Костылева исполнила два четверных сальхова в произвольной программе на Мемориале Жука, Принева приземлила четверной лутц

исполнила 2 четверных сальхова в произвольной программе на .

Один из них был сделан в каскаде с двойным акселем, второй – сольно. На турнире Костылева одержала победу.

, занявшая второе место, чисто исполнила каскад четверной лутц – двойной тулуп.

, ставшая третьей, сделала четверной тулуп в каскаде с двойным акселем и четверной сальхов, на еще одном четверном тулупе она упала.