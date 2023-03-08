Загитова поздравила женщин с 8 марта: «Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы»
Алина Загитова поздравила всех женщин с 8 марта.
Сегодня отмечается Международный женский день.
«Дорогие девочки, девушки и женщины! Поздравляю вас с 8 марта 💐
Оставайтесь такими же прекрасными и чуткими, сильными и бесстрашными, любите и будьте любимы», – написала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
совершенно верно)
Звезды обычно дарят свои фото с автографами,
Алина подарила своим подписчицам целую фотосессию с определенным посылом.
МОВЕТОН!
Этой фотосессией Алина говорит - будьте разными, но оставайтесь самими собой или "самими сабими".