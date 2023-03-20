Медведева о турнире шоу-программ: «Спасибо зрителям и и постановщикам. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Артем Федорченко Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева поблагодарила зрителей после участия в турнире шоу-программ.

«Дорогие друзья! Единственное, что я хочу и могу сказать без лишних раздумий и вопросов, это спасибо. Спасибо зрителям и и постановщикам номера. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации, ведь присутствовал очень большой процент человеческого фактора.

Зрители в зале пели. Без репетиций и подготовки и сомнений. Вы себе не представляете, какие это эмоции – слышать вас и кататься для вас. Впредь у меня больше никогда не будет другого зрителя и фактора, который оценивает меня и работу команды. Только вы. Только зрители на трибунах и у экранов.

Отдельное огромное спасибо безумно талантливой малышке Миа Бойке. Спасибо, что согласилась на эту авантюру, хоть и до последнего все было туманно.

И, конечно же, благодарность уже родному Илье Авербуху. Постановка выдалась очень крутой, и эта программа еще заиграет на арене. Главное – обстановка. А помогал нам наш юный Артем Федорченко – талантливый фигурист и перспективный постановщик.

Повезет всем назло

И, расправив крылья,

Взлетим высоко…

Но это уже совсем другая история», – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил в Москве 18 марта. Медведева, исполнившая номер на тему Олимпиады-2018, заняла 14-е место.

