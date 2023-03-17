Спартакиада молодежи России. Принева лидирует после короткой программы, Базылюк – 2-я, Трофимова – 3-я, Петрова – 4-я
Фигуристка Алена Принева выиграла короткую программу на Спартакиаде молодежи России в Сочи.
Спартакиада молодежи России
Сочи
Юниорки, 1-й спортивный разряд
Короткая программа
1. Алена Принева – 75,60
2. Маргарита Базылюк – 72,81
3. Кира Трофимова – 71,68
4. Агата Петрова – 71,14
5. Анастасия Марасанова – 70,79
6. Алиса Юрова – 68,39
7. Елизавета Лабутина – 68,29
8. Екатерина Кольцова – 65,71
9. Риана Кадырова – 65,65
10. Анастасия Уткина – 65,42
Полные результаты – здесь.
Т.е. собирались выводить её на сумму 75+? Недокруты в протоколе не открыты.
Cудейство Трофимовой за гранью зла и добра - прокату на 61+ нарисовали сумму 71.68.
Трофимова(11/5) катает второй сезон. После перехода к Рудковским получает компоненты Марасановой(11/4) катающей ПЯТЫЙ сезон.
Смотрел Алёну и Марго, они были Идеальны и Великолепны!❤️✌️