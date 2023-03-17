Загитова о турнире шоу-программ: «У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках. Занавесу вам приоткрыла»
Алина Загитова выступит на турнире шоу-программ в сложном костюме.
«У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Занавесу вам приоткрыла.
Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница (какой выходить на лед). Закрывать соревнования и шоу – это нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать», – сказала Загитова в программе «Доброе утро».
Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?
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