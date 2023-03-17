Медведева о турнире шоу-программ: «Одна подсказка к моему завтрашнему номеру: как только я выйду на лед, зажигайте фонарики»

Евгения Медведева рассказала о предстоящем номере на турнире по шоу-программам в Москве.

«Ребята, я сейчас сижу на репетиции. Нам показывать ничего нельзя, поэтому я не буду ничего вам показывать.

Но как одну подсказку к завтрашнему номеру моему и к вашей инструкции, между прочим: как только я выйду на лед, зажигайте фонарики, много-много фонариков.

Чтобы было красиво прям, чтобы сияло, блестело как звездное небо», – сказала двукратная чемпионка мира в видео на своем телеграм-канале.

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Турнир по шоу-программам «Русский вызов». Валиева, Щербакова, Загитова, Медведева, Туктамышева выступят с показательными номерами