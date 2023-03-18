Траньков о турнире шоу-программ: «Спасибо тем, кто смотрел, поддерживал. Я кайфанул от вас, поддержка вообще бешеная. До слез»

поблагодарил тех, кто болел за него на турнире шоу-программ.

Дуэт Транькова и показал номер под музыку из оперы «Самсон и Далила». Они получили за свое выступление 17,58 балла и заняли 12-е место.

«Вот и все, друзья. Спасибо, кто смотрел, кто поддерживал. На трибунах было очень жарко. Увидели уже все те подзабытые баннеры, посвященные нам. Это дорогого стоит.

Мы никогда не катались, чтобы понравиться судьям. Мы всегда катались друг для друга и чтобы нашу любовь вы почувствовали.

Поэтому большое спасибо, респект. Я кайфанул от вас. Поддержка вообще бешеная, спасибо. До слез, очень круто и, надеюсь, наш с Таней номер вам понравился», – сказал Траньков.

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед