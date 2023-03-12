Костылева исполнила два четверных сальхова в произвольной программе на Мемориале Жука, Принева приземлила четверной лутц

Теги сборная России женское катание Елена Костылева Алена Принева Мемориал Станислава Жука Маргарита Базылюк Фигурное катание

Елена Костылева исполнила 2 четверных сальхова в произвольной программе на Мемориале Жука

Один из них был сделан в каскаде с двойным акселем, второй – сольно. На турнире Костылева одержала победу. 

Алена Принева, занявшая второе место, чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп. 

Маргарита Базылюк, ставшая третьей, сделала четверной тулуп в каскаде с двойным акселем и четверной сальхов, на еще одном четверном тулупе она упала. 

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2 комментария

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Призрачный триксель
Костылева феномен! Маргарита,очень жаль,что упала с тулупа(
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Маргарита В Сафронова
Пошла жара!
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