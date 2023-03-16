Артем Ковалев: «Когда я был в «Хрустальном», одна девочка взяла коньки другой и начала бить о батарею. По-моему, ее выгнали и заставили маму платить штраф»

рассказал, как в «Хрустальном» фигуристка точила коньки соперницы о батарею.

– Ты рассказывал, что мир фигурного катания не так прост. При тебе однажды коньки били о батарею.

– Это было в «Хрустальном», когда мы были маленькими. Не помню, как зовут девочку, но она взяла коньки другой фигуристки, с которой каталась в одном разряде, и начала бить о батарею. Даже не била, а специально проводила лезвием, чтобы сточить ребро. Им было лет по 7-8, они катались в разных группах. Конфликтовали или нет – не знаю.

– Навредить получилось?

– Получилось. Фигуристка вышла на лед, и у нее просто ноги разъехались. И все. Изначально ведь пострадавшая девочка не знала, что с ее коньками сделали такое. Я, как свидетель, потом об этом всем рассказал. Не нужно молчать о таком.

– И что с ней сделали?

– По-моему, выгнали и заставили маму платить штраф. Бывает еще, что кто-то кому-то что-то подсыпает. Но такого я уже не видел. Поэтому все фигуристы носят коньки всегда с собой. И не важно, на соревнованиях ты или на тренировке. Мера предосторожности, которая с детства отложилась в голове, – сказал фигурист.