Артем Ковалев: «Когда я был в «Хрустальном», одна девочка взяла коньки другой и начала бить о батарею. По-моему, ее выгнали и заставили маму платить штраф»

Теги сборная России мужское катание женское катание Артем Ковалев Фигурное катание

Артем Ковалев рассказал, как в «Хрустальном» фигуристка точила коньки соперницы о батарею.

– Ты рассказывал, что мир фигурного катания не так прост. При тебе однажды коньки били о батарею.

– Это было в «Хрустальном», когда мы были маленькими. Не помню, как зовут девочку, но она взяла коньки другой фигуристки, с которой каталась в одном разряде, и начала бить о батарею. Даже не била, а специально проводила лезвием, чтобы сточить ребро. Им было лет по 7-8, они катались в разных группах. Конфликтовали или нет – не знаю.

– Навредить получилось?

– Получилось. Фигуристка вышла на лед, и у нее просто ноги разъехались. И все. Изначально ведь пострадавшая девочка не знала, что с ее коньками сделали такое. Я, как свидетель, потом об этом всем рассказал. Не нужно молчать о таком.

– И что с ней сделали?

– По-моему, выгнали и заставили маму платить штраф. Бывает еще, что кто-то кому-то что-то подсыпает. Но такого я уже не видел. Поэтому все фигуристы носят коньки всегда с собой. И не важно, на соревнованиях ты или на тренировке. Мера предосторожности, которая с детства отложилась в голове, – сказал фигурист.

