Иоланда Чен: «На мой вкус, Монро не была великой актрисой. В этом образе нет никакой глубины, и поэтому Загитовой удалось все передать»

Иоланда Чен считает, что смогла передать образ Мэрилин Монро.

Загитова выступила на турнире шоу-программ с номером под песни I Wanna Be Loved by You и Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

«По сравнению с другими выступлениями номер Загитовой был слабенький. В целом, милое выступление. Алина – мягкая девушка, и образ ей подошел.

Смогла ли передать образ Монро? С большим предубеждением отношусь к Мэрилин Монро. На мой вкус, она была не очень великой актрисой. И к номеру Загитовой в образе Монро отношусь скептически.

В принципе, это несложно. Там нет никакой глубины, и поэтому Алине удалось все передать. Загитова передала через танец все, что знаем о Монро.

Может быть, у болельщиков другое отношение к Монро, нежели в нашей стране, поэтому есть такое обсуждение. Все, что сделала Алина, вполне нормально для Монро, ха-ха», – сказала Чен.

