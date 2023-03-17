Медведева о турнире шоу-программ: «Одна подсказка к моему завтрашнему номеру: как только я выйду на лед, зажигайте фонарики»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о предстоящем номере на турнире по шоу-программам в Москве.

«Ребята, я сейчас сижу на репетиции. Нам показывать ничего нельзя, поэтому я не буду ничего вам показывать.

Но как одну подсказку к завтрашнему номеру моему и к вашей инструкции, между прочим: как только я выйду на лед, зажигайте фонарики, много-много фонариков.

Чтобы было красиво прям, чтобы сияло, блестело как звездное небо», – сказала двукратная чемпионка мира в видео на своем телеграм-канале.

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16 комментариев

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N-fox
Это не подсказка. Это просьба поддержки от зрителей)
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Marina Volzhskaya
Ответ Бедоносец
Это будет потрясающий номер, у Жени иначе и быть не может.
Чем Медо будет трясти на этот раз?
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Лариса Стародубцева
Ответ Lennuci
В новостях была часть общей тренировки. Но один номер почти слили. Кто там собрался в Алининой пачке и костюмах Плющенко с Ягудиным быть? То ли Ветлугин, то ли Мишаня. По голосу не поняла. Но не картавый вроде, т е не Марк?
Ветлугин
+1
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Лакс
А сама-сама никак. Похоже на выпрашивание приза зрителей.
+1
-2
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Алексей Токарев
Авербух бракодел похлеще чем Плющенко.
+1
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Евгения Гринева
Мы это уже видели у ТМ весь прошлый сезон, такая себе оригинальность
+4
0
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Lennuci
В новостях была часть общей тренировки. Но один номер почти слили. Кто там собрался в Алининой пачке и костюмах Плющенко с Ягудиным быть? То ли Ветлугин, то ли Мишаня. По голосу не поняла. Но не картавый вроде, т е не Марк?
+1
0
+1
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acasancra
Когда Женя сказала, что нужна будет помощь зала, я сразу подумала, что попросят включить фонарики, так как о чем еще можно просить зрителей?
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ несахар
Если кто-то бросит ей на лёд пельмени, то знайте, это буду я
Почему не шаурму?
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Alexander X
алилуя?🤔
+2
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Елена Силкина
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Что, неужели будет катать под "Рюмка водки на столе?" 👍
скорее всего- "Он сказал - поехали, он взмахнул рукой"
+2
-1
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Что, неужели будет катать под "Рюмка водки на столе?" 👍
+4
-2
+2
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Фатима Кочкарова
Очень жду номер Жени.
+3
-4
-1
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несахар
Если кто-то бросит ей на лёд пельмени, то знайте, это буду я
+7
-3
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Бедоносец
Это будет потрясающий номер, у Жени иначе и быть не может.
+4
-7
-3
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Шубы
агитация в день тишины.
+13
0
+13
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