Траньков о турнире шоу-программ: «Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное»
Максим Траньков заявил, что вряд ли согласится еще раз участвовать в турнире шоу-программ.
«Мы с Татьяной (Волосожар) довольны своим выступлением. Я даже удивлен, что смог за такое короткое время что-то восстановить и что-то показать. При том, что я не катался два с половиной года, для меня это была большая победа над собой.
Мы катались не для баллов. Было очевидно, что нам будет сложно бороться за призовые места с людьми, которые постоянно участвуют в шоу и ездят в туры.
Если зрителям понравилось и это имело успех, то, наверное, стоит проводить такой турнир повторно. Почему нет? А по поводу своего участия, я и в этом турнире не горел желанием участвовать, потому что уже давно повесил коньки на гвоздь и не планировал возвращаться. Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное.
Тем более пока я занят другой работой, я не очень хочу. К тому же и возраст уже такой, мне не очень нравится смотреть на людей за 40 и на самого себя тоже», – сказал Траньков.
Если кратко, то все написали одно и тоже "бешеная харизма и ходячий секс";) Вот поэтому я всегда удивляюсь когда секс-символами называют ребят типо Игнатова, ну нет, нас с девчонками не проведешь)))
Потому что мало кто откажется смотреть на 40-летнего мужчину в такой форме и с такой энергетикой. Траньков был секси в этом образе)))
И особенно я отметила, что даже при том, что он не горел желанием участвовать в этом турнире (и заранее это не скрывал), он ни разу не халтурил. Не было такого, что у него на лице и на льду читалось бы…ну ладно выйду, одолжение сделаю. Вышел - и как профи отработал.
Но в целом я его понимаю, надоели ему эти забавы.
Пары они имеют приоритет в плане выражения чувств и большими возможностями, что подкупает такое жюри тянувшееся к классике и душевнощипательным номерам .
Тут история вообще не про оценки и места.
Недаром он входит в 11 фигуристов в мире, собравших Супер большой золотой шлем , все титулы по взрослым и юниорам.
С Таней у них в последние спортивные годы сложилась просто идеальная спортивная пара .