Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Дал обещание своей партнерше, супруге, что мы скажем на льду последнее «прощай»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков пообещал Татьяне Волосожар выступить с прощальным номером.

Двукратные олимпийские чемпионы, завершившие карьеру в 2016-м, выступят на турнире по шоу-программам 18 марта.

«Я дал одно обещание своей партнерше, супруге – о том, что мы когда-то скажем на льду свое последнее «прощай». Это хороший способ, чтобы поставить эту точку, эту недосказанность завершить, нашу симфонию на льду.

Я буду выходить на лед за Тарасову и Морозова. Я все, что хотел в жизни, выиграл, я выиграл Волосожар. А с ребятами мы были соперниками и во время спорта, в наш последний год даже проиграли им разочек», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

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5 комментариев

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Kovka Gnutik
Ответ Кваксель
И что? С учетом специфики этого шоу, многим интереснее посмотреть на Транькова-Волосожар, где еще их можно будет увидеть-то с новой прогой?
В ЛП Волосожар прекрасно выступала даже с непрофессиональным партнером.
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Кваксель
Ответ Kovka Gnutik
Противно это пижонство, учитывая, что многим спортсменам отказали в участии. Не хочешь, не выступай.
И что? С учетом специфики этого шоу, многим интереснее посмотреть на Транькова-Волосожар, где еще их можно будет увидеть-то с новой прогой?
+1
-1
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Утренняя Аврора
Обожаю вашу пару. Не удивлюсь, если возьмете главный приз.
+1
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Kovka Gnutik
Противно это пижонство, учитывая, что многим спортсменам отказали в участии. Не хочешь, не выступай.
+1
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olvl
Мне кажется, что Татьяна могла и ещё одни ОИ выиграть.
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