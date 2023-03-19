Траньков о турнире шоу-программ: «Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Р-Спорт Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что вряд ли согласится еще раз участвовать в турнире шоу-программ. 

«Мы с Татьяной (Волосожар) довольны своим выступлением. Я даже удивлен, что смог за такое короткое время что-то восстановить и что-то показать. При том, что я не катался два с половиной года, для меня это была большая победа над собой.

Мы катались не для баллов. Было очевидно, что нам будет сложно бороться за призовые места с людьми, которые постоянно участвуют в шоу и ездят в туры. 

Если зрителям понравилось и это имело успех, то, наверное, стоит проводить такой турнир повторно. Почему нет? А по поводу своего участия, я и в этом турнире не горел желанием участвовать, потому что уже давно повесил коньки на гвоздь и не планировал возвращаться. Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное.

Тем более пока я занят другой работой, я не очень хочу. К тому же и возраст уже такой, мне не очень нравится смотреть на людей за 40 и на самого себя тоже», – сказал Траньков. 

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36 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Ответ AllaS
Макс с Таней очень понравились и номер отличный. На льду смотрятся замечательно . Им только в шоу и выступать . Макс выглядел на льду по настоящему секси , передавал образ танцем . Недаром он входит в 11 фигуристов в мире, собравших Супер большой золотой шлем , все титулы по взрослым и юниорам. С Таней у них в последние спортивные годы сложилась просто идеальная спортивная пара .
Ой, а где бы можно было посмотреть остальных?) получается, к большому шлему это плюс ЮЧМ, ФЮГП, юниорское национальное первенство? Как интересно, не слышала про такой)
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lisa I.
Хороший номер и ребята большие молодцы! Жаль, что так низко их оценили.
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Katerina Sunny
Ответ Allbee
Таня скажет надо, и согласиться. Уверена, что если Таня решилась бы вернутся в спорт, то вполне себе прогремели бы на уровне. Двигатель этой пары ещё на многое способна
Вы правда сравниваете подготовку к шоу и к соревнованиям? Траньков в последний сезон не горел и это сказывалось на результатах.
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Kareglazaya
Траньков, конечно, выглядел несколько хуже, чем во времена, когда соревновался, но все равно их пара смотрелась классно. И идея номера хорошая, и костюмы красивые. Да и вообще пара красивая. Мне они больше всех понравились среди пар.
+6
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Элла Бурс
Сначала написала свой, потом прочитала остальные комментарий и улыбнулась)
Если кратко, то все написали одно и тоже "бешеная харизма и ходячий секс";) Вот поэтому я всегда удивляюсь когда секс-символами называют ребят типо Игнатова, ну нет, нас с девчонками не проведешь)))
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Залина Малина
Зря, форма отличная у обоих. Я и не думала, что Траня такой красавчик. Но как к человеку отношение неоднозначное всё равно осталось
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miladiz
Макс с Таней стали украшением турнира. Форма у них отличная, оба харизматики. Программа смотрелась как мини спектакль, а не как покатушки по льду.
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Allbee
Таня скажет надо, и согласиться. Уверена, что если Таня решилась бы вернутся в спорт, то вполне себе прогремели бы на уровне. Двигатель этой пары ещё на многое способна
+6
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Анастасия Лукьянова
Да даже моя мама вдруг написала «а Траньков хорош, конечно, секси», так что не надо тут :)
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Oleg152762
Ответ Delirium
Он просто максималист. Постоянно тренироваться нет уже ни смысла ни здоровья, а без этого будешь выглядеть хуже тех, кто тренируется. Так зачем себе настроение портить, когда можно тренировать, вести шоу и т.д.
Парадокс в том, что хуже они вчера не были. И честно признаться, 12 место Волосожар и Транькова - это какое-то недоразумение. Поддержки были великолепные, номер интересный. А Татьяна вообще форму не растеряла.
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Элла Бурс
Если это кокетство, то ладно))
