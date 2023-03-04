Роман Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться («Р-Спорт»)
Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозного сна.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться.
До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», – сказал источник.
10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали часть конечностей.
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