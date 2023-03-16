Алексей Тихонов: «Поступило предложение по сбору комиссии ФФКР по этике. Больше никакой информации нет, чуть позже все это будет»

Теги Алексей Тихонов Евгений Плющенко ФФКР Фигурное катание

Алексей Тихонов подтвердил, что планируется собрание комиссии ФФКР по этике. 

Ранее появилась информация, что 20 марта комиссия рассмотрит слова Евгения Плющенко в адрес судей.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.

«Поступило предложение по сбору комиссии, больше никакой информации пока нет. Чуть позже все это будет», – сказал экс-фигурист.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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5 комментариев

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Беглый*
Ответ Алексей Токарев
Надеюсь тренерский штаб Плющенко расформируют, а его фигуристок раздадут другим тренерским штабам, которые не пытаются заставить своих фигуристов менять гражданство. А носатого посадят за измену Родины, или расстреляют по законам военного времени.
А можно ещё гвозди под ногти
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Алексей Токарев
Надеюсь тренерский штаб Плющенко расформируют, а его фигуристок раздадут другим тренерским штабам, которые не пытаются заставить своих фигуристов менять гражданство. А носатого посадят за измену Родины, или расстреляют по законам военного времени.
+2
-6
-4
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Зоя Кудряшова
Тихонов работае в ТШТ. В свое время они с женой не очень поддерживали Липницкую, а она поддержала ЕП. Поживем увидим, хотя Петрова всегда была умницей. Ну этот клубок кого хочешь затянет и замотает.
+2
-7
-5
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Rush
Если на прессу поступило обоснованное обвинение от главного тренера школы фигуристов, то такое же заявление должно быть от этого тренера в Ффккр.
В этом случае да, разбираться.
А если просто в прессу, то это пустое. Базарное.
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Лека-Лека
То есть через несколько дней заседание комиссии, а никакой информации у членов комиссии нет?
Красиво и предполагаемо. Будет всеобщий одобрямс.
+5
-3
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