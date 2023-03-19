Траньков о турнире шоу-программ: «Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное»

заявил, что вряд ли согласится еще раз участвовать в турнире шоу-программ.

«Мы с Татьяной (Волосожар) довольны своим выступлением. Я даже удивлен, что смог за такое короткое время что-то восстановить и что-то показать. При том, что я не катался два с половиной года, для меня это была большая победа над собой.

Мы катались не для баллов. Было очевидно, что нам будет сложно бороться за призовые места с людьми, которые постоянно участвуют в шоу и ездят в туры.

Если зрителям понравилось и это имело успех, то, наверное, стоит проводить такой турнир повторно. Почему нет? А по поводу своего участия, я и в этом турнире не горел желанием участвовать, потому что уже давно повесил коньки на гвоздь и не планировал возвращаться. Очень сомневаюсь, что я еще раз соглашусь на подобное.

Тем более пока я занят другой работой, я не очень хочу. К тому же и возраст уже такой, мне не очень нравится смотреть на людей за 40 и на самого себя тоже», – сказал Траньков.