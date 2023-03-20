Загитова о выступлении в образе Мэрилин Монро: «Выглядит так необычно и непривычно для меня, но от этого нравится еще больше»
Алина Загитова заявила, что номер в образе Мэрилин Монро стал для нее вызовом самой себе.
«Моя Мэрилин Монро. Наконец я смогла поделиться с вами этим образом на шоу турнире «Русский вызов»!
Выглядит так необычно и совершенно непривычно для меня, но от этого он нравится мне еще больше.
Получается, эта программа действительно стала для меня в какой-то мере вызовом самой себе.
Огромное спасибо моим болельщикам за поддержку! Ваши яркие баннеры и плакаты как всегда в самое сердце.
Сразу узнали меня в таком образе?» – написала Загитова.
Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу
всё хорошо, прекрасная маркиза ))
вот не зря говорят, хулу и хвалу приемли равнодушно)
но алина слишком глупенькая и плохо владеет своими эмоциями )
алина настолько упрямая и капризная, что никогда не признает свою неправоту
она до последнего будет делать вид, что она в правильном направлении, гордыня же, ведь образ, который слепили ей ее фанаты, не вправе давать слабину, потому она и впредь будет продолжать наступать на те же грабли
это как в фразе назло маме отморожу уши, которую говорят о действиях человека, которые вредят ему самому)
ее фанаты делают ей медвежью услугу, поддерживая всё, что она делает, и боясь ее критиковать, она же идол, у идола нет недостатков
даже после такого провального номера монро многие ее фанаты всё равно продолжают ей внушать, что якобы номер удался
когда столько фанатов говорят тебе, что всё отлично, немудрено начать верить во все, что они пишут
алина так и не стала самостоятельно мыслящей личностью, вместо этого она повторяет чужие шаблонные фразы типа "в этой жизни надо всё попробовать" или фразу "что бы делали журналисты без меня", которая передалась ей от ее фанатов
она в некотором смысле стала заложницей своих фанатов, они стали ее учителями и воспитателями, они стали влиять на ее мыслительные процессы
в тиктоке