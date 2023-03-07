Авербух о состоянии Костомарова: «Рома борется с серьезным недугом, не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию»
Илья Авербух призвал не публиковать выдуманную информацию о состоянии Романа Костомарова.
«Часть журналистов и блогеров услышала просьбу Оксаны Домниной (ранее супруга Костомарова призвала не спекулировать на данной теме – Sports.ru). Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая.
Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями.
С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение. Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях.
Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал хореограф.
Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду.
Сообщалось, что фигурист был госпитализирован с пневмонией и на фоне осложнений перенес ампутацию нескольких конечностей.
Не берусь судить, есть ли его вина как организатора шоу, но по-человечески нельзя не чувствовать ответственность за спортсменов, которые у тебя работают.
При этом пытается ещё рекламу себе на этом сделать.
Сердце бьется словно
пойманная птица,
Мне так страшно
Умереть, разбиться....
И упасть с высокой высоты
на нежные, веселые цветы,
Хочу я жить,
Летать высоко,
Мечтать про дальние миры,
И снова быть
Участником бегущей жизни,
Большой игры .
Это не ради плюсов, а с надеждой, на то, что все качнется в лучшую сторону. Верю.