«Какой интерес дальше смотреть, когда все уже знают?» Галлямов о спойлерах к турниру шоу-программ на Первом канале

Теги сборная России Первый канал пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Галлямов высказался о спойлерах к турниру шоу-программ на Первом канале. 

«Вот как только спортсмены придумали необычные, интересные и оригинальные номера, нужно сразу все спойлерить и засвечивать.

Тогда какой интерес дальше смотреть, когда все уже все знают? Я, честно говоря, совсем этого не понимаю. 

Так что спасибо, очень интересно», – сказал Галлямов. 

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве. 

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15 комментариев

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Karina kolesnikova
Ответ Ирина С
Что-то, конечно, мелькало на первом, но что, к чему, зачем - совершенно непонятно. Это только подогревает интерес и желание увидеть всё целиком. Все ждут в нетерпении!
Увы, кое-что очень даже понятно. Матвея спалили на корню :(
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King_bez_ice
Ну на самом деле да, уже знаю половину номером, причём у Ветлугина очень классная идея, жаль, что уже не будет эффекта неожиданности
Но первому надо привлечь всех к тв, не только фанатов фк
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Varvarushka
А я думала Первый профессионалы.. А они не дальше спортсру ушли
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Светлана Менова
Ответ Тихонида
У них почти весь номер заспойлерили с реквизитом. Хуже всего, что ещё не видя номер полностью некоторые стали высмеивать постановку ребят.
Я, наверное, не слишком вглядывалась в тизеры Первого канала. Или там кто-то другой слил их номер?
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oleg
Известно только одно. Это то что выиграет СуперСоник. А остальное, даже очень неизвестно.
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Ирина С
Что-то, конечно, мелькало на первом, но что, к чему, зачем - совершенно непонятно. Это только подогревает интерес и желание увидеть всё целиком. Все ждут в нетерпении!
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NataliaB.3003
А как он хотел, чтобы вообще ничего в сеть не убежало?.
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Алексей Токарев
Ему не понравилось что заспойлерили как Настя на декорациях висит?
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Katerina Sunny
Это тот случай, когда у постановщиков не было вообще никаких ограничений и мы увидим на что они способны, когда фигуристам не нужно обязательно прыгать, катать дорожки.
А если чей- то образ раскрыли до начала, ну и что, пусть фантазируют, кому хочется.
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Тихонида
Ответ Светлана Менова
А что там из их программы заспойлерили?
У них почти весь номер заспойлерили с реквизитом. Хуже всего, что ещё не видя номер полностью некоторые стали высмеивать постановку ребят.
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olvl
Я ничего не знаю, и мне интересно.
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Александр Шульгин
Что он сказал, сам по-моему не понял.
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Маргарита В Сафронова
Саша, по-моему, интерес только разогревается.
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acasancra
Зацепила слух фраза: "Как только придумали интересные номера". То есть Саша хочет сказать, что до этого фигуристы ставили неинтересные программы?) Это их работа постоянно ставить интересные номера
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Светлана Менова
А что там из их программы заспойлерили?
+5
-3
+2
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