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35 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Евгения Гринева
Без понятия, что делали "мои товарищи", но правдой не может является выдумки фанатов, из разряда соседа Щербаковой
А коньки то в туалете нашли!
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Elena Polkina
Ответ SALMON
Чаще всего стекло битое подсыпают в коньки) Если бы Валиеву хотели подставить, то сыпанули бы от души чего-то лютого, а не препаратов для сердца
Чаще всего стекло битое подсыпают в коньки) Прошлый век уже. Сейчас более изощренно.
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Мария-Мария
Я помню, Алина рассказывала, как ей соль в коньки подсыпали в гостинице, когда она приехала на юниорские соревнования. и. И с тех пор она коньки не оставляла без присмотра в номере.
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REA-13
Ответ Елена Сергеева
Вот да, и помимо этого, говорят, другие сердечные были обнаружены, но разрешенные
"Говорят, что кур доят" - знаете такую поговорку?
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Jessi
Нормальные родители не отдают сейчас детей в Хрустальный.
Ни Ротенберг , ни Навка , детей которых с радостью бы взяла Тутберидзе, не хотят отдавать ей своих любимых дочерей.
Для родителей важна здоровая атмосфера , легальные адекватные тренеры, которые не оскорбляют ушедших учениц, нормальные условия для тренировок. Ну а после допингового дела так вообще желающих стало мало, только такие неадекватные отцы-достигаторы типа Лебедева
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JSV
Ответ Алексей Токарев
Её звали Саша Трусова?
Не получается набросить, Саша там только с 2016, так что все пути пересекаются на преодолевашке.
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Е...С
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спортс ру, пожалуйста, обратите внимание на слитое видео, где отец применяет физическое насилие по отношению к своей дочери, Мирославе Лебедевой, маленькой фигуристке хрустального. Видео можно посмотреть на Ютуб канале Елены Родиной в Shorts (последнее видео)
Думаю, видео не настоящее. Лица ни папы ни Мирославы не видно.
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Товарищ Майор.
Ответ Алексей Токарев
Её звали Саша Трусова?
коньки были Косторной
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Elena Polkina
Ответ REA-13
Разумеется, это не только жизнеспособная версия, а единственная возможная и логическая. Никогда бы и ни при каких условиях ТШ не стал бы пичкать каким-то сомнительным "допингом" ведущую фигуристку, главного мирового (!) фаворита в ЖФК, да еще накануне самого ответственного старта. Тем более, что Валиева и так имела явные преимущества во всем, включая отсутствие пубертата. Ей же не марафон бежать нужно было. Для юного сильного организма в таком виде спорта от допинга могут быть только огромные проблемы, а польза очень иллюзорная и минимальная. Это любой человек, имеющий зачатки логики, понимает. Но доказательств нет... Поэтому и пришлось придумывать эти довольно нелепые версии про дедушку. Потому что вариант: "нам подсыпали", без доказательств бы не прокатил, тут сразу бы дело было закрыто и не в пользу спортсменки.
Поддерживаю. Но и загрязнение пробы, так удачно задержанной, тоже не исключаю. Выше тут написали, что примитивно. А вот нифига. Очень даже возможно. Штабу - не было смысла, от слова совсем. Примитивны доводы тех, кто считает иначе.
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xlegend
Её вроде как выгнали, то есть школа поступила правильно. Но и тут начинают лить грязь на Хрустальный:)))
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Евгения Гринева
Ответ vanessa2021
К сожалению это правда. И вы прекрасно знаете, что правда. И ваши товарищи еще над Сашей издевались, типа так и надо этой "изменнице".
Без понятия, что делали "мои товарищи", но правдой не может является выдумки фанатов, из разряда соседа Щербаковой
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Toplady
Йогурт базылюк)), учат предавать и подставлять с самого детства
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Vasily Ivanov
Ответ REA-13
Разумеется, это не только жизнеспособная версия, а единственная возможная и логическая. Никогда бы и ни при каких условиях ТШ не стал бы пичкать каким-то сомнительным "допингом" ведущую фигуристку, главного мирового (!) фаворита в ЖФК, да еще накануне самого ответственного старта. Тем более, что Валиева и так имела явные преимущества во всем, включая отсутствие пубертата. Ей же не марафон бежать нужно было. Для юного сильного организма в таком виде спорта от допинга могут быть только огромные проблемы, а польза очень иллюзорная и минимальная. Это любой человек, имеющий зачатки логики, понимает. Но доказательств нет... Поэтому и пришлось придумывать эти довольно нелепые версии про дедушку. Потому что вариант: "нам подсыпали", без доказательств бы не прокатил, тут сразу бы дело было закрыто и не в пользу спортсменки.
Да ,примерно так .
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Irina Kistler
Ответ Мария Курникова
Комментарий удален модератором
А теперь представьте , что вашу дочь обвинят так как вы? не страшно? Видно ничего не боитесь: такие вещи можно излагать, когда вы сами были свидетелями, а иначе фантазируйте себе на унитазе сколько угодно, но не лезьте в общественное пространство! Вам неплохо бы ознакомиться с элементарными правилами этики! Когда у вас голова болит, вспоминайте о ваших словах.
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Vasily Ivanov
Ответ SALMON
Чаще всего стекло битое подсыпают в коньки) Если бы Валиеву хотели подставить, то сыпанули бы от души чего-то лютого, а не препаратов для сердца
Вы примитивно мыслите.
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tancha.20
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спортс ру, пожалуйста, обратите внимание на слитое видео, где отец применяет физическое насилие по отношению к своей дочери, Мирославе Лебедевой, маленькой фигуристке хрустального. Видео можно посмотреть на Ютуб канале Елены Родиной в Shorts (последнее видео)
Посмотрите видео ПП Костылевой в Йошкар-оле. После проката только Лютиков осторожно обнял Лену, все взрослые настучали ребенку по всем точкам, а под конец в Кике на диване чуть не задавили сокровище!
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Алексей Токарев
Ответ Анаcтасия Обрезкова
Спортс ру, пожалуйста, обратите внимание на слитое видео, где отец применяет физическое насилие по отношению к своей дочери, Мирославе Лебедевой, маленькой фигуристке хрустального. Видео можно посмотреть на Ютуб канале Елены Родиной в Shorts (последнее видео)
Написала так, как будто он её избивал. Ничего там такого запредельного.
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Лакс
Ответ JSV
Алигочки в 7-8 лет в Хрустале не было, а вот Щ и Жека там с детства флутцы разучивали.
Тема же сказал, что её выгнали - зачем отвечать, той для которой достаточно минуса.
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REA-13
Ответ Vasily Ivanov
Подсыпают .....вот и еще одна ,жизнеспособная версия с " допингом " Валиевой подтверждается....Можно было бы даже пальцами показать на заинтересованных лиц...но нет доказательств...
Разумеется, это не только жизнеспособная версия, а единственная возможная и логическая. Никогда бы и ни при каких условиях ТШ не стал бы пичкать каким-то сомнительным "допингом" ведущую фигуристку, главного мирового (!) фаворита в ЖФК, да еще накануне самого ответственного старта. Тем более, что Валиева и так имела явные преимущества во всем, включая отсутствие пубертата. Ей же не марафон бежать нужно было. Для юного сильного организма в таком виде спорта от допинга могут быть только огромные проблемы, а польза очень иллюзорная и минимальная.
Это любой человек, имеющий зачатки логики, понимает. Но доказательств нет... Поэтому и пришлось придумывать эти довольно нелепые версии про дедушку. Потому что вариант: "нам подсыпали", без доказательств бы не прокатил, тут сразу бы дело было закрыто и не в пользу спортсменки.
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lecter666_destiny
весело у них там...
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vanessa2021
Ответ Евгения Гринева
Увлекательная история, которой нет подтверждений
К сожалению это правда. И вы прекрасно знаете, что правда. И ваши товарищи еще над Сашей издевались, типа так и надо этой "изменнице".
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Lubov Anikina
Ответ Мария Курникова
Комментарий удален модератором
А какие у Камилочки успехи, которых нет у Алиночки? Кстати, очень похоже на поведение Женечки, которая сама рассказывала о том, что вредила соперницам
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Елена Сергеева
Ответ SALMON
Чаще всего стекло битое подсыпают в коньки) Если бы Валиеву хотели подставить, то сыпанули бы от души чего-то лютого, а не препаратов для сердца
Вот да, и помимо этого, говорят, другие сердечные были обнаружены, но разрешенные
+7
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Шалимар
Комментарий скрыт
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-13
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Анаcтасия Обрезкова
Спортс ру, пожалуйста, обратите внимание на слитое видео, где отец применяет физическое насилие по отношению к своей дочери, Мирославе Лебедевой, маленькой фигуристке хрустального.

Видео можно посмотреть на Ютуб канале Елены Родиной в Shorts (последнее видео)
+3
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