Козловский о победе в финале Гран-при: «Это победа силы воли над вероятностью. Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии»

Фигурист Дмитрий Козловский назвал победу в финале Гран-при России «победой силы воли».

Сегодня Козловский вместе с Александрой Бойковой выиграл соревнования в парном катании.

«Мы очень рады окончанию соревновательного сезона. Это не просто победа и золотая медаль, это победа силы воли над вероятностью. Если бы я был посторонним человеком и неделю назад мне бы сказали, что мы победим в Санкт‑Петербурге, я бы усомнился в этом.

Мы подходили к турниру в абсолютно разобранном состоянии, без физической формы, без стабильных качественных элементов. Но мы не теряли ни надежду, ни дух. Мы собрали не физическую форму, а силу воли. Это единственная причина, по которой мы сегодня победили. Тяжело побеждать, когда ты понимаешь, что физически к этому не готов», – сказал Козловский.