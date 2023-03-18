Медведева – болельщикам перед турниром шоу-программ: «Вы будете очень большой частью моего номера. Сегодня мы будем петь»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева обратилась к болельщикам перед турниром шоу-программ. 

«Готовы помогать? Планируется, что вы, дорогие зрители, будете очень большой часть моего номера. Ведь такой большой путь в спорте мы прошли с вами вместе. И выступать сегодня будем тоже вместе. 

Сегодня мы с вами будем петь. 

Слова припева очень простые, поэтому начинайте подпевать!

Нужен голос каждого из вас! Нас должно быть слышно!

После второго куплета в затихание музыки  начинайте петь эти четыре строчки:

Высоко,

Высоко,

И расправив крылья,

Влетим высоко (орфография сохранена – Sports.ru)», – написала Медведева. 

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16 комментариев

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Тайга86
Женя планирует взаимодействовать со зрителями - какое бы место не заняла, это в любом случае беспроигрышный вариант и всегда ценилось в показательных. Надеюсь зрители поддержат и с удовольствием поучаствуют. Вообще, болельщики в этом сезоне очень радуют, очень чувствуется отдача, и спортсменам приятно, особенно сейчас. Удачи и осуществления всех задумок.
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victoire
То есть у судей должно сложиться впечатление, что номер Евгении зрители принимают лучше других
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Лакс
очень желательно без плача в прямом эфире и призовые, если будут, следует поделить на всех зрителей, коли уж выступать будут вместе.
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Orange carrot
Женя будет в костюме шавухи?
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именименя
Ответ Anna Morgan
Интересно конечно посмотреть на битву отрытого рта и бровей домиком
Грядет эпичная битва
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именименя
Наша богиня будет влетать😍 влетай Женя, наша икона😍
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Sat397
Ответ Anna Morgan
Интересно конечно посмотреть на битву отрытого рта и бровей домиком
Нужно настраивать себя, что судьи будут скорее всего не объективны.
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Natalia Bagaeva
В первоисточнике последняя строчка выглядит поиному )- [ ВЛетим высоко]
спортс не всегда сохраняет орфографию? 😜
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именименя
Жаль, орфографию не сохранили при публикации новости
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Sat397
Ответ Sgi
Это шоу ))
Если шоу, тогда там не должно быть судей, призов и прочее...
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Sgi
Ответ Sat397
Потом судьи скажут, смотрите как зрителям номер Жени понравился, что они даже подпевали, и поставят Медведеву на первое место. Читерство это в чистом виде.
Это шоу ))
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Евгения Гринева
"Подпойте, посветите", а оригинальность номера самого в чем?
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Anna Morgan
Ответ Sat397
Потом судьи скажут, смотрите как зрителям номер Жени понравился, что они даже подпевали, и поставят Медведеву на первое место. Читерство это в чистом виде.
Интересно конечно посмотреть на битву отрытого рта и бровей домиком
+5
-3
+2
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steelhard
А кататься Евгения планирует?
+7
0
+7
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Sat397
Потом судьи скажут, смотрите как зрителям номер Жени понравился, что они даже подпевали, и поставят Медведеву на первое место. Читерство это в чистом виде.
+14
-2
+12
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N-fox
Саша Галлямов на спойлеры обиделся, а Женя сама спойлерит изо всех сил😁. Агитация продолжается)
+8
-1
+7
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