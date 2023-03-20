Плющенко о строительстве ледовой арены в Москве: «2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы»

Евгений Плющенко рассказал о скором открытии спорткомплекса для своей академии в Москве.

«2 месяца осталось до открытия ледового дворца спорта «Ангелов Плющенко» в Москве! Работа кипит!

2,5 года в сложнейших условиях! Пережили и пандемию, и другие проблемы… И вот она уже… финишная прямая!

Планируем, чтобы в нашей академии занималось 500 детей фигурным катанием и 500 хоккеем!» – написал двукратный олимпийский чемпион, отметив, что набор скоро будет объявлен.