Тарасова об отмене этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян: «Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели!»
Татьяна Тарасова прокомментировала отмену этапа Кубка мира по фехтованию в Германии.
Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований российских и белорусских спортсменов.
«Германия в своей стране может делать все, что угодно. И плевать они на все хотели! Они делают, а мы можем только говорить, что нам это не нравится.
Их позиция ни к чему хорошему не приведет! Что хорошего, в том, что мы нигде не участвуем? Страдают все и, к сожалению, еще будем страдать!» – сказала заслуженный тренер СССР.
1 комментарий