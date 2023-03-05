Козловский о программе Медведевой «Анна Каренина»: «Это шедевр, это программа, которая была выстрадана, пронесена через тот выдающийся сезон выдающейся спортсменки»

назвал гениальной программу Евгении Медведевой «Анна Каренина».

Сегодня Козловский и одержали победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«В планах у нас, конечно, поменять обе программы – до Олимпиады еще много времени, и надо пробовать разные направления и стили.

Считаем ли мы свою «Каренину» лучшей постановкой на эту тему в истории? Знаете, программа становится особенной не только из-за того, как она была исполнена, но еще от того, где она была исполнена и что спортсмен пронес, катая эту постановку.

И здесь полноценное первенство – у и ее гениальной «Анны Карениной» на Олимпиаде в Пхенчхане. Это планка, это шедевр, это программа, которая была выстрадана, пронесена через тот выдающийся сезон выдающейся спортсменки.

Вряд ли нас можно ставить в один ряд с тем уровнем, напряжением, качеством и общим драматизмом, которые задала Евгения», – передает слова Козловского корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.