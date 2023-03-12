Мемориал Станислава Жука. Костылева, Принева, Базылюк, Петрова, Лукашова и Кадырова покажут произвольные программы

12 марта на Мемориале Станислава Жука по фигурному катанию в Йошкар-Оле пройдут соревнования среди девочек старшей группы.

Фигуристки выступят с произвольными программами. После элементов и короткой программы лидирует Елена Костылева.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Девочки, старшая группа

Произвольная программа

Начало – 14:25 по московскому времени.

Четвертая разминка

16. Арина Ореховская

17. Мирослава Лезина

18. Лидия Плескачева

19. Елизавета Андреева

20. Риана Кадырова

Пятая разминка

21. Агата Петрова

22. Маргарита Базылюк

23. Валерия Лукашова

24. Алена Принева

25. Елена Костылева

Положение после 2 видов из 3

1. Елена Костылева – 143,84

2. Алена Принева – 137,63

3. Валерия Лукашова – 136,58

4. Маргарита Базылюк – 131,79

5. Агата Петрова – 129,62

6. Риана Кадырова – 127,16

7. Елизавета Андреева – 123,93

8. Лидия Плескачева – 123,26

9. Мирослава Лезина – 115,59

10. Арина Ореховская – 114,34

Полные результаты – здесь.