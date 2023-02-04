Слюсаренко о распаде пары Артемьева – Назарычев: «После прошлого сезона Юля не скрывала, что хотела бы поменять партнера и сама связалась с Брюхановым»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о прогрессе спортивной пары Юлия Артемьева – Алексей Брюханов.

До нынешнего сезона Артемьева выступала в дуэте с Михаилом Назарычевым, а Брюханов – с Полиной Костюкович.

«Юля была инициатором расставания с Мишей Назарычевым. После завершения прошлого сезона она не скрывала, что хотела бы поменять партнера и сама связалась с Лешей Брюхановым.

Алексей приехал к нам. Мы посмотрели, все совпадало – два сильных парника, с хорошими данными, желанием и мотивацией добиваться результата. Уже по первым тренировкам было понятно, у ребят должно получиться. Вопрос был лишь в том, сколько уйдет на это времени.

Но они скатались достаточно быстро для первых соревнований. Все неплохо получалось. Но, как ни крути, нехватка «скатанности», потому что к новому партнеру все равно нужно приноровиться, и отсутствие необходимого совместного опыта выступления на стартах сказались – этого не хватило.

Мы это заранее понимали, поэтому заявили пару на все соревнования. Федерация фигурного катания России пригласила ребят на взрослые контрольные прокаты, где они неплохо себя показали. Им дали взрослые этапы Гран-при России.

Прогресс пары очевиден. Единственным неудачным стартом в сезоне стал чемпионат России (Артемьева и Брюханов стали десятыми – Sports.ru). Но там с самого начала все пошло не так. Они вытянули первый стартовый номер. Практически идеально справились с первыми пятью элементами в короткой программе, после чего последовал непонятный срыв параллельного вращения.

В произвольной ребята выходили на лед в первой разминке, и им просто не хватило моральных качеств собраться и показать свой максимум. Если бы произвольную программу они откатали чисто, то вполне могли побороться за более высокие места», – сказал Слюсаренко.