Загитова о выступлении в образе Мэрилин Монро: «Выглядит так необычно и непривычно для меня, но от этого нравится еще больше»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что номер в образе Мэрилин Монро стал для нее вызовом самой себе.

«Моя Мэрилин Монро. Наконец я смогла поделиться с вами этим образом на шоу турнире «Русский вызов»!

Выглядит так необычно и совершенно непривычно для меня, но от этого он нравится мне еще больше.

Получается, эта программа действительно стала для меня в какой-то мере вызовом самой себе.

Огромное спасибо моим болельщикам за поддержку! Ваши яркие баннеры и плакаты как всегда в самое сердце.

Сразу узнали меня в таком образе?» – написала Загитова.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу

52 комментария

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несахар
Ответ AlenaPayvina
Алина хватит об этом писать! 4й пост по сути об одном и том же. Выход за рамки и проба нового... Все все поняли!
алина пытается делать хорошую мину при плохой игре
всё хорошо, прекрасная маркиза ))
вот не зря говорят, хулу и хвалу приемли равнодушно)
но алина слишком глупенькая и плохо владеет своими эмоциями )
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region03
Ответ Тайга86
Она в душе безусловно понимает что плохо, да и глаза у нее есть, чтобы просмотреть запись. Но никогда не признается в этом, как не признаются в этом ее поклонники. Потому как первая привыкла в любой фигне к номинации Лучшая, а вторые привыкли ее туда заталкивать. Всю печаль и тоску было видно в конце мероприятия, за бортиком в глубине...ах, это злобное сверление глазками из под парика всех и вся...Но пусть не расстраивается, так бывает и будет еще не раз...Это нормально, жизненно и уж точно не стоит такого расстройства.
Мать, успокойся уже...
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Екатерина Ивановская
Даже писать ничего не хочу, четвертый пост за два дня как ее достали "недоброжелатели"🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ "Пу!"
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Las Vegas
хейтерское исчадие ада,згинь на муки вечные,аминь.
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Девочка с севера
Слушайте, ну шестой год пошёл с ОИ. Одна никак не может отпустить проигрыш, другая - выигрыш.
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несахар
Ответ AlenaPayvina
Алина хватит об этом писать! 4й пост по сути об одном и том же. Выход за рамки и проба нового... Все все поняли!
так горит же у нее )))
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AlenaPayvina
Алина хватит об этом писать! 4й пост по сути об одном и том же. Выход за рамки и проба нового... Все все поняли!
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Buharoid
Ответ Боевой Бурят Путина
Зубастая татарка в роли Монро - это еще смешнее, чем худощавый афроамериканец в роли барона Маннергейма
Зубастая татарка отличный ник на спортсе
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Алексей Мирутко
Приоткрыла очередную занавесу? Ну, что за лапочка)
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ВИван
Алина в этом посте обращается только к своим болельщикам, благодарит их за поддержку, а журналисты опять перетащили сюда для повышения своего рейтинга.
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На Пекин
Ответ На Пекин
Может надо тогда сильные номера обсудить, а то все зациклились на слабеньком.
Ой, не в том посте ответила) хотела Чен ответить
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Tatiana Klm
Думаю, об этом номере еще долго будут писать - возможно, ради этого он и ставился?))
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На Пекин
Может надо тогда сильные номера обсудить, а то все зациклились на слабеньком.
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verdad
Ответ Natalia Shkurina
Второй день вы не можете успокоиться, Алина уже своими делами занимается.
Какими делами она занимается? Постит свои фотки во все сети и пытается всех убедить, что эта безвкусица - шедевр))
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Тайга86
Она в душе безусловно понимает что плохо, да и глаза у нее есть, чтобы просмотреть запись. Но никогда не признается в этом, как не признаются в этом ее поклонники. Потому как первая привыкла в любой фигне к номинации Лучшая, а вторые привыкли ее туда заталкивать. Всю печаль и тоску было видно в конце мероприятия, за бортиком в глубине...ах, это злобное сверление глазками из под парика всех и вся...Но пусть не расстраивается, так бывает и будет еще не раз...Это нормально, жизненно и уж точно не стоит такого расстройства.
