Медведева – болельщикам перед турниром шоу-программ: «Вы будете очень большой частью моего номера. Сегодня мы будем петь»

обратилась к болельщикам перед турниром шоу-программ.

«Готовы помогать? Планируется, что вы, дорогие зрители, будете очень большой часть моего номера. Ведь такой большой путь в спорте мы прошли с вами вместе. И выступать сегодня будем тоже вместе.

Сегодня мы с вами будем петь.

Слова припева очень простые, поэтому начинайте подпевать!

Нужен голос каждого из вас! Нас должно быть слышно!

После второго куплета в затихание музыки начинайте петь эти четыре строчки:

Высоко,

Высоко,

И расправив крылья,

Влетим высоко (орфография сохранена – Sports.ru)», – написала Медведева.