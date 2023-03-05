Козловский о победе в финале Гран-при: «Это победа силы воли над вероятностью. Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Козловский назвал победу в финале Гран-при России «победой силы воли».

Сегодня Козловский вместе с Александрой Бойковой выиграл соревнования в парном катании.

«Мы очень рады окончанию соревновательного сезона. Это не просто победа и золотая медаль, это победа силы воли над вероятностью. Если бы я был посторонним человеком и неделю назад мне бы сказали, что мы победим в Санкт‑Петербурге, я бы усомнился в этом.

Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии, без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежду, ни дух. Мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили. Тяжело побеждать, когда ты понимаешь, что физически к этому не готов», – сказал Козловский.

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11 комментариев

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Lena_SP
Даже больше! Торжество науки над разумом!
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Маргарита В Сафронова
Мои поздравления. Программа прозвучала вдохновенно, по-чемпионски.
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Anastasia1990_
Ребята, с победой! Не упустите кураж и продолжайте работать в том же духе, не сбавляйте! Очень рада за вас!
+13
-1
+12
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Natalia Solomakha
Ответ Jessi
Мне кажется, он подготовился )звучит как речь на Оскаре
Там ему Галлямов запорол весь эффект. Громко ставил сок, громко его пил, громко кашлял :)
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Jessi
Ответ Natalia Solomakha
Хехе, сам себя не похвалишь... На пафосе Дима, как всегда.
Мне кажется, он подготовился )звучит как речь на Оскаре
+4
0
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Т. А.Д.
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galik55
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kate_ko
ну не знаю-не знаю. всех укатали и вчера и сегодня) убедительнейшая победа!
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Natalia Solomakha
Хехе, сам себя не похвалишь... На пафосе Дима, как всегда.
+2
-9
-7
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Ayla
Дима лукавит) Когда нет физики спортсмены просто не дышат, начиная с середины и падают в конце. БК сегодня были хороши!)
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Sincere
такое ощущение, что у них перед каждым турниром проблемы
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