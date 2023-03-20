Иоланда Чен: «На мой вкус, Монро не была великой актрисой. В этом образе нет никакой глубины, и поэтому Загитовой удалось все передать»
Иоланда Чен считает, что Алина Загитова смогла передать образ Мэрилин Монро.
Загитова выступила на турнире шоу-программ с номером под песни I Wanna Be Loved by You и Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
«По сравнению с другими выступлениями номер Загитовой был слабенький. В целом, милое выступление. Алина – мягкая девушка, и образ ей подошел.
Смогла ли передать образ Монро? С большим предубеждением отношусь к Мэрилин Монро. На мой вкус, она была не очень великой актрисой. И к номеру Загитовой в образе Монро отношусь скептически.
В принципе, это несложно. Там нет никакой глубины, и поэтому Алине удалось все передать. Загитова передала через танец все, что знаем о Монро.
Может быть, у болельщиков другое отношение к Монро, нежели в нашей стране, поэтому есть такое обсуждение. Все, что сделала Алина, вполне нормально для Монро, ха-ха», – сказала Чен.
Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
А во времена Монро ею была Жаклин Кеннеди. Именно она, а не Монро, была иконой стиля, на которую ориентировались все женщины мира!
А номер в стиле Монро получился легкий, игривый, кокетливый .
А здесь Чен неподражаема, звезда Плэйбоя
https://s30482764586.mirtesen.ru/blog/43586035031/CHempionka-mira-i-populyarnaya-televeduschey-sportivnyih-peredac?utm_referrer=mirtesen.ru
даже в голливуде
монро это просто культовый образ наивной соблазнительной блондинки
глубины в ее образе конечно нет, но повторить ее образ очень непросто
если бы это было так легко, то и иоланда смогла бы это сделать, но в том то и дело, что если бы иоланда попыталась передать образ монро, то была бы такой же нелепой как и алина, а скорее всего еще нелепее )))