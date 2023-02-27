Давыдов о заявлениях Плющенко: «Надо начать с себя. Исправить собственные ошибки, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд»

Теги Сергей Давыдов Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов призвал Евгения Плющенко разобрать ошибки, а не обвинять всех подряд.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Там его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили Алине Горбачевой, которая тренируется у Софьи Федченко.

«Если честно, я давно на это внимания не обращаю, – ответил Давыдов на вопрос, видел ли он интервью Плющенко. – Давайте начнем с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал.

Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд.

Я давно придерживаюсь такого мнения, что в первую очередь надо не ошибаться самому. Если не ошибся – тогда действительно о чем-то можно говорить, спорить. В данном же случае, на мой взгляд, все эти разговоры абсолютно неуместны», – сказал Давыдов.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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78 комментариев

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Адриана
Ответ Lennuci
Лучше каски, а то трусы никто не увидит и не оценит, да и в инстаграме не лайкнут.
Да ладно, всё семейство в пижамках видели, так что скоро и трусы увидим.
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Лакс
Ответ Новый Орлеан
Вот-вот. Соколовская дружит с Руком, а не как ни с Плющом.
дело не в дружбе с питерскими - она намекала на сложности/проблемы у неё внутри ЦСКА.
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Новый Орлеан
Ответ Skyolker
Журналисты - проводники информации. В обычной ситуации Давыдов подобное не комментирует, но выпад Плющенко был в сторону его спортсменки и спортсменки Федченко, так что даже терпеливый Давыдов не стал молчать. И правильно сделал. Скандалистов надо на место ставить.
Помним что сказала Тутберидзе про данный ресурс - Спорт сру кажется? Так что не нужно лицемерить. И Давыдов ничего крамольного не сказал. У него ума хватает в отличии от малолетних тренеров.
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Ezhevika33
Ответ Беглый*
В общем, знатно Рудковский опозорился перед "мировой общественностью". Никто с ним не считается и все просто смеются
Ну да ну да....Даже здесь на спортсе 34℅ в опросе его поддерживают, а за пределами спортса гораздо больше.
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LadaN
От Давыдова ушли ученики в Ангелы Плющенко, так он сразу раскритиковал, но ушедшим к Тутберидзе пожелал успеха. Вот такое двуличие.
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Адриана
Ответ Orange carrot
Берегись, Давыдов😀получишь по шапке. Светлану Владимировну в ЦСКА куда как больше любят, а ее спортсмены в шоу Плюща активно выступают.
Я думаю с такими результатами, которые показывают воспитанники Соколовской, её очень скоро разлюбят, половина с больными спинами под куполом висят, через огонь прыгают, на пуантах стоят, а как соревнования, тут облом, причём по всем фронтам.
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Лакс
Ответ 22somebody22
Федерация пообещала "грибов" отсыпать,сразу разоворчивым стал)))
Давыдов сам член федерации ФКР, как и любой тренер.
Если вы почему то под федерацией подразумеваете несколько членов руководства, то сомнительно чтобы главный тренер ФФККР относилась к нему благосклонно, потому что он в свое время ушел в ЦСКА вместе с ученицами из школы Чайковской, прихватив и Муравьеву, чьим первым тренером была как раз ЕАЧ.
Почти все судьи у нас из разных регионов и связаны с разными клубами и со своими интересами. Чтобы этих судей заставить "отсыпать" кому-то надо им столько насыпать за это, чтобы они могли обходиться без работы достаточно долго. Тем более что если они пересыпят, то их отстранят. Если сотрудник Мишина более лояльно судит его подопечных, то к этому относятся терпимо. Если он или другие будут слишком лояльны к посторонним, то тогда могут заподозрить корысть.
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Ezhevika33
