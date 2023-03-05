Козловский о программе Медведевой «Анна Каренина»: «Это шедевр, это программа, которая была выстрадана, пронесена через тот выдающийся сезон выдающейся спортсменки»

Теги сборная России пары женское катание Евгения Медведева Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Козловский назвал гениальной программу Евгении Медведевой «Анна Каренина».

Сегодня Козловский и Александра Бойкова одержали победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«В планах у нас, конечно, поменять обе программы – до Олимпиады еще много времени, и надо пробовать разные направления и стили.

Считаем ли мы свою «Каренину» лучшей постановкой на эту тему в истории? Знаете, программа становится особенной не только из-за того, как она была исполнена, но еще от того, где она была исполнена и что спортсмен пронес, катая эту постановку.

И здесь полноценное первенство – у Евгении Медведевой и ее гениальной «Анны Карениной» на Олимпиаде в Пхенчхане. Это планка, это шедевр, это программа, которая была выстрадана, пронесена через тот выдающийся сезон выдающейся спортсменки.

Вряд ли нас можно ставить в один ряд с тем уровнем, напряжением, качеством и общим драматизмом, которые задала Евгения», – передает слова Козловского корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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30 комментариев

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Пионер Ххх
Медведева в маске шаурмы зажигает!)
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Альфира Смирнова
Плюшки какие то,,видимо,ждёт ... только в пустоту восторги
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закрыт по беспределу
Красиво страдают ЕМ-недоброжелатели))
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Самасебезвезда
А что, спортс про Медведеву-Шаурму новости выкладывать не будет? Экспертов обзванивать? Теперь хоть понятны были эти набросы на Алину, за ее выступление с Зиверт.
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Екатерина Ивановская
Ответ Rush
Постановщик Анны Карениной ?
Даниил Глейхенгауз?
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Lennuci
Ответ Irina037
Подружка 2,5 года была лучшей в мире и эту программу наказывала в показательных выступлениях
Она не "несла ее через весь сезон", ее поменяли посреди сезона. Я лишь это имела ввиду. Программа на сезон была другая, но ее она не вывозила.
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AllaS
БК всегда старались быть при ЕМ , когда она еще выступала, так и льнули. Так что не удивительны похвалы. Но Каренина Стаси К . вот произведение искусства!
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private dancer
Что за десант тут про великолепную программу поёт ?
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private dancer
Ответ Skyolker
Олимпийская "Каренина" Медведевой - это и правда шедевр женской одиночки на все времена. Так же как и "Список Шиндлера" Липницкой.
Ну да, конечно ) Сравнили кое-что с трамвайной ручкой.
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AllaS
Настоящая Каренина у Станиславы Константиновой. Вот это была прога, всем прогам прога . Если Стася катала чисто , это было на разрыв аорты, просто артистка!
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Rush
Постановщик Анны Карениной ?
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Noname No
Там сам прокат легендарный был, а драма на ОИ отполировала его. Возвращаясь в воспоминания ОИ18 я почему-то вспоминаю в первую очередь последние секунды ПП Евгении и слезы после.
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Адриана
Классные слова, молодец.
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шампион
Настрящая Анна Каренина получалась у Погорилой. Она в каком-то шоу ее катала, и это было гениально.
А у Жэки обычные фальшивые страдания. Авер помнится выдумывал целые либретто, в которых объяснял, как правильно трактовать открытый рот.
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Irina037
Ответ Lennuci
Через какой "сезон" она ее "несла"? Поменяли ж на ходу, когда поняли, что не выкатывает. Козловскому желаю поменьше понтов. Слова "пафос" на эту пару уже жалко.
Подружка 2,5 года была лучшей в мире и эту программу наказывала в показательных выступлениях
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Призрачный триксель
Как бы я не относилась к Жене,но её Анна Каренина была действительно прекрасна
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Anneta28
Женина "Анна Каренина" - это как Юлин "Список Шиндлера". Программы на все времена. Можно повторить, но не превзойти.
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Тайга86
Сегодня тоже вспомнилась Женина программа. Вроде ребята катают, и катают великолепно, а эта музыка все равно откидывает в 2018. Но нужно иметь талант, чтобы вся программа стала действительно достойной прорадителя, скажем так, и Саша с Димой безусловно справились. На одном дыхании показали свою Каренину. Еще раз с победой! И еще много великолепных программ!
+8
-6
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Gemma157
да уж, каренина жени классная прога. одна из лучших в нашем жфк
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Анастасия Прудникова
Да помню эту прекрасную Женину программу. Она прямо выстрадала ее, пропустила через себя. Это не просто прокат, а проживание на льду.
+15
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Ольга Калугина
А для меня именно Каренина БК самая, лучшая программа.
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люблю тутберят
как бы я не относилась к ЕМ,но тот прокат на ОИ был великолепен.Программа шикарная,и откатала она ее прекрасно.
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АннаФ
Ответ ЮИ
Только искренне порадуешься за ребят, они не к месту свою подружку вспоминают ((
Не к месту ваше присутствие на этой ветке!
+8
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АннаФ
Обожаю! Сначала Юля, потом Женя. Драма, конечно, их конек. Оттого и так близко для зрителя.
+8
-8
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bolelschiza
Программа и правда была шикарной у Жени. Даже не столько программа, как ее воплощение. Женя умела сделать спектакль из спортивной программы.
+16
-13
+3
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