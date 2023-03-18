«Какой интерес дальше смотреть, когда все уже знают?» Галлямов о спойлерах к турниру шоу-программ на Первом канале
Александр Галлямов высказался о спойлерах к турниру шоу-программ на Первом канале.
«Вот как только спортсмены придумали необычные, интересные и оригинальные номера, нужно сразу все спойлерить и засвечивать.
Тогда какой интерес дальше смотреть, когда все уже все знают? Я, честно говоря, совсем этого не понимаю.
Так что спасибо, очень интересно», – сказал Галлямов.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.
Но первому надо привлечь всех к тв, не только фанатов фк
А если чей- то образ раскрыли до начала, ну и что, пусть фантазируют, кому хочется.