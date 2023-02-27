Давыдов о заявлениях Плющенко: «Надо начать с себя. Исправить собственные ошибки, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд»
Тренер Сергей Давыдов призвал Евгения Плющенко разобрать ошибки, а не обвинять всех подряд.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Там его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили Алине Горбачевой, которая тренируется у Софьи Федченко.
«Если честно, я давно на это внимания не обращаю, – ответил Давыдов на вопрос, видел ли он интервью Плющенко. – Давайте начнем с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал.
Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд.
Я давно придерживаюсь такого мнения, что в первую очередь надо не ошибаться самому. Если не ошибся – тогда действительно о чем-то можно говорить, спорить. В данном же случае, на мой взгляд, все эти разговоры абсолютно неуместны», – сказал Давыдов.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Если вы почему то под федерацией подразумеваете несколько членов руководства, то сомнительно чтобы главный тренер ФФККР относилась к нему благосклонно, потому что он в свое время ушел в ЦСКА вместе с ученицами из школы Чайковской, прихватив и Муравьеву, чьим первым тренером была как раз ЕАЧ.
Почти все судьи у нас из разных регионов и связаны с разными клубами и со своими интересами. Чтобы этих судей заставить "отсыпать" кому-то надо им столько насыпать за это, чтобы они могли обходиться без работы достаточно долго. Тем более что если они пересыпят, то их отстранят. Если сотрудник Мишина более лояльно судит его подопечных, то к этому относятся терпимо. Если он или другие будут слишком лояльны к посторонним, то тогда могут заподозрить корысть.
Мда...
Что его слушать, когда его спортсменке недокрут моргнули в пп.
Он на все руки от скуки . Не дает соскучится