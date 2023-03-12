Костылева исполнила два четверных сальхова в произвольной программе на Мемориале Жука, Принева приземлила четверной лутц
Елена Костылева исполнила 2 четверных сальхова в произвольной программе на Мемориале Жука.
Один из них был сделан в каскаде с двойным акселем, второй – сольно. На турнире Костылева одержала победу.
Алена Принева, занявшая второе место, чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп.
Маргарита Базылюк, ставшая третьей, сделала четверной тулуп в каскаде с двойным акселем и четверной сальхов, на еще одном четверном тулупе она упала.
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