще более дерзкой и кокетливой.
Уже бы распяли и сожгли бы , как ведьмочку)))
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Александр Шульгин
Она как раз критики и боится и вообще нее 6е воспринимает
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несахар
Ответ Татьяна Тычинская
Что-то вас слишком много под каждым постом, план уже перевыполнили
так я же это... вношу свой вклад в популярность алиночки ))) мне алина еще и платить как бы должна )))
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Lapo Elkann
Ответ Olgacher
А в каком шоу биз она скиталась? Выступала исключительно в рамках спортивных мероприятий.
образ в красном с Зиверт , ее фотосессии, высказывания,
бокс и т. д. из ’ корелевы фк " ее превратили в комиический персонаж. надо реабилитизироваться. а то имидж все.
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zzz-j
Ответ Аврора Крейсер
Спортс продолжает нас убеждать, насколько журналисты больше нужны Загитовой , чем она им 🤣
Все сми рф усиленно соревнуются в том, кто больше и красочней расскажет всем, как Загитова никому неинтересна, особенно им самим)))
+8
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Lukeria
Ответ Анна Беляева
У Ромашиной-то регалий побольше, чем у Зангитовой, так что тут правильнее сказать со стороны поклонников Ромашиной: "Кто такая Загитова?"- однако же, им не приходит в голову подобная бестактность даже в отношение всего лишь однократной олимпийской чемпионки. Почему поклонники Алины, так гордящиеся ее титулами, настолько бестактны в отнощшени гораздо более титулованных спортсменов в своих дисциплинах? Это очень некрасиво.
Так мы вроде бы фигуристов обсуждаем и здесь ИХ болельщики, с какой стати кто-то должен знать других спортсмеов. А совать нос в чужие сферы это такое ...Ну сплавала бы образ Монро более кокетливо что ли )))
+3
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+3
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zzz-j
Ответ BelkinIP
Да, достали обсасывать одно и то же. Если бы номер был удачный, была бы одна сухая заметка и все. Псевдожурналюги хотят жрать, права Алина. Топчутся и топчутся на своей навозной куче, как выжившие из ума петухи, выискивая хоть что-то.
Топчутся только по Алине, однако... а весёлая песенка от щ в машине прошла тихо и незаметно))) Зато команда дана была потоптаться по Загитовой хорошенько, чтобы весёлые песенки правильной девочки вообще не вспоминали))) а мы помним, нас зацепило великое преодоленческое пение, которое ни разу не вяжется с теми нудлями, что щ поставили для образа супер правильной девочки, в рамках химчистки её весёлых неинтеллигентных шалостей))
+7
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Анна Беляева
Ответ Iuliia Timofeyeva
Господи, а Ромашина-то тут каким боком...уже откровенно достали любые новости о Загитовой - хорошие ли, плохие...все это уже превращается в полностью неадекватный балаган. Ну выступила, ну не ее образ, но чего мусолить-то, боже мой...
Может быть, потмоу что Ромашина тоже брала образ Монро на свою произвольную? Более того, выигрывала золотые медали в этом образе?

Почему бы комментаторам ветки ФК хоть для разнообразия не пользоваться Гуголм и не обогащать свои познания в области спортивных дисциплин,а не светских сплетен?
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zzz-j
Ответ Александра Спортова
Если бы я не смотрела шоу, а только читала статьи про него, то точно подумала бы, что выступала там одна Загитова😂
Также было на шоу влюблённые в фк, там видимо никого, кроме Алины не было))) пару недель обсуждали только её, остальных забыли сразу же)))
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