Загитова о турнире шоу-программ: «У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках. Занавесу вам приоткрыла»

выступит на турнире шоу-программ в сложном костюме.

«У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Занавесу вам приоткрыла.

Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница (какой выходить на лед). Закрывать соревнования и шоу – это нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать», – сказала Загитова в программе «Доброе утро».

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве.

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