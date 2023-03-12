Мемориал Станислава Жука. Костылева, Принева, Базылюк, Петрова, Лукашова и Кадырова покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты женское катание Елена Костылева Алена Принева Мемориал Станислава Жука Елизавета Андреева Лидия Плескачева Агата Петрова Валерия Лукашова Маргарита Базылюк Риана Кадырова Арина Ореховская Мирослава Лезина Фигурное катание

12 марта на Мемориале Станислава Жука по фигурному катанию в Йошкар-Оле пройдут соревнования среди девочек старшей группы.

Фигуристки выступят с произвольными программами. После элементов и короткой программы лидирует Елена Костылева.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Девочки, старшая группа

Произвольная программа

Начало – 14:25 по московскому времени.

Четвертая разминка 

16. Арина Ореховская

17. Мирослава Лезина

18. Лидия Плескачева

19. Елизавета Андреева

20. Риана Кадырова

Пятая разминка

21. Агата Петрова

22. Маргарита Базылюк

23. Валерия Лукашова

24. Алена Принева

25. Елена Костылева

Положение после 2 видов из 3

1. Елена Костылева – 143,84

2. Алена Принева – 137,63

3. Валерия Лукашова – 136,58

4. Маргарита Базылюк – 131,79

5. Агата Петрова – 129,62

6. Риана Кадырова – 127,16

7. Елизавета Андреева – 123,93

8. Лидия Плескачева – 123,26

9. Мирослава Лезина – 115,59

10. Арина Ореховская – 114,34

Полные результаты – здесь.

4 комментария

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Чудо новисы в последней разминке как гладиаторы бьются насмерть ультра си. Уровень просто запредельный. IMHO
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Ответ Anya Kr
Скажите, где смотрите? Ну, почему нигде не могу найти, если не показывают на сайте Первого канала
https://www.youtube.com/watch?v=MCLfRSTOP3g возможно будет нужен VPN
0
0
0
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Anya Kr
Скажите, где смотрите? Ну, почему нигде не могу найти, если не показывают на сайте Первого канала
0
0
0
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Маргарита В Сафронова
Рита, делай на максимуме и побеждай!
+4
-1
+3
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