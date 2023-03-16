Тарасова об отмене этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян: «Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России жен Кубок мира Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала отмену этапа Кубка мира по фехтованию в Германии.

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.

«Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели! Они делают, а мы можем только говорить, что нам это не нравится.

Их позиция ни к чему хорошему не приведет! Что хорошего, в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, еще будем страдать!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666_destiny
А чего только говорить? Можно ещё сжечь модельку Леопарда, так сказать в знак протеста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий