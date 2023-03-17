Траньков об участии в турнире шоу-программ: «Дал обещание своей партнерше, супруге, что мы скажем на льду последнее «прощай»

пообещал выступить с прощальным номером.

Двукратные олимпийские чемпионы, завершившие карьеру в 2016-м, выступят на турнире по шоу-программам 18 марта.

«Я дал одно обещание своей партнерше, супруге – о том, что мы когда-то скажем на льду свое последнее «прощай». Это хороший способ, чтобы поставить эту точку, эту недосказанность завершить, нашу симфонию на льду.

Я буду выходить на лед за и . Я все, что хотел в жизни, выиграл, я выиграл Волосожар. А с ребятами мы были соперниками и во время спорта, в наш последний год даже проиграли им разочек», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?