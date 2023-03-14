Алена Косторная: «Когда выставляешь фотографии с намеком на отношения, начинают писать, что это конец карьеры. Вначале такие комментарии обижают»

рассказала об отношениях с Георгием Куницей.

– Вы в последнее время выкладываете много фотографий с Георгием Куницей. На какую реакцию болельщиков вы рассчитывали, когда придали отношениям публичность?

– Обычно, когда выставляешь фотографии с намеком на какие-то отношения, все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом.

Вначале такие комментарии обижают. А потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего. Это мой инстаграм, как хочу, так и веду.

– А вы отвечали когда-нибудь на обидные сообщения?

– Я – нет, но Гоша любит поиздеваться.

– А кто у вас в паре главный?

– Сложно сказать. Мы друг друга дополняем. Гоша спокойный, а я немного взвинченная.

– Как считаете, в любом деле полезно работать с партнером бок о бок?

– Кому как, это очень индивидуально. Не буду называть фамилии, но в фигурном катании были случаи, когда парам это очень мешало, – сказала Косторная.