Итак, вот она железная логика по-давыдовски "если ошибся в короткой, то судить справедливо и честно произвольную уже не имеет смысла.... ".
Мда...
Что его слушать, когда его спортсменке недокрут моргнули в пп.
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Зоя Кудряшова
Ученик ЕП выиграл "Дети Азии" . Сам ЕП потрясающе откатал номер в открытии .
Он на все руки от скуки . Не дает соскучится
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Morveena Bum
Ответ Skyolker
Ну если уж и Давыдов высказался, значит Плющ реально всех достал своими скандалами.
при чем тут "если уж". это мода такая - лить помои на Плющенко. благо никому от этого ничего не было и не будет. к слову, Давыдов сам тот еще костолом. Плющенко хотя бы выстраивает своим режим тренировок, при котором в утиль не уходят в пубертатном возрасте.
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Lёna
Ответ Зоя Кудряшова
Он за кого? За судей? Своих сдает. Или зарабатывает?
не знаю, может просто слабак
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Поговорим
Ответ Ягун Ягунини
Для начала фото Давыдова под лупой, а потом уже жалоба)
Корону скорее всего громоздить не станут, но повторить фишку с лупой, с «возрождающих юниорский спорт» вполне может статься((( Показательно, что спокойный Давыдов решил высказаться по теме.
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olvl
Ответ Molly
А где Вы читали разбор, можно ссылку?
На Дзен, называется блог - фигурка от Максима Ягудина. Там оказалось много интересного.
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Новый Орлеан
Ответ Skyolker
присоединяюсь к предыдущему оратору - ссылку на то, как Давыдов выражает недовольство оценками ТШТ
Давыдов никогда не выражал неудовольства. Потому от него и будут уходить. Защищать своих учеников нужно!
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Новый Орлеан
Ответ Ягун Ягунини
Для начала фото Давыдова под лупой, а потом уже жалоба)
Может Ягуна? Или Ягун держит за...упу?
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Новый Орлеан
Ответ Александр Шульгин
Ну для полного успокоения теперь Рудковские должны на него подать жалобу надо быть последовательными в своей глупости
Зачем глупости постить? Давыдов сказал что-то мусорное что выдала Федченко?
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Адриана
Ответ Molly
Не Плющенко, а журналисты. Не Плющенко же звонил Давыдову.
Но Плющенко достал всех.
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Новый Орлеан
Ответ Лакс
только сама Соколовская говорила, что не любят. И у всех есть свое имя - кого именно в ЦСКА вы имеете в виду, где главная по ФК Водорезова. Лишь бы написать фигню всякую
Вот-вот. Соколовская дружит с Руком, а не как ни с Плющом.
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Зоя Кудряшова
Ответ Lёna
я такого не знаю, а то, как Давыдов сливал Самоделкину на ЧР, помню
Он за кого? За судей? Своих сдает. Или зарабатывает?
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Kristine Kristine
Есть кто то, кого еще не опросили?
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Беглый*
В общем, знатно Рудковский опозорился перед "мировой общественностью". Никто с ним не считается и все просто смеются
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Новый Орлеан
Ответ Утренняя Аврора
На Давыдова теперь еще жалобу накатают. Процесс пошел.
Не накатают. Он в отличии от Федченко всё аккуратно сделал.
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Новый Орлеан
Ответ наталья Головченко
Может Всевышний подарит победу Гордеевой???!!! Как бы было прекрасно. Еще и Куликова, необыкновенная девочка. Люблю Садкову, ну какая она нестабильная, просто валит все подряд.....Пожелаем удачи, этим прекрасным, талантливым и воспитанным девочкам.
Ахах, а над кем? Над обожаемой Горбачёвой или над Двоеглазовой? Вы определитесь как-нибудь, а то скоро чужие любимки хрусталям места не оставят.
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Бунтарь без идеала
Ждем еще одну жалобу в комитет по этике.
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tanya_1111
Понятно что Плющ не прав, но и Давыдов привык молчать, свою то Софью даже и не подумал защищать когда у нее медаль ради Анны забрали.
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