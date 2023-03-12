В Марий Эл могут открыть филиал академии «Ангелы Плющенко»
В Марий Эл могут открыть филиал академии Евгения Плющенко.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Юрий Зайцев.
«Обсудили с Евгением возможные планы сотрудничества с нашим регионом. В частности, перспективы открытия у нас филиала его школы «Ангелы Плющенко»», – написал Зайцев.
Если реально школу откроют, будет круто
Его академия должна расширяться,а у завершивших карьеру спортсменов,будет больше возможностей попробовать себя в тренерстве.