Алена Косторная: «Когда выставляешь фотографии с намеком на отношения, начинают писать, что это конец карьеры. Вначале такие комментарии обижают»
Алена Косторная рассказала об отношениях с Георгием Куницей.
– Вы в последнее время выкладываете много фотографий с Георгием Куницей. На какую реакцию болельщиков вы рассчитывали, когда придали отношениям публичность?
– Обычно, когда выставляешь фотографии с намеком на какие-то отношения, все сразу начинают писать и говорить, что это конец карьеры. Наверное, четверть всех сообщений была об этом.
Вначале такие комментарии обижают. А потом думаешь: что эти люди могут сделать? По сути, ничего. Это мой инстаграм, как хочу, так и веду.
– А вы отвечали когда-нибудь на обидные сообщения?
– Я – нет, но Гоша любит поиздеваться.
– А кто у вас в паре главный?
– Сложно сказать. Мы друг друга дополняем. Гоша спокойный, а я немного взвинченная.
– Как считаете, в любом деле полезно работать с партнером бок о бок?
– Кому как, это очень индивидуально. Не буду называть фамилии, но в фигурном катании были случаи, когда парам это очень мешало, – сказала Косторная.
Не думаю, что отношения с Марком продлятся долго. Слишком много отвлечения внимания и драмы для Марка.
К тому же Марк, вероятно, хочет одну из этих хорошеньких девушек, таких как Камила или Алена.
так что не вам судить
Понятно, что Саша борется с гормональными изменениями и травмами, но у нее на первых местах по значимости шоу у Рудовских да отношения с Марком.
Немного? :)