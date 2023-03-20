Иоланда Чен: «На мой вкус, Монро не была великой актрисой. В этом образе нет никакой глубины, и поэтому Загитовой удалось все передать»

Теги сборная России Иоланда Чен женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Иоланда Чен считает, что Алина Загитова смогла передать образ Мэрилин Монро.

Загитова выступила на турнире шоу-программ с номером под песни I Wanna Be Loved by You и Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

«По сравнению с другими выступлениями номер Загитовой был слабенький. В целом, милое выступление. Алина – мягкая девушка, и образ ей подошел.

Смогла ли передать образ Монро? С большим предубеждением отношусь к Мэрилин Монро. На мой вкус, она была не очень великой актрисой. И к номеру Загитовой в образе Монро отношусь скептически.

В принципе, это несложно. Там нет никакой глубины, и поэтому Алине удалось все передать. Загитова передала через танец все, что знаем о Монро.

Может быть, у болельщиков другое отношение к Монро, нежели в нашей стране, поэтому есть такое обсуждение. Все, что сделала Алина, вполне нормально для Монро, ха-ха», – сказала Чен. 

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

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41 комментарий

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АннаФ
Ответ Natalia Shkurina
Она ЖУРНАЛИСТКА😀😀😀😀
Весьма низкого ранга, видимо
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АннаФ
Ответ Molly
Любой человек может высказаться об актерских способностях того или иного артиста. Из Монро сделали идола, а по сути она была весьма средней и внешне и по таланту. Режиссёры, которые её снимали рассказывали, что вынуждены были делать с ней по 150 дублей. Её отличие от других девушек была чрезвычайная кокетливость манерность и такой искусственный сексапил.
Видно, что вы никогда не занимались акт мастерством и мало что в этом смыслите, иначе бы подобного не сказали. ММ много чего приписывали и приписывают, но чего о ней точно нельзя сказать, так это то, что она была средней!
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anyen
Ответ Александр Шульгин
Вот это она опустила знатно Алину. Это уже перебор
Вы действительно считаете, что если она сказала очередную гадость в сторону Алины, то этим опустила ее? Себя она опустила, в первую очередь. Очередной пример того, что замечательный спортсмен не равно хороший человек. Она уже не в первый раз пытается задеть Алину. А унижает себя.
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Татьяна Моисеева
Ответ Утренняя Аврора
Если для Иоланды Чен Монро просто глупенькая женщина и посредственная актриса, то это никак не умаляет саму Монро, икону стиля, самую желанную и узнаваемую женщину в мире
Самая узнаваемая и любимая женщина в мире по сей день - принцесса Диана!
А во времена Монро ею была Жаклин Кеннеди. Именно она, а не Монро, была иконой стиля, на которую ориентировались все женщины мира!
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AllaS
Ну всю биографию Монро вряд ли Алина собиралась передавать за 3 минуты.
А номер в стиле Монро получился легкий, игривый, кокетливый .
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ alexander bakulin
монро главным образом известна как содержанка кеннеди. благодаря каким связям известна загитова, промолчим. роман ротенберг вышел из чата.
Свята истина! Посмотрим, как долго провисит этот коммент
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olvl
За 3 минуты всё, что знаем о Монро? Сильно).
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olvl
Ответ Ника138
С большим предубеждением отношусь к Иоланде Чен. На мой вкус, она была совсем не великой спортсменкой и так себе комментатором, даже больше - очень косноязычным комментатором. И к ее мнению о номере ОЧ Алины Загитовой под песню I Wanna Be Loved by You и Diamonds Are a Girl’s Best Friend, в профессиональной деятельности которой и в фигурном катании в целом она ничего не понимает, отношусь скептически. А здесь Чен неподражаема, звезда Плэйбоя https://s30482764586.mirtesen.ru/blog/43586035031/CHempionka-mira-i-populyarnaya-televeduschey-sportivnyih-peredac?utm_referrer=mirtesen.ru
Вот это глубинаа, даже не смогла досмотреть.
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loulou
Ответ Fellina
Ну почему же - сначала обсудили 1ое место, причем со всех ракурсов; потом непонятные 2ое и 3е места; ну а теперь идёт обсуждение худшего номера, не по оценкам, а по восприятию. Алина зря считает, что без нее, не о ком писать)))
Вы ошибаетесь, прям сразу начали обсуждать Загитову, не отходя от кассы. Второе и тем более третье место мало кому интересны, чего их обсуждать. Третий день Загитова у спортса на устах, хехе. Алина знает, кого она кормит, что бы спортс без неё делал?
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Инна Плотникова
Уже как-то совсем некрасиво. А я, помнится Иоланду про себя жалела, когда над ней издевались и чихвостили за косноязычие после её комментирования ОИ, мне она казалась пусть не всегда объективной, но искренней и неравнодушной. А она, как злодейка, действительно набросила, так набросила
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region03
Иоланда подпустила шпильку, после прохода каравана :)
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Olgacher
Да уж. Грязи на Алину вылили немерено. Просто потоки. А потом ещё удивляются, что она реагирует и приветы шлёт. Как она вообще это выдерживает.Мне кажется, с людьми, что-то не так
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alexander bakulin
даже такой незамысловатый образ как монро великая "актриса" загитова не осилила. получилось какое-то чучело в парике, из передачи "осторожно, модерн". уверен, дмитрий нагиев лучше загитовой бы сыграл подобное "монро"
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Fellina
Ответ Утренняя Аврора
Откройте Вики, и прочитайте хотя бы про Монро. Ее знает весь мир, кроме самых дремучих.
Знают все, но не за счет ее ума или образованности…
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alexander bakulin
монро главным образом известна как содержанка кеннеди. благодаря каким связям известна загитова, промолчим. роман ротенберг вышел из чата.
+3
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Lana-shu
О, самый грамотный комментатор тетя чен решила накинуть. Теперь еще и специалист в актерском мастерстве.
+6
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Fellina
Ответ Утренняя Аврора
Если для Иоланды Чен Монро просто глупенькая женщина и посредственная актриса, то это никак не умаляет саму Монро, икону стиля, самую желанную и узнаваемую женщину в мире
Ну о том, что Монро посредственная актриса без какого-то образования, знают все. Икона стиля она была в свое время, насчет желанной - пожалуй промолчу, так как это называется несколько по-другому 😉🙄😂
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Fellina
Ответ flyhigh
Ну и кто победил? Алина!!! Из 24 номеров говорят только об Алине!!! Супер популярность!!!)))
Ну почему же - сначала обсудили 1ое место, причем со всех ракурсов; потом непонятные 2ое и 3е места; ну а теперь идёт обсуждение худшего номера, не по оценкам, а по восприятию. Алина зря считает, что без нее, не о ком писать)))
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Девушка Безимени
))
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Ника138
С большим предубеждением отношусь к Иоланде Чен. На мой вкус, она была совсем не великой спортсменкой и так себе комментатором, даже больше - очень косноязычным комментатором. И к ее мнению о номере ОЧ Алины Загитовой под песню I Wanna Be Loved by You и Diamonds Are a Girl’s Best Friend, в профессиональной деятельности которой и в фигурном катании в целом она ничего не понимает, отношусь скептически.
А здесь Чен неподражаема, звезда Плэйбоя
https://s30482764586.mirtesen.ru/blog/43586035031/CHempionka-mira-i-populyarnaya-televeduschey-sportivnyih-peredac?utm_referrer=mirtesen.ru
+17
-2
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Александр Шульгин
Вот это она опустила знатно Алину. Это уже перебор
+4
-3
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Sat397
Все недоброжелатели Алины повылазили, и спешат побыстрее накинуть, пока это актуально. Это им она передавала приветы, заранее зная что они не смогут пройти мимо, чтобы не уколоть, при первой возможности, когда будет малейший повод её покритиковать. И почему-то никто не критикует стилистов, постановщиков номера, ведь на них главная вина, что номер не самый удачный.
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несахар
никто монро великой актрисой не считал и не считает
даже в голливуде
монро это просто культовый образ наивной соблазнительной блондинки
глубины в ее образе конечно нет, но повторить ее образ очень непросто
если бы это было так легко, то и иоланда смогла бы это сделать, но в том то и дело, что если бы иоланда попыталась передать образ монро, то была бы такой же нелепой как и алина, а скорее всего еще нелепее )))
+3
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Molly
Ответ АннаФ
Кто такая Иоланда Чен, чтобы говорить об актерских способностях Монро?! Никто.
Любой человек может высказаться об актерских способностях того или иного артиста. Из Монро сделали идола, а по сути она была весьма средней и внешне и по таланту. Режиссёры, которые её снимали рассказывали, что вынуждены были делать с ней по 150 дублей. Её отличие от других девушек была чрезвычайная кокетливость манерность и такой искусственный сексапил.
+4
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Оле-Лукойе
Ответ АннаФ
Кто такая Иоланда Чен, чтобы говорить об актерских способностях Монро?! Никто.
Пусть сначала сама фамилии научится правильно произносить
+2
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