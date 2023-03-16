Артем Ковалев: «Когда я был в «Хрустальном», одна девочка взяла коньки другой и начала бить о батарею. По-моему, ее выгнали и заставили маму платить штраф»
Артем Ковалев рассказал, как в «Хрустальном» фигуристка точила коньки соперницы о батарею.
– Ты рассказывал, что мир фигурного катания не так прост. При тебе однажды коньки били о батарею.
– Это было в «Хрустальном», когда мы были маленькими. Не помню, как зовут девочку, но она взяла коньки другой фигуристки, с которой каталась в одном разряде, и начала бить о батарею. Даже не била, а специально проводила лезвием, чтобы сточить ребро. Им было лет по 7-8, они катались в разных группах. Конфликтовали или нет – не знаю.
– Навредить получилось?
– Получилось. Фигуристка вышла на лед, и у нее просто ноги разъехались. И все. Изначально ведь пострадавшая девочка не знала, что с ее коньками сделали такое. Я, как свидетель, потом об этом всем рассказал. Не нужно молчать о таком.
– И что с ней сделали?
– По-моему, выгнали и заставили маму платить штраф. Бывает еще, что кто-то кому-то что-то подсыпает. Но такого я уже не видел. Поэтому все фигуристы носят коньки всегда с собой. И не важно, на соревнованиях ты или на тренировке. Мера предосторожности, которая с детства отложилась в голове, – сказал фигурист.
Ни Ротенберг , ни Навка , детей которых с радостью бы взяла Тутберидзе, не хотят отдавать ей своих любимых дочерей.
Для родителей важна здоровая атмосфера , легальные адекватные тренеры, которые не оскорбляют ушедших учениц, нормальные условия для тренировок. Ну а после допингового дела так вообще желающих стало мало, только такие неадекватные отцы-достигаторы типа Лебедева
Это любой человек, имеющий зачатки логики, понимает. Но доказательств нет... Поэтому и пришлось придумывать эти довольно нелепые версии про дедушку. Потому что вариант: "нам подсыпали", без доказательств бы не прокатил, тут сразу бы дело было закрыто и не в пользу спортсменки.
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