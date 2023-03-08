Загитова поздравила женщин с 8 марта: «Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы»

Алина Загитова поздравила всех женщин с 8 марта.

Сегодня отмечается Международный женский день.

«Дорогие девочки, девушки и женщины! Поздравляю вас с 8 марта 💐

Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.