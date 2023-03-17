Спартакиада молодежи России. Принева лидирует после короткой программы, Базылюк – 2-я, Трофимова – 3-я, Петрова – 4-я

Теги сборная России результаты женское катание Спартакиада Алена Принева Анастасия Марасанова Елизавета Лабутина Агата Петрова Алиса Юрова Кира Трофимова Екатерина Кольцова Маргарита Базылюк Риана Кадырова Фигурное катание

Фигуристка Алена Принева выиграла короткую программу на Спартакиаде молодежи России в Сочи.

Спартакиада молодежи России

Сочи

Юниорки, 1-й спортивный разряд

Короткая программа

1. Алена Принева – 75,60

2. Маргарита Базылюк – 72,81

3. Кира Трофимова – 71,68

4. Агата Петрова – 71,14

5. Анастасия Марасанова – 70,79

6. Алиса Юрова – 68,39

7. Елизавета Лабутина – 68,29

8. Екатерина Кольцова – 65,71

9. Риана Кадырова – 65,65

10. Анастасия Уткина – 65,42

Полные результаты – здесь.

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11 комментариев

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Любитель_ФК
А где-нибудь идет видео этих соревнований, нигде не нашел, может кто подскажет, посмотреть хотя бы в записи.
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Маргарита В Сафронова
Рита, вперӗд!
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Denis Travin
... Юровой(Плющенко) с 3Lzq+3T< F нарисовали 68.39.
Т.е. собирались выводить её на сумму 75+? Недокруты в протоколе не открыты.

Cудейство Трофимовой за гранью зла и добра - прокату на 61+ нарисовали сумму 71.68.
Трофимова(11/5) катает второй сезон. После перехода к Рудковским получает компоненты Марасановой(11/4) катающей ПЯТЫЙ сезон.
+4
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unknownman
Ответ Viks
А спартакиада пенсионеров России когда?
Хотите заявку подать?
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Роман Волков
Вот ни за кем так не следишь, как за девчонками.
Смотрел Алёну и Марго, они были Идеальны и Великолепны!❤️✌️
+4
-1
+3
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Viks
А спартакиада пенсионеров России когда?
+1
-8
-7
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Додик Аксель
Хорошее поколение юных фигуристок подрастает. Прыжки ультра-си осваивают и исполняют не боясь. Возьмёт Марго реванш у Алёны за недавний проигрыш или Алёна вновь её опередит ?
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Алё? Алёна
Ну наконец то! Уже давно идет.
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Светлана Менова
Ответ Doctor of Philosophy
Так на Спартакиаду максимальная квота от региона - 2. В одиночном катании, по крайней мере, так обычно было.
Спасибо, не знала.
+3
-2
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Doctor of Philosophy
Ответ Светлана Менова
Новый раунд противостояния предюниорок? :) А Костылева чего ж не приехала?
Так на Спартакиаду максимальная квота от региона - 2. В одиночном катании, по крайней мере, так обычно было.
+6
0
+6
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Светлана Менова
Новый раунд противостояния предюниорок? :) А Костылева чего ж не приехала?
+9
-4
+5
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