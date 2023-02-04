Аннабель Морозов тренируется в дуэте с Игорем Еременко в США («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, тренируется в дуэте с Игорем Еременко.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. В этом сезоне Морозов выступала вместе с Девидом Нарижным - о распаде их пары стало известно в декабре.

Сейчас Морозов и Еременко, чьей партнершей ранее была Софья Шевченко, тренируются в США у Николая Морозова.

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