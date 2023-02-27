Давыдов о заявлениях Плющенко: «Надо начать с себя. Исправить собственные ошибки, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд»

Тренер Сергей Давыдов призвал Евгения Плющенко разобрать ошибки, а не обвинять всех подряд.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Там его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили Алине Горбачевой, которая тренируется у Софьи Федченко.

«Если честно, я давно на это внимания не обращаю, – ответил Давыдов на вопрос, видел ли он интервью Плющенко. – Давайте начнем с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал.

Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд.

Я давно придерживаюсь такого мнения, что в первую очередь надо не ошибаться самому. Если не ошибся – тогда действительно о чем-то можно говорить, спорить. В данном же случае, на мой взгляд, все эти разговоры абсолютно неуместны», – сказал Давыдов.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?