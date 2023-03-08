Загитова поздравила женщин с 8 марта: «Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поздравила всех женщин с 8 марта.

Сегодня отмечается Международный женский день.

«Дорогие девочки, девушки и женщины! Поздравляю вас с 8 марта 💐

Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

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64 комментария

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Askorbinka
Ответ Gemma157
нет бы к поздравлению фото цветов прикрепить. или просто картинку "8 марта".а то опять свои фотки выставила
Жомик, там твоя любимица такой же пост выставила, в ленточках и чулочках. Сходила бы отметилась, а то всё от Алинки оторваться не можешь)
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Дмитрий Воронин777
Ответ Gemma157
нет бы к поздравлению фото цветов прикрепить. или просто картинку "8 марта".а то опять свои фотки выставила
Что глазки от красоты слепнут?)
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Tresk2
Ответ Gemma157
так значит что текст писал специально нанятый для этого человек. когда тексты пишет она сама, то получаются всякие "прийдет" и "сенники"
Ибо 51/44.
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Дмитрий Воронин777
Ответ Мария Курникова
Только хотела похвалить Алиначку за поздравление (хотя наверняка не она его написала), как увидела эти гримасы на фотографиях... Алиначка, если хочешь, чтобы к тебе серьезно относились и уважали, не надо корчить такие глупые рожи!
советы свои как и похвалу близким давайте, как-нибудь без вас Алина разберëтся
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
+100!) совершенно верно)
Как приятно с вами общаться, с интеллигентными людьми! Как ваше самочувствие, что делаете?
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
да. и размышляет на английском языке 😆
Да что вы, Алиначка готовится к полету в космос! Её отправят туда японцы 🤣
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Gemma157
Ответ Мария Курникова
Умничка, Гемма! Как вы всегда все тонко отмечаете, я восхищена! Алиначка, к сожалению, страдает нарциссизмом!
+100!)
совершенно верно)
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
так значит что текст писал специально нанятый для этого человек. когда тексты пишет она сама, то получаются всякие "прийдет" и "сенники"
Вот, и я как раз написала, что явно не сама Алиначка написала поздравление! Вот что значит, что умные люди мыслят одинаково!
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
нет бы к поздравлению фото цветов прикрепить. или просто картинку "8 марта".а то опять свои фотки выставила
Умничка, Гемма! Как вы всегда все тонко отмечаете, я восхищена! Алиначка, к сожалению, страдает нарциссизмом!
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несахар
Ответ Irina Kistler
Вообще-то, согласно нормам этикета, предлагать собственное фото в подарок – не комильфо (не отвечает правилам хорошего тона). Светские приличия прописывают дарить фотокарточку «себя любимого» в том случае, если вас об этом попросили , розы из мыла красиво смотрятся!
К Загитовой можно по-разному относиться, но 8 марта фотки самой себя могла выложить кто угодно. В современном мире это не считается прям уж чем-то неэтичным. Вы уверены, что слова про этикет не высосаны из пальца? Скорее это вы находитесь во власти устаревших догм. Она разве предлагает фото в подарок? По-моему, она выложила свое фото в своем аккаунте. А фотки просто служат подкреплением ее текста. Сильная свободная духом женщина как раз-таки не испугается выложить свое фото к поздравлению с 8 марта, не испугается надуманных страхов о том, что кто-то не так подумает :)
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Мария Курникова
Только хотела похвалить Алиначку за поздравление (хотя наверняка не она его написала), как увидела эти гримасы на фотографиях... Алиначка, если хочешь, чтобы к тебе серьезно относились и уважали, не надо корчить такие глупые рожи!
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Альфира Смирнова
Ответ Алексей Венедиктов
Комментарий удален модератором
Этот посыл прямо к Родниной ..
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Gemma157
нет бы к поздравлению фото цветов прикрепить. или просто картинку "8 марта".а то опять свои фотки выставила
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
а зачем к поздравлению свои отфотошопленные фотки прицепила? бесконечное самолюбование 😖
Здравствуйте, Геммушка! Я так долго вас искала! А насчёт фотографий вы правильно написали - Алиначка такая фальшивая...
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Gemma157
Ответ Пользователь Гугла
показала язычок всем кто с лупой искал ошибки в тексте и разочарованным журналистам спортса от того что не удалось поставить свою приписку орфография автора в тексте сохранена, даже теперь и пообсуждать всем нечего
так значит что текст писал специально нанятый для этого человек. когда тексты пишет она сама, то получаются всякие "прийдет" и "сенники"
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sasha00
Ответ Горгона Медузовна
А причём здесь Алина? Она ясно написала: будьте сильными и бесстрашными. Ни слова про цветы
Алина не причем.
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Маргарита В Сафронова
Алина, ты стала эталоном женственности! С праздником тебя! Счастливои весны!
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Ирина Петрова
Ответ Алексей Венедиктов
Комментарий удален модератором
Алексей, почему после ваших комментариев хочется вас поздравить с 8 Марта
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Лакс
Ответ Irina Kistler
Лакс, моральные правила и манеры поведения в соцсетях отсутствуют! Или поделитесь транскриптом, где это прописано))
во многих сферах многие нормы не прописаны и не формализованы. Есть выражение "неписанные правила", но видимо вам единственной в мире удается жить только по формальным правилам.
Звезды обычно дарят свои фото с автографами,
Алина подарила своим подписчицам целую фотосессию с определенным посылом.
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Пользователь Гугла
показала язычок всем кто с лупой искал ошибки в тексте и разочарованным журналистам спортса от того что не удалось поставить свою приписку орфография автора в тексте сохранена, даже теперь и пообсуждать всем нечего
+4
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Альфира Смирнова
Ответ Алексей Венедиктов
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😩😩😩😩😩😩😩
Давая Злу дорогу все равно поползете прощить прощения ,когда дело коснется вас --Жванецкий.
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Альфира Смирнова
Плохиши -хейтеры даже в праздничный день метки с душком оставляют здесь, занудством занимаются и рассуждают о правилах этикета, как Irina Kistler - но это же
МОВЕТОН!
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Алексей Венедиктов
Ответ Toba Door
Как будет на английском шаверма
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chespo
Всех милых девушек и Алину с праздником! Успешного выступления Алине сегодня в Воронеже!
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Лакс
Девушка, из стеснительной девочки ставшая весьма уверенной в себе, может позволить себе фотосессию без макияжа и т.п.. Это большая редкость в наше время.
Этой фотосессией Алина говорит - будьте разными, но оставайтесь самими собой или "самими сабими".
+11
-3
+8
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