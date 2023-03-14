Наталья Бестемьянова: «Валиева легко воспринимает проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который поборол психологические травмы»

высказалась о выступлениях в сезоне.

«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она стала второй, хотя прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослении и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела.

Почему у Валиевой сплошные вторые места? Неопределенность. Она же не понимает, будет ли дисквалификация или нет. Если будет, то она четыре года не сможет выступать. Да, на наших внутренних соревнованиях она продолжит выступать, но сохранит ли она мотивацию?

Вижу ли, как она окрепла психологически? Конечно. Она была очень подавлена на Олимпийских играх. Это не дало ей откатать произвольную программу. Просто грустная и жуткая история.

Сегодня она улыбается, легко воспринимает свои проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который смог побороть свои психологические травмы», – сказала Бестемьянова.