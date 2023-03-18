Ягудин исполнил тройной тулуп на турнире шоу-программ. Он получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку

Алексей Ягудин выступил на турнире шоу-программ в Москве.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию представил номер под песню Жака Бреля Ne me quitte pas. Во время проката 43-летний Ягудин исполнил тройной тулуп.

Фигурист получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку.

Скриншоты из трансляции Первого канала:

Видео Первого канала: