Медведева о турнире шоу-программ: «Спасибо зрителям и и постановщикам. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации»
Евгения Медведева поблагодарила зрителей после участия в турнире шоу-программ.
«Дорогие друзья! Единственное, что я хочу и могу сказать без лишних раздумий и вопросов, это спасибо. Спасибо зрителям и и постановщикам номера. Наш с вами номер был одним из самых сложных в организации, ведь присутствовал очень большой процент человеческого фактора.
Зрители в зале пели. Без репетиций и подготовки и сомнений. Вы себе не представляете, какие это эмоции – слышать вас и кататься для вас. Впредь у меня больше никогда не будет другого зрителя и фактора, который оценивает меня и работу команды. Только вы. Только зрители на трибунах и у экранов.
Отдельное огромное спасибо безумно талантливой малышке Миа Бойке. Спасибо, что согласилась на эту авантюру, хоть и до последнего все было туманно.
И, конечно же, благодарность уже родному Илье Авербуху. Постановка выдалась очень крутой, и эта программа еще заиграет на арене. Главное – обстановка. А помогал нам наш юный Артем Федорченко – талантливый фигурист и перспективный постановщик.
Повезет всем назло
И, расправив крылья,
Взлетим высоко…
Но это уже совсем другая история», – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов» проходил в Москве 18 марта. Медведева, исполнившая номер на тему Олимпиады-2018, заняла 14-е место.
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Конечно им привет, а от Женечки только спасибо😂
Мужик нужен. Срочно)
Медведева:"Спасибо всем"