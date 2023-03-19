Авербух о победе Ягудина на турнире шоу-программ: «Это не подарок на день рождения, и не надо на этом спекулировать»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что победа Алексея Ягудина на турнире шоу-программ не является подарком на его день рождения. 

18 марта Ягудину исполнилось 43 года. В этот день он стал победителем турнира «Русский вызов».  

«День рождения Ягудина не отмечали. И я хочу подчеркнуть, что Леша выиграл турнир, потому что он действительно был очень ярок, это было потрясающе эмоциональное выступление. Это не подарок на день рождения, и не надо на этом спекулировать.

День рождения действительно совпал и, как говорится, в день рождения у тебя есть обновление полное, может быть, это дало Лешке силы.

Но нет, после выступлений мы были все очень опустошены и, обнявшись, каждый поехал домой. Я поехал домой, потому что последние недели дома практически не находился.

Так совпало, что у Лизы (Арзамасовой) накануне, 17-го, день рождения был, и мы праздновали очень аскетично, потому что 17-го был разбор света, подготовка — я был на площадке.

А сегодня я уже в Петербурге. Потом вернусь и немножко выдохну», — сказал Авербух. 

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7 комментариев

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Irina037
Ничего хорошего,низкопробный плагиат номера Попова,ужасно не понравился Ягудин
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AMS
Сто лет катает эту постановку, как то это не честно по отношению к другим участникам этого шоу.
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pashkka
Олег Попов в гробу перевернулся от наглости Авера!
+4
0
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Лариса Шулятьева
Ответ Екатерина Ивановская
Ну Ягудин действительно мастер, самый сильный номер был. Единственная постановка вечера, где Авербух не схалтурил.
этой постановке сто лет в обед потому что
+9
0
+9
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Лариса Шулятьева
ну да-ну да… гыыыы
+5
-1
+4
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Екатерина Ивановская
Ну Ягудин действительно мастер, самый сильный номер был. Единственная постановка вечера, где Авербух не схалтурил.
+1
-6
-5
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Alex1104
Ягудин классно откатал, пожалуй лучше всех.
+3
-8
-5
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