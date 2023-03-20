Медведева о турнире шоу-программ: «Спасибо зрителям и и постановщикам. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации»

Евгения Медведева поблагодарила зрителей после участия в турнире шоу-программ.

«Дорогие друзья! Единственное, что я хочу и могу сказать без лишних раздумий и вопросов, это спасибо. Спасибо зрителям и и постановщикам номера. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации, ведь присутствовал очень большой процент человеческого фактора.

Зрители в зале пели. Без репетиций и подготовки и сомнений. Вы себе не представляете, какие это эмоции – слышать вас и кататься для вас. Впредь у меня больше никогда не будет другого зрителя и фактора, который оценивает меня и работу команды. Только вы. Только зрители на трибунах и у экранов.

Отдельное огромное спасибо безумно талантливой малышке Миа Бойке. Спасибо, что согласилась на эту авантюру, хоть и до последнего все было туманно.

И, конечно же, благодарность уже родному Илье Авербуху. Постановка выдалась очень крутой, и эта программа еще заиграет на арене. Главное – обстановка. А помогал нам наш юный Артем Федорченко – талантливый фигурист и перспективный постановщик.

Повезет всем назло

И, расправив крылья,

Взлетим высоко…

Но это уже совсем другая история», – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил в Москве 18 марта. Медведева, исполнившая номер на тему Олимпиады-2018, заняла 14-е место.

Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым

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