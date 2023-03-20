Загитова о выступлении в образе Мэрилин Монро: «Выглядит так необычно и непривычно для меня, но от этого нравится еще больше»

заявила, что номер в образе Мэрилин Монро стал для нее вызовом самой себе.

«Моя Мэрилин Монро. Наконец я смогла поделиться с вами этим образом на шоу турнире «Русский вызов»!

Выглядит так необычно и совершенно непривычно для меня, но от этого он нравится мне еще больше.

Получается, эта программа действительно стала для меня в какой-то мере вызовом самой себе.

Огромное спасибо моим болельщикам за поддержку! Ваши яркие баннеры и плакаты как всегда в самое сердце.

Сразу узнали меня в таком образе?» – написала Загитова.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу