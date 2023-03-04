Роман Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться («Р-Спорт») 

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться.

До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сказал источник. 

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть конечностей.

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10 комментариев

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Геннадий Тёкин
Ответ Михаил Енилин
И срочно на фронт товарища, защищать границы Родины от влияния запада!!! Интересно, его исключительно отечественными медикаментами откачивали?
Легко наверное тебе без мозга то живется?
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Sat397
Главное чтобы жизни ничего не угрожало, и чтобы мозг работал, остальное так или иначе преодолимо, технологии быстро шагают вперед, вон уже искусственный заработал и стал общедоступным.
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Михаил Енилин
И срочно на фронт товарища, защищать границы Родины от влияния запада!!! Интересно, его исключительно отечественными медикаментами откачивали?
0
-2
-2
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Екатерина Ивановская
Ответ Сергей Амбросий
Ходить он сможет,щас протезы крутые.А руки? есть норм протезы?
Ему же пальцы удалили. Конечно сможет и ходить и руками работать.
+2
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Александр Бородин
Дай Бог поправиться. Уже думал что все…
+1
0
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Андрей Федоров
ну наконец-то, а то щапарил там лежать уже. Го к жизни
0
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Сергей Амбросий
Ходить он сможет,щас протезы крутые.А руки? есть норм протезы?
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dedushka
лишь бы к концу лечения ему осталось, чем двигаться...
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-2
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GLW
Моргать?
+1
-5
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Rygeek
Выбирайся к жизни, чемпион!
+32
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