Судьи вручили специальные призы участникам турнира «Русский вызов». Миронов наградил Коляду, Сигалова – Акатьеву, Эйфман – Туктамышеву

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Софья Акатьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Участники турнира шоу-программ получили специальные призы от жюри.

Евгений Миронов наградил Михаила Коляду, Валентин Юдашкин – Татьяну Волосожар и Максима Транькова, Алла Сигалова – Софью Акатьеву. 

Борис Эйфман вручил приз Елизавете Туктамышевой, Николай Цискаридзе наградил Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.

Турнир «Русский вызов» прошел сегодня в Москве. Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

 

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Анна Щербакова
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2%
Татьяна Тотьмянина
Софья Акатьева
7%
Софья Акатьева
Михаил Коляда
7%
Михаил Коляда
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
1%
Екатерина Боброва
Елизавета Туктамышева
5%
Елизавета Туктамышева
Алина Загитова
12%
Алина Загитова
Камила Валиева
13%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
1%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
5%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
1%
Елена Радионова
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1%
Евгения Тарасова
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
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Василиса Кагановская
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1%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
9%
Матвей Ветлугин
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27 комментариев

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Тайга86
Рада за Соню, хоть так отметили. Потому как из девочек они с Ками были сегодня лучшими. Номера совершенно разные - огонь и вода просто...Хотя нет Соня - воздух. Свежий, звенящий, весенний...хрустальный.
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Anatiana
А в денежном эквиваленте чему равен этот приз?
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I. Bryzgalov
Я ха Коляду,
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Роман Волков
У Соньки самый Красивый номер Шоу!
Я впечатлён😍
❤️❤️❤️
+1
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Sportsfan
Ответ lanfqk
Матвея Ветлугина жаль.
Я надеялась, что Юдашкин его отметит :/
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Павел Федороф
Символично Елизавете из Питера вручает директор театра из Питера)!
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Nassta
Призы от судей более по делу нежели итоговое по баллам
+1
-1
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Е...С
Мой приз Ветлугину.
+5
-1
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Svetmel
Ответ SvetlaNochka
Как сказала сама Соня, прибыла с Луны, чтобы подарить гармонию. И кантиленная вязь изящных движений сложилась в чарующий ажурный рисунок. Лунный лучик Сонечка Акатьева ))
Радостно за Соню. Мне кажется, она очень требовательна к себе. Приятно видеть её улыбку
+6
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Sky Smoker
Ответ vanessa2021
У Саши самая большая реальная фанбаза. А у Марка номер очень необычный и креативный. Прямо завораживает
Даже больше Алининой? С трудом верится, если честно. Одна из самых больших - да, наверное.
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vanessa2021
Ответ фынский аксель
Да, номер классный. По размерам фан базы, Саши пока далеко до ЗагиМеда, но все ещё впереди
По каким критериям вы оцениваете размер фанбазы?
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Nyaska
Ответ закрыт по беспределу
Да, недооценили парня.
Номер очень зажигательный! Молодчинка!
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Маргарита В Сафронова
Полностью поддерживаю. Я бы Соне Акатьевой свой личный приз отдала. Она была совершенно лунным созданием на льду.
+6
-1
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фынский аксель
Ответ vanessa2021
У Саши самая большая реальная фанбаза. А у Марка номер очень необычный и креативный. Прямо завораживает
Да, номер классный. По размерам фан базы, Саши пока далеко до ЗагиМеда, но все ещё впереди
0
-2
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чайникнальду
Ответ Наталья Грабовская
"Старая гвардия" рУлит - фанфары в честь победителя!🥇 Рада за Коляду - его выступление сегодня нельзя было не отметить.
Да,Миша сегодня был на высоте и в прямом,и в переносном смысле.Очень рада,что именно Миронов его наградил.
+3
0
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SvetlaNochka
Как сказала сама Соня, прибыла с Луны, чтобы подарить гармонию.
И кантиленная вязь изящных движений сложилась в чарующий ажурный рисунок.
Лунный лучик Сонечка Акатьева ))
+6
-2
+4
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закрыт по беспределу
Ответ lanfqk
Матвея Ветлугина жаль.
Да, недооценили парня.
+7
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закрыт по беспределу
На том и порешили)
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oleg
Софья Акатьева, великолепна!!! Браво СупеСоник!!!
+4
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vanessa2021
Ответ фынский аксель
Благодаря кличу Саши в ТГ, приз зрительских симпатий в МО - получил парень Трусовой
У Саши самая большая реальная фанбаза. А у Марка номер очень необычный и креативный. Прямо завораживает
+3
-4
-1
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Katerina Sunny
Так и думала, что приз Сигаловой будет Соне.
+3
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ЮИ
Прекрасные призы от членов жюри. Миша был прекрасен, Соня трогательна, Лиза огонь, Таня заслужила, Макс не подвел.
+10
0
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lanfqk
Матвея Ветлугина жаль.
+24
-2
+22
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Свет19
Траньков и Волосожар очень понравились. Он сильный красавец Самсон, а она коварная обольстительнпя Далила, порхала вокруг него как пушинка. Хороший номер и танец и костюмы. Все сошлось, думала в тройке будут.
+8
0
+8
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Наталья Грабовская
"Старая гвардия" рУлит - фанфары в честь победителя!🥇
Рада за Коляду - его выступление сегодня нельзя было не отметить.
+15
0
+15
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