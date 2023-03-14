Алена Косторная: «Когда выставляешь фотографии с намеком на отношения, начинают писать, что это конец карьеры. Вначале такие комментарии обижают»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала об отношениях с Георгием Куницей. 

– Вы в последнее время выкладываете много фотографий с Георгием Куницей. На какую реакцию болельщиков вы рассчитывали, когда придали отношениям публичность?

– Обычно, когда выставляешь фотографии с намеком на какие-то отношения, все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом.

Вначале такие комментарии обижают. А потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего. Это мой инстаграм, как хочу, так и веду.

– А вы отвечали когда-нибудь на обидные сообщения?

– Я – нет, но Гоша любит поиздеваться.

– А кто у вас в паре главный?

– Сложно сказать. Мы друг друга дополняем. Гоша спокойный, а я немного взвинченная.

– Как считаете, в любом деле полезно работать с партнером бок о бок?

– Кому как, это очень индивидуально. Не буду называть фамилии, но в фигурном катании были случаи, когда парам это очень мешало, – сказала Косторная. 

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16 комментариев

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antrrap
Ответ Этери горячая
Саша - няня для Гнома Гномыча. Она ушла из фигурного катания. Не думаю, что отношения с Марком продлятся долго. Слишком много отвлечения внимания и драмы для Марка. К тому же Марк, вероятно, хочет одну из этих хорошеньких девушек, таких как Камила или Алена.
Я, когда читаю ваши комментарии, всегда думаю, чем вас так обидела жизнь?
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Sky Smoker
Ответ Алеся Ткаченко
Но тем не менее им было трудно первое время после разрыва
Ой, и даже не первое время. ТМ года два лихорадило. Но молодцы, что смогли отпустить личное и сосредоточиться на профессиональном. Если б не это - Пекинское серебро перешло бы кому-то другому.
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Алеся Ткаченко
Ответ Sky Smoker
Ну у нас из таких только ТМ которые, несмотря на личный разрыв, всё равно вместе добиваются высоких проф.результатов 🤷‍♀️
Но тем не менее им было трудно первое время после разрыва
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Этери горячая
Ответ Sky Smoker
Не факт. Я лично подумала на Сашу с Марком. Понятно, что Саша борется с гормональными изменениями и травмами, но у нее на первых местах по значимости шоу у Рудовских да отношения с Марком.
Саша - няня для Гнома Гномыча. Она ушла из фигурного катания.

Не думаю, что отношения с Марком продлятся долго. Слишком много отвлечения внимания и драмы для Марка.

К тому же Марк, вероятно, хочет одну из этих хорошеньких девушек, таких как Камила или Алена.
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Sky Smoker
Ответ Алеся Ткаченко
А я подумала что речь о соревновательных парах идет.Саша с Марком просто в шоу вместе выступают
Ну у нас из таких только ТМ которые, несмотря на личный разрыв, всё равно вместе добиваются высоких проф.результатов 🤷‍♀️
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Алеся Ткаченко
Ответ Sky Smoker
Не факт. Я лично подумала на Сашу с Марком. Понятно, что Саша борется с гормональными изменениями и травмами, но у нее на первых местах по значимости шоу у Рудовских да отношения с Марком.
А я подумала что речь о соревновательных парах идет.Саша с Марком просто в шоу вместе выступают
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bolelschiza
Ответ Лека-Лека
Слишком много Аленка говорит не по делу.
вы тоже по сути, если посмотреть со стороны
так что не вам судить
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Sky Smoker
Ответ Алеся Ткаченко
Это она на ТМ намекает что ли?
Не факт. Я лично подумала на Сашу с Марком.
Понятно, что Саша борется с гормональными изменениями и травмами, но у нее на первых местах по значимости шоу у Рудовских да отношения с Марком.
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Лека-Лека
Слишком много Аленка говорит не по делу.
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Алеся Ткаченко
Это она на ТМ намекает что ли?
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N-fox
Фотографи с Гошей тут не при чем. Тут, скорее, поступки Алены в целом могут навести на такие мысли.
+4
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Светлана Менова
Ответ Маргарита Михайловна
Зная Трусову не исключено что завтра они с Кондратюком встанут в пару.
В какую пару они могут встать? Они практически одного роста.
+4
-1
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Евгения Гринева
Ответ Екатерина Ивановская
Ну потому что зная характер Аленки, если завтра они с Гошей расстанутся, то и парному придет конец, терпеть как Женя Тарасова Владимира Морозова каждый день на катке, Косторная не будет.
Обычно и распадаются, ТМ скорее исключение, и то был период, когда хотели разбежаться
+16
0
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Маргарита Михайловна
Зная Трусову не исключено что завтра они с Кондратюком встанут в пару.
+3
-9
-6
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Екатерина Ивановская
Ну потому что зная характер Аленки, если завтра они с Гошей расстанутся, то и парному придет конец, терпеть как Женя Тарасова Владимира Морозова каждый день на катке, Косторная не будет.
+37
-3
+34
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Екатерина Ивановская
"Гоша спокойный, а я немного взвинченная."
Немного? :)
+11
-5
+6
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