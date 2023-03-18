Ягудин исполнил тройной тулуп на турнире шоу-программ. Он получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку
Алексей Ягудин выступил на турнире шоу-программ в Москве.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию представил номер под песню Жака Бреля Ne me quitte pas. Во время проката 43-летний Ягудин исполнил тройной тулуп.
Фигурист получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку.
Скриншоты из трансляции Первого канала:
Видео Первого канала:
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для меня был и есть только Ягудин💖💖💖
Первый канал как всегда продвигает Ледниковый период весь блат на лицо ..и все в радости что платят за это фуфло ...предателю Ягудину на его домик во Франции ?
А на вас всех он ср*ть хотел с большой высоты главное что вам нравится получать от этого удовольствие ... и ему дешевый пиар .. ? Позорище..!
обожаю!!!!!💖💖💖💖