В Марий Эл могут открыть филиал академии «Ангелы Плющенко»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Фигурное катание

В Марий Эл могут открыть филиал академии Евгения Плющенко. 

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Юрий Зайцев. 

«Обсудили с Евгением возможные планы сотрудничества с нашим регионом. В частности, перспективы открытия у нас филиала его школы «Ангелы Плющенко»», – написал Зайцев. 

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20 комментариев

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ЮИ
Ответ Александр Шульгин
На фото прямо как два братка из 90 тых
А на фоне дача из 90-х ;)
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наталья Головченко
Ответ lanfqk
При всей моей нелюбви к Плющенко, когда человек развивает спорт в отдаленных уголках нашей страны, это всегда хорошо. Даже если это все ради пиара или чего-то подобного, все равно деткам это принесет много радости, да и родителям поможет. Если реально школу откроют, будет круто
Она же будет платная. Смогут ли Марий-Эльцы, платить минимум по 100000/мес.
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Snegirochka
Оно размножается...
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наталья Головченко
Ой, ой, ой...не нужно. На Садкову глаз положил носатый(((
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lanfqk
Ответ AAPolyansky
если он перевезет свою ангельскую академию и переедет сам - будет круто, а так просто вывеска над катком поменяется. наверняка даже частного финансирования не будет - просто подобие франчайзинга: Плющенко дает вывеску, а республика финансирует каток. и раз в год приезжают туристы из Москвы наставить местных фигуристов на путь истинный
С этим согласна! Поэтому и написала, что БУДЕТ круто, ЕСЛИ.
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AAPolyansky
Ответ Александр Шульгин
На фото прямо как два братка из 90 тых
а они и есть два братка из 90-х
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AAPolyansky
Ответ lanfqk
При всей моей нелюбви к Плющенко, когда человек развивает спорт в отдаленных уголках нашей страны, это всегда хорошо. Даже если это все ради пиара или чего-то подобного, все равно деткам это принесет много радости, да и родителям поможет. Если реально школу откроют, будет круто
если он перевезет свою ангельскую академию и переедет сам - будет круто, а так просто вывеска над катком поменяется. наверняка даже частного финансирования не будет - просто подобие франчайзинга: Плющенко дает вывеску, а республика финансирует каток. и раз в год приезжают туристы из Москвы наставить местных фигуристов на путь истинный
+1
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margosha58
"Могут открыть" ? То есть могут и не открыть? Пусть сначала откроют, а потом объявляют. Новость из разряда вероятности встречи с йети - 50/50.
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Lennuci
"Обсудили" на даче или дома, судя по интерьеру?
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lanfqk
При всей моей нелюбви к Плющенко, когда человек развивает спорт в отдаленных уголках нашей страны, это всегда хорошо. Даже если это все ради пиара или чего-то подобного, все равно деткам это принесет много радости, да и родителям поможет.
Если реально школу откроют, будет круто
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Kon Shem
у комментаторов тут всегда всё плохо. хотят открыть филиал - плохо, ничего не делают - плохо. а что вам нужно?
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Татьяна
Отличная новость!
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Александр Шульгин
На фото прямо как два братка из 90 тых
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Настя Розова
Оу, это будет круто. По-хорошему, развивать катание в регионах, а не превращать тамошних фигуристов в кормовую базу для не буду говорить кого надо было пораньше, но лучше поздно чем никогда.
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Ёжик_в_тумане
"Обсудили с Евгением возможные планы сотрудничества с нашим регионом по распилу бюджета. Нашли перспективный вариант через открытие у нас филиала его школы «Ангелы Плющенко». Евгений, вот такой мужик 👍, сработаемся."
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Фатима Кочкарова
Молодец
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Agura
Грустная новость...
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AlexFed
Ответ 22somebody22
Плющенко молодец,использует деньги жены на благо. Его академия должна расширяться,а у завершивших карьеру спортсменов,будет больше возможностей попробовать себя в тренерстве.
Новые методички от Рудковской подвезли? Сейчас все кому не лень и без них тренерством занимаются.
+11
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22somebody22
Плющенко молодец,использует деньги жены на благо.
Его академия должна расширяться,а у завершивших карьеру спортсменов,будет больше возможностей попробовать себя в тренерстве.
+12
-13
-1
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Девушка Безимени
янку в ссылку
+9
-4
+5
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