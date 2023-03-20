Плющенко о строительстве ледовой арены в Москве: «2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко коронавирус Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал о скором открытии спорткомплекса для своей академии в Москве.

«2 месяца осталось до открытия ледового дворца спорта «Ангелов Плющенко» в Москве! Работа кипит!

2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы… И вот она уже… финишная прямая!

Планируем, чтобы в нашей академии занималось 500 детей фигурным катанием и 500 хоккеем!» – написал двукратный олимпийский чемпион, отметив, что набор скоро будет объявлен.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina037
Ответ Ирина Иванова
Демонстрация собственной значимости накануне заседания Комисии по этики? Но, как говорится, мухи отдельно, котлеты - отдельно.
А что он такого сказал?
Даже вчера судьи не честно работали
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ Маргарита В Сафронова
Мололец Евгений. Работает.
Деньги любит, а работает не он, а за него и на него.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
<Пережили и пандемию, и другие проблемы>, переживем и Комиссию по этике
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ Asty
Ну какой надо, такой и заложит, строил на свои деньги. Кому не нравится занимаются в государственных. Вон Тутберидзе строит на государственные, но при этом ценник у неё выше Плющенко.
Конверты видели или давали?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
кто его спонсор, ротенберги?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Назар Игорь
Интересно какой ценник он заломит для поступающих, ведь филантропом и бессеребренником он не был никогда.
Если посчитать и конверты, выйдет явно дешевле чем у Тутберидзе на государственном льду.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asty
Ответ Назар Игорь
Интересно какой ценник он заломит для поступающих, ведь филантропом и бессеребренником он не был никогда.
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Демонстрация собственной значимости накануне заседания Комисии по этики? Но, как говорится, мухи отдельно, котлеты - отдельно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Плющ срочно перепрофилируется в хоккейного тренера?
Будет пилить бюджет в двух направлениях.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Интересно какой ценник он заломит для поступающих, ведь филантропом и бессеребренником он не был никогда.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Молодец Евгений, очень красивая ледовая арена. Пусть дети и взрослые с удовольствием там занимаются спортом.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИАНА
Забыл добавить: " впервые в истории", я прям несколько раз перечитала, чтоб найти эти слова🤣🤣🤣🤣 Странно, не приболел ли наш "супер-тренер"?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Мололец Евгений. Работает.
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agura
Заседание комиссии по этике уже началось?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий