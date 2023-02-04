Аннабель Морозов тренируется в дуэте с Игорем Еременко в США («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, тренируется в дуэте с Игорем Еременко.

Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. В этом сезоне Морозов выступала вместе с Девидом Нарижным - о распаде их пары стало известно в декабре.

Сейчас Морозов и Еременко, чьей партнершей ранее была Софья Шевченко, тренируются в США у Николая Морозова.

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11 комментариев

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Andrea Alana
Буду рада за Игоря, если у него получится.
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Kareglazaya
Интересно, что из этого выйдет.
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Katerina Sunny
Еременко решил вернуться к соревнованиям. Интересно, только к внутренним или смотрят на мир шире?
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JL JL
хи хи
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Viks
Его Аннабель выписала себе в США?
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Дарья Куликова
Очень рада за Игоря, всегда было понятно, что завершение у них с Соней было больше её инициативой!
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Anita Levchenko
Ответ SofiaSkating
Как-то я пропустила,Шевченко с Еременко когда расстались?Очень жаль, хорошая пара.
Давно, даже уже вместе потренировать успели.
+6
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SofiaSkating
Как-то я пропустила,Шевченко с Еременко когда расстались?Очень жаль, хорошая пара.
+6
0
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Tania09**
Это интересно?
0
-4
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gift...!
А мне не верили...
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Viks
У Ерёменко какой паспорт?
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