Наталья Бестемьянова: «Валиева легко воспринимает проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который поборол психологические травмы»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях Камилы Валиевой в сезоне. 

«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она стала второй, хотя прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослении и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела.

Почему у Валиевой сплошные вторые места? Неопределенность. Она же не понимает, будет ли дисквалификация или нет. Если будет, то она четыре года не сможет выступать. Да, на наших внутренних соревнованиях она продолжит выступать, но сохранит ли она мотивацию?

Вижу ли, как она окрепла психологически? Конечно. Она была очень подавлена на Олимпийских играх. Это не дало ей откатать произвольную программу. Просто грустная и жуткая история.

Сегодня она улыбается, легко воспринимает свои проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который смог побороть свои психологические травмы», – сказала Бестемьянова. 

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29 комментариев

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Этери горячая
Ответ Fair_play
Всё что в публичном пространстве - это медийный образ, а что она реально воспринимает, а что нет, знают только близкие к ней люди. Если бы Этери не рассказала, мы бы и не узнали, что у неё был нервный срыв перед КП в финале ГП. Там всё очень не просто. Единственно что можно сказать точно - Камила украсила этот сезон, добавила ему существенного колорита. Когда квад прыгает 15-летняя, тоненькая Акатьева это одно, но когда ты видишь как в разгар пубертата, с такими параметрами Валиева сигает свои тулупы, это конечно совсем другое зрелище. Достаточно вспомнить что в принципе бывало с формой девочек в период взросления (Самодурова и т.д.) и как смотрелось их катание, а тут...даже триксель на тренировках показывала. Ну и плюс новогодняя показалка. В общем, в этом сезоне, Софья, Аделия, Лиза это торт, а Камила вишенка на нём
Камила — гигант на катке. Супер спортсмен. Не то что четверной прыжок на тулупе кажется невозможным для человека такого роста, но и с ее длинными мощными ногами ее верблюжье вращение представляет собой невероятное зрелище.

Вероятно, она такого же роста и телосложения, как Катарина Витт. Спортивность Камилы необыкновенна.
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Этери горячая
Камила так любезно вела себя в финале ЧР и ГП, поздравляя Соню и Аделию с успехом и оставаясь дружелюбной.

В предыдущие сезоны, когда Камила побеждала и угрожала состоявшимся фигуристам, я не могу припомнить, чтобы кто-то из них тепло поздравлял Камилу. Это признак настоящего чемпиона, воспитанного на правильных ценностях.

На самом деле Сальери почти всегда игнорировал Камилу, как будто ее не существовало.

