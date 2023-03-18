Медведева – болельщикам перед турниром шоу-программ: «Вы будете очень большой частью моего номера. Сегодня мы будем петь»
Евгения Медведева обратилась к болельщикам перед турниром шоу-программ.
«Готовы помогать? Планируется, что вы, дорогие зрители, будете очень большой часть моего номера. Ведь такой большой путь в спорте мы прошли с вами вместе. И выступать сегодня будем тоже вместе.
Сегодня мы с вами будем петь.
Слова припева очень простые, поэтому начинайте подпевать!
Нужен голос каждого из вас! Нас должно быть слышно!
После второго куплета в затихание музыки начинайте петь эти четыре строчки:
Высоко,
Высоко,
И расправив крылья,
Влетим высоко (орфография сохранена – Sports.ru)», – написала Медведева.
спортс не всегда сохраняет орфографию? 😜