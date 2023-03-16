Алексей Тихонов: «Поступило предложение по сбору комиссии ФФКР по этике. Больше никакой информации нет, чуть позже все это будет»
Алексей Тихонов подтвердил, что планируется собрание комиссии ФФКР по этике.
Ранее появилась информация, что 20 марта комиссия рассмотрит слова Евгения Плющенко в адрес судей.
Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.
«Поступило предложение по сбору комиссии, больше никакой информации пока нет. Чуть позже все это будет», – сказал экс-фигурист.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
В этом случае да, разбираться.
А если просто в прессу, то это пустое. Базарное.
Красиво и предполагаемо. Будет всеобщий одобрямс.