Если Камила сможет восстановить триксель на соревнованиях, она почти всегда будет побеждать.
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oldparakhod
Ответ Toba Door
Вы думаете что в России это будет действовать?
Можно у Сотсковой спросить.
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Пользователь Гугла
не улыбается, а постоянно хихикает, все время этот нервный смех и хихиканье с первых стартов в этом сезоне, и не важно, плохо откатала или хорошо, реакция всегда одинаковая, все время хихикает, на любое слово тренеров отвечает хихиканьем, я бы на месте бестимьяновой не думал что это хорошо, раньше она никогда так не реагировала на свои прокаты и не хихикала все воемя безудержно, когбудто не в себе
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Пользователь Гугла
Ответ Надумочка
Не нужно всех ровнять под любимую Алину, не все сразу сбегают после поражений.
учи матчасть, она не сбежала а ее выперли, еще в июне договорились с навкой что Алина будет выступать в ее шоу и потом она к этому времени выграла все, а у ками получается не будет ни одного титула по взрослым
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Надумочка
Ответ Маргарита Михайловна
Всё верно. Валиева привыкла проигрывать и даже пытается вымучить улыбку после поражений. Наверное отмучается последний раз на шоу-турнире и закончит карьеру.
Не нужно всех ровнять под любимую Алину, не все сразу сбегают после поражений.
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Fair_play
Всё что в публичном пространстве - это медийный образ, а что она реально воспринимает, а что нет, знают только близкие к ней люди. Если бы Этери не рассказала, мы бы и не узнали, что у неё был нервный срыв перед КП в финале ГП. Там всё очень не просто. Единственно что можно сказать точно - Камила украсила этот сезон, добавила ему существенного колорита. Когда квад прыгает 15-летняя, тоненькая Акатьева это одно, но когда ты видишь как в разгар пубертата, с такими параметрами Валиева сигает свои тулупы, это конечно совсем другое зрелище. Достаточно вспомнить что в принципе бывало с формой девочек в период взросления (Самодурова и т.д.) и как смотрелось их катание, а тут...даже триксель на тренировках показывала. Ну и плюс новогодняя показалка. В общем, в этом сезоне, Софья, Аделия, Лиза это торт, а Камила вишенка на нём
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Lapo Elkann
То что Камила достойно перенесла победу других фигуристок , делает ей честь.
От предыдущих чемпионок можно было наблюдать разные демарши в кике .
В общем идеалная девушка .
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Irina Kistler
Ответ Katerina Sunny
В случае дисквалификации будет отстранение и от соревнований и от тренировок в Хрустальном.
всегда есть выход: Каролина Костнер во время дисквалификации на общественных катках тренировалась, специально для неё работники открывали и закрывали на 2 часа раньше, водили знакомых, чтобы посмотреть, поддержать её , кататься на общественных катках не запрещено правилами! Камила выдержит, она закалилась, во всей этой истории ОИ и 6 месяцев после были самыми критичными, могла бросить, она пережила, выстояла весь этот цирк, ненависть некоторых неадекватных борцов " за чистоту в спорте" в своем отечестве, принятие решений организацией, которая самостоятельно ничего не решает уже не так интересно.
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Navian
Ответ Лека-Лека
А что - Бестия залезла в головушку, сердце и душу Ками и вычислила там как девочка переживает проигрыши? Если Ками не рыдает и не устраивает истерики, это еще не значит, что поражения переживаются легко. Практически каждый спортсмен это очень тяжело переживает. Просто у девчушки хватает мозгов и такта не вываливать все наружу. Чему бы стоило многим поучиться.
Да ей и не дадут этого сделать.
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Маргарита Михайловна
Всё верно. Валиева привыкла проигрывать и даже пытается вымучить улыбку после поражений. Наверное отмучается последний раз на шоу-турнире и закончит карьеру.
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buturlinomo
Ответ Евгения Гринева
При дисквалификации она не сможет катать даже на внутренних стартах, как этого может не знать Бестемьянова загадка
что вы хотите от автора "лишний каскад прыгнула"?:)
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Navian
Ответ Евгения Гринева
Минусующим еще сообщу, что не сможет она не только соревноваться, но и тренироваться. Только на полностью частных катках с частными тренерами
Во дворце?
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Евгения Гринева
Ответ Viktoria dek
Давайте просто дождёмся решения CAS)
Причем тут решение кас, если Бестемьянова говорит, что в случае дисквала, она сможет продолжать кататься на внутренних стартах
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несахар
Когда о ком-то говорят, что она окрепла, стала сильнее, преодолела, это всегда похоже на пустую болтовню. Одним, словом, ни о чем. Такие разговоры всегда вызывают улыбку. Вот и то, что сказала Бести, тоже одна вода. В реальности как правило дело обстоит сложнее, а Бести видимо верит, что умеет читать чужие мысли.
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Viktoria dek
Ответ Евгения Гринева
Минусующим еще сообщу, что не сможет она не только соревноваться, но и тренироваться. Только на полностью частных катках с частными тренерами
Давайте просто дождёмся решения CAS)
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Toba Door
Правду говорят что спортсмены не очень далекие люди, вот очередное доказательство, она будет выступать во внутренних стартах, её не должно быть нигде, это как Алина прыгнула лишний каскад, или как наша Федра не придержала компоненты Алины, чтобы выиграли женечка
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Katerina Sunny
Ответ Toba Door
Вы думаете что в России это будет действовать?
Надо сначала дождаться решения CAS, а потом уже смотреть на поведение внутри страны. У РУСАДА проблем хватает и помимо Валиевой.
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АннаФ
Ками, молодец. Другой на её месте после всего случившегося просто бы зачах, а она, наоборот, стала ещё более сильной. Видеть её счастливой, вечно смеющейся, огромная радость. По моему она действительно больше не парится насчет мест. По уровню озорства и жизнерадостности Ками очень напоминает Женю.!
А ещё хочу сказать, что особенно красивой история Ками станет тогда, когда Ками на следующих ОИ все таки возьмет золото в личке! Искренне ей желаю этого!
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Евгения Гринева
Ответ Евгения Гринева
При дисквалификации она не сможет катать даже на внутренних стартах, как этого может не знать Бестемьянова загадка
Минусующим еще сообщу, что не сможет она не только соревноваться, но и тренироваться. Только на полностью частных катках с частными тренерами
+12
-1
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Toba Door
Ответ Katerina Sunny
В случае дисквалификации будет отстранение и от соревнований и от тренировок в Хрустальном.
Вы думаете что в России это будет действовать?
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Лека-Лека
А что - Бестия залезла в головушку, сердце и душу Ками и вычислила там как девочка переживает проигрыши?
Если Ками не рыдает и не устраивает истерики, это еще не значит, что поражения переживаются легко.
Практически каждый спортсмен это очень тяжело переживает.
Просто у девчушки хватает мозгов и такта не вываливать все наружу.
Чему бы стоило многим поучиться.
+13
-7
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Sat397
Ответ asusp527
Когда уже этот фонтан заткнет КАС...
Ваш фонтан пересох и мхом покрылся, вот и истерите))
+4
-4
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Евгения Гринева
При дисквалификации она не сможет катать даже на внутренних стартах, как этого может не знать Бестемьянова загадка
+18
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Sat397
Первые и вторые места у Камилы в пубертат, и она соревновалась с 15-ти летними 30-40 килограммовыми детьми на пике формы. Она ещё и выиграла прыжковый турнир. Камила умничка.
+21
-10
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