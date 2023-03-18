Судьи вручили специальные призы участникам турнира «Русский вызов». Миронов наградил Коляду, Сигалова – Акатьеву, Эйфман – Туктамышеву
Участники турнира шоу-программ получили специальные призы от жюри.
Евгений Миронов наградил Михаила Коляду, Валентин Юдашкин – Татьяну Волосожар и Максима Транькова, Алла Сигалова – Софью Акатьеву.
Борис Эйфман вручил приз Елизавете Туктамышевой, Николай Цискаридзе наградил Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.
Турнир «Русский вызов» прошел сегодня в Москве. Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Я впечатлён😍
❤️❤️❤️
И кантиленная вязь изящных движений сложилась в чарующий ажурный рисунок.
Лунный лучик Сонечка Акатьева ))
Рада за Коляду - его выступление сегодня нельзя было не отметить.