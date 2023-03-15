Траньков о подготовке к турниру по шоу-программам: «Моя физическая форма не будет стопроцентной. Я два года до этого нигде не выступал»

рассказал о подготовке к турниру по шоу-программам.

Экс-фигурист выступит в паре со своей партнершей .

«Программу мы подготовим на сто процентов, а вот моя физическая форма не будет стопроцентной даже во время турнира. Я два года до этого нигде не выступал. Сейчас мы тренируемся каждый день. Это все, что я могу сказать.

Спокойно отношусь к тому, что буду выступать вместе с Женей и Володей ( и ). Не воспринимаю это как соревнование, поэтому каких-то дополнительных эмоций на этот счет не испытываю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?