Роман Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться («Р-Спорт») 

начал приходить в сознание после медикаментозного сна.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться.

До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сказал источник.

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть конечностей.