Загитова о турнире шоу-программ: «У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках. Занавесу вам приоткрыла»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова выступит на турнире шоу-программ в сложном костюме. 

«У меня будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Занавесу вам приоткрыла.

Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница (какой выходить на лед). Закрывать соревнования и шоу – это нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать», – сказала Загитова в программе «Доброе утро». 

Турнир фигуристов по шоу-программам пройдет 18 марта в Москве. 

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

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123 комментария

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Ирина Чунаева
Ответ Неволяшка
В последнее время русский язык с удовольствием подстраивается под Алину) Красота красивая и сказка сказочная уже прочно в нашем лексиконе. Но здесь я даже и не заметила новый оборот. Таким позитивным, "на улыбке" был эфир "Доброго утра", что это то как раз так неважно) Осталось очень приятное впечатление от настроя наших звездочек - Анны, Алина и Димы, ожидание ими праздника ФК передается через экран, пусть завтра все пройдет супер хорошо)
За что 6 минусов? Совсем одурели. Только плюсики +++++++
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Маргарита В Сафронова
Ответ Игнат Макаров
По заветам В. Матвиенко, если здесь есть старожилы кто помнит ее перлы про сосули) Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До остановы добегу ли, В снегу не утопив ботины? А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой; В ногах — резиновая грела, И тапы мягкие под стулом. В железной бане — две селеды, Торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой, Она обед мой завершила. Я в кружу положу завары, Раскрою «Кобзаря» Шевчены — Поэта уровня Петрары И Валентины Матвиены.
Крутая занавеса!
Завыла сразу пресса.
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Неволяшка
Ответ закрыт по беспределу
Каждому по факту Надо быть самим собой. Но АЗ-фанаты Тут не дружат с головой.
Беспредел)
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gift...!
Ответ Rufina
Вы написали "..Это желание интеллектуально блесТнуть без знаний." Это безграмотность или описка?
В случае Алины именно блесТнуть...
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chespo
И снова здесь слет филологов, желающих набросить на Загитову. Меж тем, первая же строка запроса в гугле выдает, что завеса - это "(устар.) Большая занавеска, закрывающая или отделяющая что-нибудь". Так что никаких ошибок у Алины тут нет, это синонимы, и это так всем понятно, но когда придраться очень надо, начинают цепляться к словам. Успешного выступления на шоу Алине, собаки лают, караван идёт!
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el ninio
Она не сдержала себя, открыла прелестный ротик и испортила прекрасную фигурку и дорогой купальник (с)
М. Жванецкий
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закрыт по беспределу
Ответ Неволяшка
И правильно Вас закрыли) Там Вам самое место)
Каждому по факту
Надо быть самим собой.
Но АЗ-фанаты
Тут не дружат с головой.
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gift...!
Ответ Ольга Долгова
Не поняла, к чему насмешки? Есть такое слово в русском языке, значение тоже самое, что и занавеска. В произведениях А.С. Пушкина, Лескова это слово можете увидеть. "Так я же разбужу повесу, — сказал Фонвизин рассердясь. И в миг отдернул занавесу." Это из стихотворения "Тень Фонвизина" великого русского поэта А.С. Пушкина.
Слово есть устаревшее.
Но нет устойчивой идиомы с этим словом, тем более в переносном значении.
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tanya_1111
Ответ Игнат Макаров
По заветам В. Матвиенко, если здесь есть старожилы кто помнит ее перлы про сосули) Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До остановы добегу ли, В снегу не утопив ботины? А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой; В ногах — резиновая грела, И тапы мягкие под стулом. В железной бане — две селеды, Торчат оттуда ложа с вилой. Есть рюма и бутыла с водой, Она обед мой завершила. Я в кружу положу завары, Раскрою «Кобзаря» Шевчены — Поэта уровня Петрары И Валентины Матвиены.
))))) Смешно
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mtoo
500 будет?))
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gift...!
Ответ Rufina
Да-да..в своём глазу.., как говорится, а судьи кто?
ерундиция у дамы под стать ее олимпийскому золоту
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Ольга Долгова
Ответ Anneta28
Чем дольше будет фиолетово, тем дольше будет продолжать позориться. Ее дело, мы не против.
А в чем позор, если это слово есть в русском языке и его употребляли в своих произведениях Пушкин, Лесков
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Пол Ганарара:
Ответ BeastI666I
Роттенберг, ты что-ли?
Пушкин Александр Сергеич
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Неволяшка
Ответ закрыт по беспределу
"Каждому по факту Сложно мой костюм катать. Лучше бы в антракте Дали песню промычать"
И правильно Вас закрыли) Там Вам самое место)
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gift...!
Ответ Nad-in
Загитова - ОЧ, у неё берут интервью, она интересна миллионам людей, ей нет и 20 лет, красавица, а многим только и остаётся писать комментарии и обсуждать её ошибки
да?
У НАС в стране около 700 олимпийских чемпионов всего...
Охлять мозгам, что делать остальным 150 миллионам населения?
Бедные мы все несчастные, сирые до убогие, куда нам без олимпийских медалей?
Как жить без олимпийского золота?
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Грибная Фея
Ответ Ольга Долгова
Не поняла, к чему насмешки? Есть такое слово в русском языке, значение тоже самое, что и занавеска. В произведениях А.С. Пушкина, Лескова это слово можете увидеть. "Так я же разбужу повесу, — сказал Фонвизин рассердясь. И в миг отдернул занавесу." Это из стихотворения "Тень Фонвизина" великого русского поэта А.С. Пушкина.
конечно, я с вами согласна. алиночка наверняка взахлёб читает русских классиков, все успевает!
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Неволяшка
Ответ Navian
Тогда "неволюшка". Не надо выкручиваться.
Это Вы выкручиваетесь) Неволюшка скучно, неволяшка самое то. Теперь будет такое слово)
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закрыт по беспределу
"Каждому по факту
Сложно мой костюм катать.
Лучше бы в антракте
Дали песню промычать"
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Rufina
Ответ gift...!
Это стеб... Она стремится не блистать , а блестеть...
Да-да..в своём глазу.., как говорится, а судьи кто?
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Jane Earlosofical
у Алины, видимо, опять всё слишком хорошо, раз в комментариях народ бушует.
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-6
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Ольга Долгова
Ответ Brokkoli
Начинать надо со чтения вслух сказок перед сном, небольших рассказов, пополнять словарный запас понемножку
Вам тоже бы не помешало читать стихи Пушкина и рассказы Лескова.
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Грибная Фея
Ответ Rush
Железные занавесы открыли. Что не так?
как же у пресвятой алиночки может быть что-то не так, ну вы что?
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Маргарита В Сафронова
Алина хейтеров отзанавесила)))))))))
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gift...!
Ответ КакойТыНафигТанкист
Хороший опус, но все же блеСНуть.
Нет...
В случае Алины блесТуть блестками ...
Это стеб...
Надо было написать еруНдицией, так дошло бы до всех...
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Ольга Долгова
Ответ letochka
Занавесу? Что это?
Занавеса - тоже самое, что и занавеска и занавес.
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