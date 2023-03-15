Траньков о подготовке к турниру по шоу-программам: «Моя физическая форма не будет стопроцентной. Я два года до этого нигде не выступал»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Максим Траньков рассказал о подготовке к турниру по шоу-программам.

Экс-фигурист выступит в паре со своей партнершей Татьяной Волосожар.

«Программу мы подготовим на сто процентов, а вот моя физическая форма не будет стопроцентной даже во время турнира. Я два года до этого нигде не выступал. Сейчас мы тренируемся каждый день. Это все, что я могу сказать.

Спокойно отношусь к тому, что буду выступать вместе с Женей и Володей (Тарасовой и Морозовым). Не воспринимаю это как соревнование, поэтому каких-то дополнительных эмоций на этот счет не испытываю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

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21 комментарий

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Irina Kistler
Ответ spboksana
Тоже не понимаю, лучше бы взяли тех, кто действительно хочет выступить. Или ему уже место на пьедестале что ли гарантировали, что не может отказаться?
вам надо Татьяну посмотреть, ради неё поддерживаю Транькова, она после ОИ, родов, ЛП стала очень интересной, смотреть одно удовольствие !
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Irina Kistler
Ответ Ольга Васильева
Траньков сильно нуждается во внимании к себе.
это не самое плохое для человека работающего на телевидении
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Татьяна Попова
Макса заставили выступать.
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На Пекин
Не комплексуй, Максим, тряхни стариной, покажи, что есть ещё порох в пороховницах!
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Лемур
Вообще не понимаю, если это такой турнир хайповый для 1 канала. Ну сделайте больше квот! Проведите два полуфинала по 20 номеров и по 10 из каждого в финал. Это 3 съемочных дня, в 3 раза больше проданных билетов. Желающих много же поучаствовать.
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askarik1992
Не хочешь не участвуй
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Vesna krasna
Ответ spboksana
Тоже не понимаю, лучше бы взяли тех, кто действительно хочет выступить. Или ему уже место на пьедестале что ли гарантировали, что не может отказаться?
да, уйма молодых и заряженных, больше позитива, ведь это же шоу.
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spboksana
Ответ Кваксель
С одной стороны вопросы к организаторам, если Траньков не горел желанием и не готов, а Погорилая говорила, что прыжки восстановила, взяли бы уже более подготовленных. С другой стороны, Траньков и Волосожар более интересны публике, чем Погорилая
я бы и на Погорилую посмотрела, Волосожар и так все видели в ЛП недавно
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spboksana
Ответ Vesna krasna
для чего так часто спрашивают Транькова про этот турнир, который вообще не хочет там выступать. По его ответам - будто Макса тянут на веревке)), ну не очень как то накануне турнира цитировать его тягомотину.
Тоже не понимаю, лучше бы взяли тех, кто действительно хочет выступить. Или ему уже место на пьедестале что ли гарантировали, что не может отказаться?
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marimilslima
Ответ Ольга Васильева
Траньков сильно нуждается во внимании к себе.
А ничего, что у него это спросили? Он же не сам статью написал
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Vesna krasna
для чего так часто спрашивают Транькова про этот турнир, который вообще не хочет там выступать.
По его ответам - будто Макса тянут на веревке)), ну не очень как то накануне турнира цитировать его тягомотину.
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Ольга Васильева
Траньков сильно нуждается во внимании к себе.
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Manukello
Выкатывайся на карачках. Поржем. Небось ни растяжки уже давно нет, ни скорости
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Kovka Gnutik
Волосожар вытащит.
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Мария Тихонова
Ответ Кваксель
С одной стороны вопросы к организаторам, если Траньков не горел желанием и не готов, а Погорилая говорила, что прыжки восстановила, взяли бы уже более подготовленных. С другой стороны, Траньков и Волосожар более интересны публике, чем Погорилая
Погорилую же дисквальнули за нарушение правил отбора
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ВИван
Сам же напрашивается на комментарии и обижается на них)
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Кваксель
С одной стороны вопросы к организаторам, если Траньков не горел желанием и не готов, а Погорилая говорила, что прыжки восстановила, взяли бы уже более подготовленных. С другой стороны, Траньков и Волосожар более интересны публике, чем Погорилая
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Анна Беляева
Макс, держись за Таню! Она вывезет вас обоих! Ну, и держи ее крепче, твое главное сокровище!
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Маргарита В Сафронова
Зато Таня готова на 200%. Парное оно такое) Удачи!
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olvl
Сделайте нам красиво). Пожалуйста. Верю, что вы можете, Татьяна на льду прекрасна.
Для нас всё-таки это соревнования. Вернее, хочется, чтобы так было - накал борьбы и тд
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принцесса Севера
Не подведи Татьяну🙌она у тебя просто Сокровище
+9
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