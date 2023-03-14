Наталья Бестемьянова: «Валиева легко воспринимает проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который поборол психологические травмы»
Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях Камилы Валиевой в сезоне.
«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она стала второй, хотя прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослении и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела.
Почему у Валиевой сплошные вторые места? Неопределенность. Она же не понимает, будет ли дисквалификация или нет. Если будет, то она четыре года не сможет выступать. Да, на наших внутренних соревнованиях она продолжит выступать, но сохранит ли она мотивацию?
Вижу ли, как она окрепла психологически? Конечно. Она была очень подавлена на Олимпийских играх. Это не дало ей откатать произвольную программу. Просто грустная и жуткая история.
Сегодня она улыбается, легко воспринимает свои проигрыши. Это ее большая заслуга как человека, который смог побороть свои психологические травмы», – сказала Бестемьянова.
Вероятно, она такого же роста и телосложения, как Катарина Витт. Спортивность Камилы необыкновенна.
В предыдущие сезоны, когда Камила побеждала и угрожала состоявшимся фигуристам, я не могу припомнить, чтобы кто-то из них тепло поздравлял Камилу. Это признак настоящего чемпиона, воспитанного на правильных ценностях.
На самом деле Сальери почти всегда игнорировал Камилу, как будто ее не существовало.
Если Камила сможет восстановить триксель на соревнованиях, она почти всегда будет побеждать.
От предыдущих чемпионок можно было наблюдать разные демарши в кике .
В общем идеалная девушка .
А ещё хочу сказать, что особенно красивой история Ками станет тогда, когда Ками на следующих ОИ все таки возьмет золото в личке! Искренне ей желаю этого!
Если Ками не рыдает и не устраивает истерики, это еще не значит, что поражения переживаются легко.
Практически каждый спортсмен это очень тяжело переживает.
Просто у девчушки хватает мозгов и такта не вываливать все наружу.
Чему бы стоило многим поучиться.