Плющенко о строительстве ледовой арены в Москве: «2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы»
Евгений Плющенко рассказал о скором открытии спорткомплекса для своей академии в Москве.
«2 месяца осталось до открытия ледового дворца спорта «Ангелов Плющенко» в Москве! Работа кипит!
2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы… И вот она уже… финишная прямая!
Планируем, чтобы в нашей академии занималось 500 детей фигурным катанием и 500 хоккеем!» – написал двукратный олимпийский чемпион, отметив, что набор скоро будет объявлен.
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