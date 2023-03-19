Авербух о победе Ягудина на турнире шоу-программ: «Это не подарок на день рождения, и не надо на этом спекулировать»

заявил, что победа на турнире шоу-программ не является подарком на его день рождения.

18 марта Ягудину исполнилось 43 года. В этот день он стал победителем турнира «Русский вызов».

«День рождения Ягудина не отмечали. И я хочу подчеркнуть, что Леша выиграл турнир, потому что он действительно был очень ярок, это было потрясающе эмоциональное выступление. Это не подарок на день рождения, и не надо на этом спекулировать.

День рождения действительно совпал и, как говорится, в день рождения у тебя есть обновление полное, может быть, это дало Лешке силы.

Но нет, после выступлений мы были все очень опустошены и, обнявшись, каждый поехал домой. Я поехал домой, потому что последние недели дома практически не находился.

Так совпало, что у Лизы (Арзамасовой) накануне, 17-го, день рождения был, и мы праздновали очень аскетично, потому что 17-го был разбор света, подготовка — я был на площадке.

А сегодня я уже в Петербурге. Потом вернусь и немножко выдохну», — сказал Авербух.

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