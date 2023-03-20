Ромашина о номере Загитовой: «Не могу сказать, что прям очень понравилось. Хотелось бы видеть Монро более дерзкой, кокетливой, Алине этого не хватило»
Светлана Ромашина сказала, чего Алине Загитовой не хватило в образе Мэрилин Монро.
Загитова выступила с этим номером на турнире по шоу-программам «Русский вызов».
«Мне очень понравился такой формат соревнований в фигурном катании. Мне кажется, такое возможно было бы сделать и в нашем виде спорта. Действительно, это что-то яркое и запоминающееся зрителю. Думаю, в дальнейшем это наберет ход не только в фигурном катании, но и в других видах спорта.
Что касается образа Мэрилин Монро, то стоит отметить, что в фигурном катании гораздо легче воссоздать образ, потому что можно взять платье Монро и парик — сделать то, что невозможно в нашем виде спорта.
За это время успела прочитать комментарии в адрес Загитовой и других спортсменов. Одним понравилось, другим — нет. На самом деле здесь самое главное, что Алина не побоялась и взяла именно тот образ, который хотела попробовать.
Не могу сказать, что мне прям очень понравилось. Мне хотелось бы видеть Мэрилин Монро более дерзкой, кокетливой. Алине немного этого не хватило. В целом номер получился целостный.
Когда я готовилась к выступлению в образе Мэрилин Монро, читала ее биографию, книги и смотрела различные фильмы. У меня была программа не для одного раза — с ней выступала два года.
Мне даже кажется, второй год программы пошел гораздо лучше, потому что я набралась опыта и повзрослела. Лично мне этого не хватило у Алины. Повторюсь: она не боится критики и пробовать что-то новое. Публика сама выбирает, нравится ей или нет. И каждый остается при своем мнении», – рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
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А во-вторых, я ответила на комментарий в духе Плющенко "дайте мне лупу". Так вот, против медалей Ромашиной лупа нужна, чтобы рассматривать достижения Загнитовой. И фанатам Алины стоило бы быть поскромнее, открывая все то, что уних открывается на семикратную олимпийскую чемпионку, 21-кратную чемпионку мира, 13-кратную чемпионку Европы. Вы меня простите, но Алиня рядом не валялась с заслугами Светланы, чтобы высказывваться вдухе "Кто это?!"
в бассейн ей пора
Неужели вы полагаете нормальным оправдание в духе: мы тут говорим о литературе, зачем нам знать историю? Это вопрос банального спортивного кругозора. Я вообще не понимаю, как спортивный болельщик фигурного катания может не интересоваться художественной гимнастикой и синхронным плаванием? Это же дисциплины одного порядка? Я понимаю, что фанаты Загитовой могут не интересоваться ничем и некем, но тогда и надо гвоорить: "люблю Алину, больше ничего и никто мне неинтересен", а не "люблю фигурное катание".
Вот вы правда не замечаете, что делаете то же самое?)
бокс и т. д. из ’ корелевы фк " ее превратили в комиический персонаж. надо реабилитизироваться. а то имидж все.
Почему бы комментаторам ветки ФК хоть для разнообразия не пользоваться Гуголм и не обогащать свои познания в области спортивных дисциплин,а не светских сплетен?