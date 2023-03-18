Ягудин исполнил тройной тулуп на турнире шоу-программ. Он получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку

Теги Алексей Ягудин сборная России фото мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин выступил на турнире шоу-программ в Москве.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию представил номер под песню Жака Бреля Ne me quitte pas. Во время проката 43-летний Ягудин исполнил тройной тулуп.

Фигурист получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку.

Скриншоты из трансляции Первого канала:

Видео Первого канала:

Опрос

Чей номер вам понравился больше всего?
3844 голосa
Алексей Ягудин
16%
Алексей Ягудин
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
2%
Виктория Синицина
Анна Щербакова
9%
Анна Щербакова
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
2%
Татьяна Тотьмянина
Софья Акатьева
7%
Софья Акатьева
Михаил Коляда
7%
Михаил Коляда
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
1%
Екатерина Боброва
Елизавета Туктамышева
5%
Елизавета Туктамышева
Алина Загитова
12%
Алина Загитова
Камила Валиева
13%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
1%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
5%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
1%
Елена Радионова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
1%
Евгения Тарасова
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
1%
Василиса Кагановская
Петр Гуменник
1%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
9%
Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
1%
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
Макар Игнатов
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
1%
Елизавета Худайбердиева

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Совершенно справедливое решение. Алексей действительно может всӗ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чайникнальду
Ну Леша сегодня на высоте!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Pedahovskaya
Шикарно от и до. Наверное, единственный номер сегодня, который полностью попадает под категорию «шоу»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Южин
Лучший! Не зря он в Зале Славы мирового ФК!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ang Feo
Кто бы что не говорил, а Авербух умеет выдавать гениальные вещи. Очень сильный номер. Ревела в три ручья.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
люблю тутберят
Ответ kate_ko
ахах) Ягудин перехватил у Мити микрофон и показал, кто тут ведущий)) про 1е место - нуу, я не знаю, но очень радостно было от того, как Алексей ликовал от удавшегося 3го тулупа и удавшегося номера! за цитату дорожек из олимпийских программ - отдельное спасибо) реакция Алексея на оценки - просто ор)))
👏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
люблю тутберят
До сих пор под впечатлением 😢довёл до слез 😢
для меня был и есть только Ягудин💖💖💖
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Li Lea
Корупция рабоает вышел клоун ягудин потряс кривоногой заднией и получил за кривления 20 баллов ? Тьфу !
Первый канал как всегда продвигает Ледниковый период весь блат на лицо ..и все в радости что платят за это фуфло ...предателю Ягудину на его домик во Франции ?
А на вас всех он ср*ть хотел с большой высоты главное что вам нравится получать от этого удовольствие ... и ему дешевый пиар .. ? Позорище..!
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhuuuzhik
Ответ kate_ko
ахах) Ягудин перехватил у Мити микрофон и показал, кто тут ведущий)) про 1е место - нуу, я не знаю, но очень радостно было от того, как Алексей ликовал от удавшегося 3го тулупа и удавшегося номера! за цитату дорожек из олимпийских программ - отдельное спасибо) реакция Алексея на оценки - просто ор)))
Дааа, олимпийские дорожки прям узнаваемые были)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BelkinIP
Не ожидала. Ну красавчик же.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Лёёёшаа! С днём рожденья!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
miladoc1
Ответ Mikhail Lopatin
Ягудин уже не первый номер про память о былом катает - с цитатами дорожек. :) Очень эмоционально откатал. В принципе и номер сам симпатичный и со смыслом. Но, если честно, с музыкальной стилистикой песни у меня какой-то диссонанс все время был. Связь с текстом там понятна и на поверхности, но с музыкой этот стиль как-то совсем не сочетался... После Ламбьеля и Каро смотреть на такую интерпретацию Ne me quite pas было как-то... странно. :)
А по-моему, сошлось все и это получилось прекрасно 💖. Все бы так…
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zhuuuzhik
Насколько не люблю Ягудина-комментатора, настолько же люблю Ягудина-фигуриста... Волшебный!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Ну ладно, молодец Яга) поздравил себя
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
ахах) Ягудин перехватил у Мити микрофон и показал, кто тут ведущий)) про 1е место - нуу, я не знаю, но очень радостно было от того, как Алексей ликовал от удавшегося 3го тулупа и удавшегося номера! за цитату дорожек из олимпийских программ - отдельное спасибо) реакция Алексея на оценки - просто ор)))
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mekonga
Ответ cacaokokoko999@gmail.com
Чуть не заплакала от номера и песни. Леша артист
А я даже заплакала ) Трогательно до мурашек!! Великий 👏🏻👏🏻👏🏻
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Какой счастливый день рождения у Алексея!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sportsfan
ВАУ!!!! Это что же, споров о победителе не будет?))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акселек давай
Ягудин, ну какой красавчик! 10 лямов за выступление не требовал, в свой ДР вышел и всю душу вытряс.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ cacaokokoko999@gmail.com
Авербух умеет все же поставить. А Леша мне нравится еще своей преданностью Тарасовой
Алексей помнит людей, которые сделали ему добро. И никогда их не оставит
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
люблю тутберят
Леша,спасибо,что ты есть💖💖💖🙏🙏🙏
обожаю!!!!!💖💖💖💖
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cacaokokoko999@gmail.com
Ответ SvetlaNochka
Одно слово - мастер! Да, и ещё одно вдогонку - артист!) Зрелое мужское со всем его шармом и обаянием)) Легендарное "Лёша может все!" и сегодня на слуху и в деле))
да,вот это реально зрелое. Красота. И мужчина и чувства
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Могëт!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Леша лучший. Артист. До слез!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WeraDN
Да... Алексей большой Артист!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий