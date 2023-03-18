Траньков о турнире шоу-программ: «Спасибо тем, кто смотрел, поддерживал. Я кайфанул от вас, поддержка вообще бешеная. До слез»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков поблагодарил тех, кто болел за него на турнире шоу-программ.

Дуэт Транькова и Татьяны Волосожар показал номер под музыку из оперы «Самсон и Далила». Они получили за свое выступление 17,58 балла и заняли 12-е место.

«Вот и все, друзья. Спасибо, кто смотрел, кто поддерживал. На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвященные нам. Это дорогого стоит.

Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и чтобы нашу любовь вы почувствовали.

Поэтому большое спасибо, респект. Я кайфанул от вас. Поддержка вообще бешеная, спасибо. До слез, очень круто и, надеюсь, наш с Таней номер вам понравился», – сказал Траньков.

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

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22 комментария

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Алё? Алёна
Максим, спасибо за юмор! Черная точка ты наша!
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Mariaku
С трибун было ощущение, что хоть сейчас на старты! И мастерство катания отличается! Татьяне только исполнится 37 лет, некоторые уникальные парницы ещё вполне соревнуются в этом возрасте, правда, с партнёрами помоложе, в подкрутки и выбросы она, мне кажется, рискнула бы пойти, мужчинам-парникам, конечно, сложнее, надо за сердцем следить, подкручивать и выбрасывать тяжело, а надо ещё и прыгать. Кстати, наивно верю в Рыжиков на ои 2026, Женю Тарасову в более взрослом возрасте очень хочется наблюдать.
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Oleg152762
Катались шикарно, ваше место явно не в середине! Легко, интересно. Поддержки какие лёгкие! Энергично, красиво и на высочайшем классе. Оценки зажали, на мой взгляд!
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Буня Хох
Ответ Toplady
Терпеть не могу траню, но они были явно лучше и щ и ск
А мне Траньков нравится как ведущий и комментатор. За словом в карман не полезет. Про песочек очень удачно вставил после выступления:)
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Додик Аксель
Выступили очень достойно, показав интересный номер и прокат.
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Natali D
Это было круто! Молодцы! Показали класс!
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Буня Хох
Максим, ваш номер очень понравился! Слов нет... Хотя кратко всё же скажу. И форма у вас обоих замечательная, и чувства на льду такие, что аж воздух электризуется. Ну настоящее удовольствие получила когда смотрела на вам с Татьяной.
Не нужно "ставить точку", выступайте ещё!
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MockingBird
Максим, это вам с Татьяной большое спасибо за такой номер! Высший класс! Браво! 👏
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Евгения Гринева
А мне понравился их номер больше всех из "старичков"
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askarik1992
Да хватит это всего лишь шоу вообще глупая затея оценивать это все
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Jessi
Траньков расстроился
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Светлана Менова
Макс, ты даже не думай завершать этим выступлением)) Катайся ещё! глазищи ведь так и горели, видно же, что ещё не накатался с любимой женой)
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Оле-Лукойе
Один из лучших номеров сегодня.
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NataliaB.3003
Ответ Kareglazaya
Очень красивый номер. На мой взгляд, лучшее выступление среди спортивных пар.
Однозначно.
+2
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Anna Leonova
Молодцы оба! Я немного дрейфила за Макса и зря, оба были превосходны, эстетика на льду!
+7
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Kareglazaya
Очень красивый номер. На мой взгляд, лучшее выступление среди спортивных пар.
+7
-1
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Tatiana Klm
Они сегодня были достойны попадания в тройку лучших. Пара шикарная, какое катание!
+10
-1
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Toplady
Терпеть не могу траню, но они были явно лучше и щ и ск
+5
-3
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NataliaB.3003
Вы шикарные на льду, просто браво!!!!.
+3
-1
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manticora
Очень! Спасибо!
+3
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Delirium
Все было не зря, Максим! Голосовал сегодня за вас!
+6
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Aleksey_artlover
Лицемер!!! Метершинник!!!! Фууууууууу
+2
-3
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