Потому что мало кто откажется смотреть на 40-летнего мужчину в такой форме и с такой энергетикой. Траньков был секси в этом образе)))
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Галина Александрова
Ради Танюши ещё раз согласится)
+7
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Лучшее_враг_хорошего
На Транькова и Татьяну было приятно смотреть. Они очень эффектные были. Если Макс читает, спортс, то пусть знает, смотрелись они круто, породисто, статно.
И особенно я отметила, что даже при том, что он не горел желанием участвовать в этом турнире (и заранее это не скрывал), он ни разу не халтурил. Не было такого, что у него на лице и на льду читалось бы…ну ладно выйду, одолжение сделаю. Вышел - и как профи отработал.
Но в целом я его понимаю, надоели ему эти забавы.
+20
-1
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EuhenioV
Не нужно жеманничать.Номер отличный и вы с Татьяной лицом в грязь не ударили.Красавчики👍
+11
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Sne$hinka
Ответ B.l.a.z.e
У Макса всегда была бешеная харизма)) из русских фигуристов такую харизму помню только у Ильиных
Согласна) Тут просто всё совпало - харизма, внешность, голос, индивидуальность. Плюс образ плохого парня, который влюбился в умницу-красавицу и стал лучше 😁
+10
-2
+8
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Katerina Sunny
Ответ Бедоносец
Про кайфанул наврал что ли получается? 🤦
Почему? От самого проката мог и кайфануть, как от результата проделанной работы на тренировках, но возвращаться к тренировкам, честно говорит, что желания нет.
+6
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oldparakhod
Зарекаться не надо. Тем более, что ты человек подневольный оказывается...)))
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AllaS
Ответ Артур Петров
И не участие Макса в следующей раз вовсе не из-за конкуренции связано, а из-за довольно странного судейства. Я думаю это первое и последнее шоу у многих из участников. Многие были недовольны своими оценками.
А судейство действительно и само не знало, как судить по признанию Цискаридзе . А таких глаз вместе фигуристов с полным недопониманием ещё ни разу не встречалось в Кике . Наверное надо разделять на виды ФК .
Пары они имеют приоритет в плане выражения чувств и большими возможностями, что подкупает такое жюри тянувшееся к классике и душевнощипательным номерам .
+4
-1
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Свет19
Кокетник :) Хорошо, что уговорили, номер шикарный.
+8
-1
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B.l.a.z.e
Ответ Sne$hinka
Не знаю, про каких людей за 40 говорит Макс, но он на этом шоу был ходячий секс. Если б был актёром или певцом, фанаты бы за ним толпами ходили. Мало у кого такая энергетика.
У Макса всегда была бешеная харизма)) из русских фигуристов такую харизму помню только у Ильиных
+9
-3
+6
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Бедоносец
Про кайфанул наврал что ли получается? 🤦
+1
-1
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Lavkaspice
Мне выступление Максима и Тани больше всех понравилось, не ожидала даже, что буду смотреть за их танцем как загипнотизированная. Очень эффектный номер красивых умелых людей. Ну они всегда на льду шикарны, честно говоря)
+12
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Anneta28
Ответ Артур Петров
И не участие Макса в следующей раз вовсе не из-за конкуренции связано, а из-за довольно странного судейства. Я думаю это первое и последнее шоу у многих из участников. Многие были недовольны своими оценками.
Какое бы жюри не было, формат турнира и система выставления оценок все равно будет предполагать предвзятое судейство. С другой стороны, даже премия Оскар это тоже вкусовщина)
Тут история вообще не про оценки и места.
+4
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AllaS
Макс с Таней очень понравились и номер отличный. На льду смотрятся замечательно . Им только в шоу и выступать . Макс выглядел на льду по настоящему секси , передавал образ танцем .
Недаром он входит в 11 фигуристов в мире, собравших Супер большой золотой шлем , все титулы по взрослым и юниорам.
С Таней у них в последние спортивные годы сложилась просто идеальная спортивная пара .
+17
-3
+14
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Акселек давай
Траньков, оказывается, такой красавчик и оооочень харизматичный на льду.
+16
0
+16
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