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несахар
этим постом еще раз подтвердила , что критику не воспринимает и что меняться к лучшему она и не собирается
алина настолько упрямая и капризная, что никогда не признает свою неправоту
она до последнего будет делать вид, что она в правильном направлении, гордыня же, ведь образ, который слепили ей ее фанаты, не вправе давать слабину, потому она и впредь будет продолжать наступать на те же грабли
это как в фразе назло маме отморожу уши, которую говорят о действиях человека, которые вредят ему самому)
ее фанаты делают ей медвежью услугу, поддерживая всё, что она делает, и боясь ее критиковать, она же идол, у идола нет недостатков
даже после такого провального номера монро многие ее фанаты всё равно продолжают ей внушать, что якобы номер удался
когда столько фанатов говорят тебе, что всё отлично, немудрено начать верить во все, что они пишут
алина так и не стала самостоятельно мыслящей личностью, вместо этого она повторяет чужие шаблонные фразы типа "в этой жизни надо всё попробовать" или фразу "что бы делали журналисты без меня", которая передалась ей от ее фанатов
она в некотором смысле стала заложницей своих фанатов, они стали ее учителями и воспитателями, они стали влиять на ее мыслительные процессы
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плюшевая Ракета
Ответ loulou
Не придумывайте, фанатам Загитовой номер нравится. На ТШТ накидывают уж точно не фанаты Алины.
А кто бумеранга ждëт для ТШТ, за "безвременно порушенную карьеру" Алиночки, не фанаты?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Александр Шульгин
Тоже об этом подумал. Эксперименты особенно с внешность могут ко многому привести
Да тут не во внешности дело... Из красивой, но глупой спортсменки всегда делают эту, как её... Ну короче все поняли...
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Девушка Безимени
надо было больше тренироваться
в тиктоке
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Mixalblch
Ответ Евгений Качалков
Ой как грамотно написано-то... Кто-то помогал?
грамотно? Односложные шаблонные фразы
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Призрачный триксель
Алина,безумно уважаю тебя, как спортсменку, но пора бы уже успокоится с этим номером
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loulou
Ответ плюшевая Ракета
Фанаты Загитовой, ещë на ТШТ накидывают, а Алиночке всë нравится и как их понимать после этого?!
Не придумывайте, фанатам Загитовой номер нравится. На ТШТ накидывают уж точно не фанаты Алины.
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Natalia Gladkia
Ответ Неволяшка
Молодец, Алина. Ответила всем и себе тоже. Этот номер смотрели и будут смотреть, он стал вызовом всем. Усовершенствовать образ внешне и не бояться внутренней свободы в нем - это то, что позволит сделать номер конфеткой и украшением любого шоу.
Согласна, номер - вызов и это очень смело было и ...красиво, попадание в персонаж полностью не ставился основной целью! Как мне кажется , Алинка, как бы подвела черту этому ШОУ, вспорхнув на лед в образе Монро , которая много повидала за свою трагическую жизнь и фальшь то точно хорошо видела и понимала! Алина этим номером- ответом поставила жирную точку в этом недоШОУ, она не изображала Монро, она была ею.... по сути, как бы сверху наблюдая за происходящим, и финал ШОУ, которого был заранее- предрешен, и все " сестры и братья получили по серьгам" , облагодетельствованы, а Алинка, это, как тот свежий ветерок, сметающий всю пафосность, наигранную и неискреннюю и фальшь на своем пути!Алина безусловно номер доработает и оставит, тк он необычен и привлекает массу внимания, как и все, что делает Алина! ШОУ.. прошло, медали и призы - вручены, а ... страсти все бушуют по Загитовой, ну это как всегда , ничего нового! Удачи Алина и новых интересных проектов!!!
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loulou
Ответ Sinsilya
Это кринж в бесконечности просто. И главное у нее отсутствует хоть процент самокритики, это грустно. Её ММ это вызывающая безвкусица (
Можно подумать, сама Монро была образцом вкуса.
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Lapo Elkann
Ответ плюшевая Ракета
Фанаты Загитовой, ещë на ТШТ накидывают, а Алиночке всë нравится и как их понимать после этого?!
Сама вырастила их. Думает держит на поводке , но они тоже показывают когти и ей приходится самой защищаться от них. Они ведь тоже звезды на спортс.
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