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51 комментарий

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Svetlana Libra
Женя, твое невероятное катание, пение и энергия зала, голос Мии - авантюра удалась! Было необычно, мне понравилось! Всем спасибо!
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vika27
Ответ Nataly1991
Теперь всё, кто не попал в призы, будут рассказывать какие прекрасные, сложные номера они поставили? Намекать, что их непоняли, недооценили судьи. Кто следующий?
Так это обычная практика после таких шоу.Я наоборот удивлена, что ещё не все высказались
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Додик Аксель
Было шоу на льду, а теперь оно продолжается в комментах его участников. Каждый объясняет и рассказывает идею, подход к её осуществлению, как это было трудно и не просто и т.д. Судя по высказываниям некоторых участников шоу, у них тоже были завышенные ожидания от своего выступления, но не случилось...
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Светлана Романова
Ответ Фатима Кочкарова
Очень красивый номер получился. Но Женя надо учитывать, что в жюри сидят немолодые люди. Им Миа Бойка, возможно, не понравилась. Надо было пригласить престарелого певца, типа Маршала или кого-нибудь посолиднее.
Льва Лещенко надо было пригласить.Тем более на тему Олимпиады он в 1980 году с успехом пел и медведя тогда красивого с шариками в небо запустили.Вот это все для жюри было бы взрывом мозга.Ягудин с лучиком света плакал бы от зависти к этому номеру!
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Валерий Петров
Ответ Vfvi
Все пишут о схожести номера с Камилиной ПП, но вот одно отличие всё-таки есть: Женя начинает «с капюшона» и затем пытается взлететь, забыв о прошлом (в номере по крайней мере), когда Ками каждый раз капюшоном в конце закрывалась, — буквальное перекатывание из раза в раз себя страдающей. Возможно, номер Жени и был бы хорош, не всплывай те ОИ так часто, что уже приелись, и не будь у всех оскомины, набитой программой Валиевой
Особой схожести нет, да и Камила один сезон с этой темой набила, как Вы говорите, оскомину, а тема корейской Олимпиады, да ещё с роликами с завываниями только лишь "приелась", не набив оскомины? Ну-ну.
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Наталия Лапина
Ответ Anatiana
Загитова: "Все, кому я не понравилась - фе... Я хочу и буду" Медведева:"Спасибо всем"
Медведева в песне: "всем назло", и этим многое сказано...
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anatiana
Загитова: "Все, кому я не понравилась - фе... Я хочу и буду" Медведева:"Спасибо всем"
А разве Вайц и К° вылили на Медведеву ушат г...по горячим следам? Никто о ней и не вспомнил, зато по Загитовой прошлись все, кому не лень, причем за 1 ночь успели
Конечно им привет, а от Женечки только спасибо😂
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vika27
Ответ Светлана Менова
В чём сложность-то была найти кадры из телетрансляции? 🤣🤣🤣 Во пафос-то у Жени...
Она наверное имела ввиду согласовать выступление с Мией, отрепетировать.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Vfvi
Все пишут о схожести номера с Камилиной ПП, но вот одно отличие всё-таки есть: Женя начинает «с капюшона» и затем пытается взлететь, забыв о прошлом (в номере по крайней мере), когда Ками каждый раз капюшоном в конце закрывалась, — буквальное перекатывание из раза в раз себя страдающей. Возможно, номер Жени и был бы хорош, не всплывай те ОИ так часто, что уже приелись, и не будь у всех оскомины, набитой программой Валиевой
Медведева 5 лет всем что-то пытается доказать и куда-то взлететь. Зачем? Живи и радуйся жизни. Молодая, известная, богатая. Вместо этого она показательно эксплуатирует жертву в себе. И ей это явно нравится.
Мужик нужен. Срочно)
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vika27
Ответ Фатима Кочкарова
Очень красивый номер получился. Но Женя надо учитывать, что в жюри сидят немолодые люди. Им Миа Бойка, возможно, не понравилась. Надо было пригласить престарелого певца, типа Маршала или кого-нибудь посолиднее.
Мне кажется, правильнее было бы пригласить людей разных поколений в жюри
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Anatiana
Ответ deli_skate
Я там была. Не слышала, чтобы пели)
В каком зале вы были?
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Vfvi
Все пишут о схожести номера с Камилиной ПП, но вот одно отличие всё-таки есть: Женя начинает «с капюшона» и затем пытается взлететь, забыв о прошлом (в номере по крайней мере), когда Ками каждый раз капюшоном в конце закрывалась, — буквальное перекатывание из раза в раз себя страдающей. Возможно, номер Жени и был бы хорош, не всплывай те ОИ так часто, что уже приелись, и не будь у всех оскомины, набитой программой Валиевой
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Тайга86
Умница, Женя. Уважаю.
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Anatiana
Загитова: "Все, кому я не понравилась - фе... Я хочу и буду"
Медведева:"Спасибо всем"
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Светлана Менова
В чём сложность-то была найти кадры из телетрансляции? 🤣🤣🤣 Во пафос-то у Жени...
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Anneta28
Учись Загитова, Вот если бы ты так написала, ни у кого никаких претензий бы к тебе не было.
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Nataly1991
Теперь всё, кто не попал в призы, будут рассказывать какие прекрасные, сложные номера они поставили? Намекать, что их непоняли, недооценили судьи. Кто следующий?
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Девочка с севера
Давайте скинемся Жене на хорошего психолога. Так нельзя себя закапывать. Даже нас, её фанатов, уже давно отпустило.
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Алена Иванова
У Камиллы так заморочились с номером и судьи прям вообще не оценили. Но тут то уж что?! Ну правда как на отвали.
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Маргарита В Сафронова
Женя, надо идти вперӗд, а не цепляться за прошлые беды.
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Евгения Гринева
Ответ Tatiana Novikova
Живое пение в прямом эфире .. Это часть постановки.
Пела подружка
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варвара
Ответ REA-13
Причем тут все родители? Я сужу по Загитовой и Медведевой. ;) Генетику никто не отменял. Вот вашим детишкам, например, тоже интеллектуалами не быть. Судя по тому, что вы не в состоянии проанализировать довольно таки простую информацию.
По прочтении ваших комментариев искренне сочувствую вашим родителям, а еще больше - вашим детям
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Tatiana Novikova
Ответ Евгения Гринева
А в чем дорогостоящая? Дорогостоящая у Камилы, ТМ, ВТ, Сони Акатьевой, где сложные костюмы и реквизит, а подпеть стоит бесплатно
Живое пение в прямом эфире .. Это часть постановки.
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Лека-Лека
Ответ REA-13
Причем тут все родители? Я сужу по Загитовой и Медведевой. ;) Генетику никто не отменял. Вот вашим детишкам, например, тоже интеллектуалами не быть. Судя по тому, что вы не в состоянии проанализировать довольно таки простую информацию.
Зато Ваше хамство и "интеллект" на высшем уровне. Сочувствую Вашим детишкам.
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Оле-Лукойе
Ответ Gemma157
молодец женя. поблагодарила хореографов, зал и всех причастных. так и надо а другая девочка уже вторые сутки остыть не может, все с каким-то недоброжелателями борется 😆
То ли дело Женя: уже больше пяти лет остыть не может, все по золоту ОИ плачет.
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