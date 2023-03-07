Авербух о состоянии Костомарова: «Рома борется с серьезным недугом, не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух сборная России танцы на льду Фигурное катание

Илья Авербух призвал не публиковать выдуманную информацию о состоянии Романа Костомарова.

«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной (ранее супруга Костомарова призвала не спекулировать на данной теме – Sports.ru). Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая.

Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.

С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях.

Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал хореограф.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду.

Сообщалось, что фигурист был госпитализирован с пневмонией и на фоне осложнений перенес ампутацию нескольких конечностей.

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8 комментариев

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Olga.t
Авербуху бы самому сейчас помолчать и ничего не говорить на эту тему..
Не берусь судить, есть ли его вина как организатора шоу, но по-человечески нельзя не чувствовать ответственность за спортсменов, которые у тебя работают.

При этом пытается ещё рекламу себе на этом сделать.
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papadok
Все просто, нужно купить билет на шоу Авербуха. Только оттуда посылаются самые правильные лучи добра.
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Lennuci
В последние 2 недели журналисты вроде малость угомонились, а нагнетает как раз сам Авербух. То со своим шоу, то с записками или вот сегодняшним вбросом.
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Е...С
Главное, себя любимого приплел.
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Утренняя Аврора
В поддержку Романа и всех, кто сегодня находится в тяжелых жизненных ситуациях мои корявые строки
Сердце бьется словно
пойманная птица,
Мне так страшно
Умереть, разбиться....
И упасть с высокой высоты
на нежные, веселые цветы,
Хочу я жить,
Летать высоко,
Мечтать про дальние миры,
И снова быть
Участником бегущей жизни,
Большой игры .

Это не ради плюсов, а с надеждой, на то, что все качнется в лучшую сторону. Верю.
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Iuasamotu
В чём состоит на 90% придуманная информация? То есть у Костомарова всё хорошо, в коме он не лежал и конечности ему не ампутировали? Немножко поболел воспалением лёгких и всё?
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Irina037
Рома ,ты сильный,выздоравливай!
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Cruel Snake
Журналистам всё равно на человечность, сострадание. Главное статьи, трафик
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