Траньков о подготовке к турниру по шоу-программам: «Моя физическая форма не будет стопроцентной. Я два года до этого нигде не выступал»
Максим Траньков рассказал о подготовке к турниру по шоу-программам.
Экс-фигурист выступит в паре со своей партнершей Татьяной Волосожар.
«Программу мы подготовим на сто процентов, а вот моя физическая форма не будет стопроцентной даже во время турнира. Я два года до этого нигде не выступал. Сейчас мы тренируемся каждый день. Это все, что я могу сказать.
Спокойно отношусь к тому, что буду выступать вместе с Женей и Володей (Тарасовой и Морозовым). Не воспринимаю это как соревнование, поэтому каких-то дополнительных эмоций на этот счет не испытываю», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
По его ответам - будто Макса тянут на веревке)), ну не очень как то накануне турнира цитировать его тягомотину.
Для нас всё-таки это соревнования. Вернее, хочется, чтобы так было - накал борьбы и тд