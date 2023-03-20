Ромашина о номере Загитовой: «Не могу сказать, что прям очень понравилось. Хотелось бы видеть Монро более дерзкой, кокетливой, Алине этого не хватило»

Светлана Ромашина сказала, чего не хватило в образе Мэрилин Монро.

Загитова выступила с этим номером на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Мне очень понравился такой формат соревнований в фигурном катании. Мне кажется, такое возможно было бы сделать и в нашем виде спорта. Действительно, это что-то яркое и запоминающееся зрителю. Думаю, в дальнейшем это наберет ход не только в фигурном катании, но и в других видах спорта.

Что касается образа Мэрилин Монро, то стоит отметить, что в фигурном катании гораздо легче воссоздать образ, потому что можно взять платье Монро и парик — сделать то, что невозможно в нашем виде спорта.

За это время успела прочитать комментарии в адрес Загитовой и других спортсменов. Одним понравилось, другим — нет. На самом деле здесь самое главное, что Алина не побоялась и взяла именно тот образ, который хотела попробовать.

Не могу сказать, что мне прям очень понравилось. Мне хотелось бы видеть Мэрилин Монро более дерзкой, кокетливой. Алине немного этого не хватило. В целом номер получился целостный.

Когда я готовилась к выступлению в образе Мэрилин Монро, читала ее биографию, книги и смотрела различные фильмы. У меня была программа не для одного раза — с ней выступала два года.

Мне даже кажется, второй год программы пошел гораздо лучше, потому что я набралась опыта и повзрослела. Лично мне этого не хватило у Алины. Повторюсь: она не боится критики и пробовать что-то новое. Публика сама выбирает, нравится ей или нет. И каждый остается при своем мнении», – рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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