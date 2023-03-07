Авербух о состоянии Костомарова: «Рома борется с серьезным недугом, не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию»

Илья Авербух призвал не публиковать выдуманную информацию о состоянии Романа Костомарова.

«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной (ранее супруга Костомарова призвала не спекулировать на данной теме – Sports.ru). Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая.

Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.

С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях.

Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал хореограф.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду.

Сообщалось, что фигурист был госпитализирован с пневмонией и на фоне осложнений перенес ампутацию нескольких конечностей.